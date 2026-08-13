AIPI: REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF
今日AIPI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点37.26和高点37.55进行交易。
关注REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
AIPI股票今天的价格是多少？
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票今天的定价为37.38。它在37.26 - 37.55范围内交易，昨天的收盘价为37.34，交易量达到170。AIPI的实时价格图表显示了这些更新。
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票是否支付股息？
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF目前的价值为37.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.54%和USD。实时查看图表以跟踪AIPI走势。
如何购买AIPI股票？
您可以以37.38的当前价格购买REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票。订单通常设置在37.38或37.68附近，而170和-0.45%显示市场活动。立即关注AIPI的实时图表更新。
如何投资AIPI股票？
投资REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF需要考虑年度范围32.21 - 45.08和当前价格37.38。许多人在以37.38或37.68下订单之前，会比较8.00%和。实时查看AIPI价格图表，了解每日变化。
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF的最高价格是45.08。在32.21 - 45.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF的绩效。
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票的最低价格是多少？
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF（AIPI）的最低价格为32.21。将其与当前的37.38和32.21 - 45.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIPI股票是什么时候拆分的？
REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.34和-8.54%中可见。
- 前一天收盘价
- 37.34
- 开盘价
- 37.55
- 卖价
- 37.38
- 买价
- 37.68
- 最低价
- 37.26
- 最高价
- 37.55
- 交易量
- 170
- 日变化
- 0.11%
- 月变化
- 8.00%
- 6个月变化
- 6.95%
- 年变化
- -8.54%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%