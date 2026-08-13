AMDG股票今天的价格是多少？ Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票今天的定价为85.30。它在82.00 - 86.00范围内交易，昨天的收盘价为83.79，交易量达到56。AMDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票是否支付股息？ Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF目前的价值为85.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注304.84%和USD。实时查看图表以跟踪AMDG走势。

如何购买AMDG股票？ 您可以以85.30的当前价格购买Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票。订单通常设置在85.30或85.60附近，而56和2.56%显示市场活动。立即关注AMDG的实时图表更新。

如何投资AMDG股票？ 投资Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF需要考虑年度范围18.31 - 141.38和当前价格85.30。许多人在以85.30或85.60下订单之前，会比较2.77%和。实时查看AMDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的最高价格是141.38。在18.31 - 141.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最低价格是多少？ Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF（AMDG）的最低价格为18.31。将其与当前的85.30和18.31 - 141.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。