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AMDG: Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF

85.30 USD 1.51 (1.80%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMDG汇率已更改1.80%。当日，交易品种以低点82.00和高点86.00进行交易。

关注Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMDG股票今天的价格是多少？

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票今天的定价为85.30。它在82.00 - 86.00范围内交易，昨天的收盘价为83.79，交易量达到56。AMDG的实时价格图表显示了这些更新。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票是否支付股息？

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF目前的价值为85.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注304.84%和USD。实时查看图表以跟踪AMDG走势。

如何购买AMDG股票？

您可以以85.30的当前价格购买Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票。订单通常设置在85.30或85.60附近，而56和2.56%显示市场活动。立即关注AMDG的实时图表更新。

如何投资AMDG股票？

投资Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF需要考虑年度范围18.31 - 141.38和当前价格85.30。许多人在以85.30或85.60下订单之前，会比较2.77%和。实时查看AMDG价格图表，了解每日变化。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的最高价格是141.38。在18.31 - 141.38内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF的绩效。

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF股票的最低价格是多少？

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF（AMDG）的最低价格为18.31。将其与当前的85.30和18.31 - 141.38进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDG在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMDG股票是什么时候拆分的？

Leverage Shares 2X Long AMD Daily ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、83.79和304.84%中可见。

日范围
82.00 86.00
年范围
18.31 141.38
前一天收盘价
83.79
开盘价
83.17
卖价
85.30
买价
85.60
最低价
82.00
最高价
86.00
交易量
56
日变化
1.80%
月变化
2.77%
6个月变化
337.89%
年变化
304.84%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%