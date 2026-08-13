AMDD: Direxion Daily AMD Bear 1X Shares
今日AMDD汇率已更改-0.85%。当日，交易品种以低点30.18和高点30.99进行交易。
关注Direxion Daily AMD Bear 1X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AMDD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票今天的定价为30.30。它在30.18 - 30.99范围内交易，昨天的收盘价为30.56，交易量达到513。AMDD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares目前的价值为30.30。股息政策取决于公司，而投资者也会关注218.44%和USD。实时查看图表以跟踪AMDD走势。
如何购买AMDD股票？
您可以以30.30的当前价格购买Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票。订单通常设置在30.30或30.60附近，而513和-0.36%显示市场活动。立即关注AMDD的实时图表更新。
如何投资AMDD股票？
投资Direxion Daily AMD Bear 1X Shares需要考虑年度范围2.61 - 34.69和当前价格30.30。许多人在以30.30或30.60下订单之前，会比较-2.95%和。实时查看AMDD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily AMD Bear 1X Shares的最高价格是34.69。在2.61 - 34.69内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AMD Bear 1X Shares的绩效。
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares（AMDD）的最低价格为2.61。将其与当前的30.30和2.61 - 34.69进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AMDD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AMDD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily AMD Bear 1X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、30.56和218.44%中可见。
- 前一天收盘价
- 30.56
- 开盘价
- 30.41
- 卖价
- 30.30
- 买价
- 30.60
- 最低价
- 30.18
- 最高价
- 30.99
- 交易量
- 513
- 日变化
- -0.85%
- 月变化
- -2.95%
- 6个月变化
- 212.05%
- 年变化
- 218.44%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%