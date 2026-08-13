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AMDD: Direxion Daily AMD Bear 1X Shares

30.30 USD 0.26 (0.85%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AMDD汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点30.18和高点30.99进行交易。

关注Direxion Daily AMD Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • M15
  • M30
  • H1
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  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AMDD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票今天的定价为30.30。它在30.18 - 30.99范围内交易，昨天的收盘价为30.56，交易量达到513。AMDD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares目前的价值为30.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注218.44%和USD。实时查看图表以跟踪AMDD走势。

如何购买AMDD股票？

您可以以30.30的当前价格购买Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票。订单通常设置在30.30或30.60附近，而513和-0.36%显示市场活动。立即关注AMDD的实时图表更新。

如何投资AMDD股票？

投资Direxion Daily AMD Bear 1X Shares需要考虑年度范围2.61 - 34.69和当前价格30.30。许多人在以30.30或30.60下订单之前，会比较-2.95%和。实时查看AMDD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AMD Bear 1X Shares的最高价格是34.69。在2.61 - 34.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMD Bear 1X Shares的绩效。

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares（AMDD）的最低价格为2.61。将其与当前的30.30和2.61 - 34.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AMDD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AMD Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.56和218.44%中可见。

日范围
30.18 30.99
年范围
2.61 34.69
前一天收盘价
30.56
开盘价
30.41
卖价
30.30
买价
30.60
最低价
30.18
最高价
30.99
交易量
513
日变化
-0.85%
月变化
-2.95%
6个月变化
212.05%
年变化
218.44%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%