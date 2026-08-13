AMDG: Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF
今日AMDG汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点82.00和高点86.00进行交易。
关注Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M15
- M30
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- MN
常见问题解答
AMDG股票今天的价格是多少？
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票今天的定价为85.30。它在82.00 - 86.00范围内交易，昨天的收盘价为83.79，交易量达到56。AMDG的实时价格图表显示了这些更新。
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票是否支付股息？
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF目前的价值为85.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注304.84%和USD。实时查看图表以跟踪AMDG走势。
如何购买AMDG股票？
您可以以85.30的当前价格购买Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票。订单通常设置在85.30或85.60附近，而56和2.56%显示市场活动。立即关注AMDG的实时图表更新。
如何投资AMDG股票？
投资Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF需要考虑年度范围18.31 - 141.38和当前价格85.30。许多人在以85.30或85.60下订单之前，会比较2.77%和。实时查看AMDG价格图表，了解每日变化。
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的最高价格是141.38。在18.31 - 141.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的绩效。
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最低价格是多少？
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF（AMDG）的最低价格为18.31。将其与当前的85.30和18.31 - 141.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMDG股票是什么时候拆分的？
Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.79和304.84%中可见。
- 前一天收盘价
- 83.79
- 开盘价
- 83.17
- 卖价
- 85.30
- 买价
- 85.60
- 最低价
- 82.00
- 最高价
- 86.00
- 交易量
- 56
- 日变化
- 1.80%
- 月变化
- 2.77%
- 6个月变化
- 337.89%
- 年变化
- 304.84%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%