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AIPI: REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF

37.38 USD 0.04 (0.11%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIPI汇率已更改0.11%。当日，交易品种以低点37.26和高点37.55进行交易。

关注REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIPI股票今天的价格是多少？

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票今天的定价为37.38。它在37.26 - 37.55范围内交易，昨天的收盘价为37.34，交易量达到170。AIPI的实时价格图表显示了这些更新。

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票是否支付股息？

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF目前的价值为37.38。股息政策取决于公司，而投资者也会关注-8.54%和USD。实时查看图表以跟踪AIPI走势。

如何购买AIPI股票？

您可以以37.38的当前价格购买REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票。订单通常设置在37.38或37.68附近，而170和-0.45%显示市场活动。立即关注AIPI的实时图表更新。

如何投资AIPI股票？

投资REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF需要考虑年度范围32.21 - 45.08和当前价格37.38。许多人在以37.38或37.68下订单之前，会比较8.00%和。实时查看AIPI价格图表，了解每日变化。

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF的最高价格是45.08。在32.21 - 45.08内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF的绩效。

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF股票的最低价格是多少？

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF（AIPI）的最低价格为32.21。将其与当前的37.38和32.21 - 45.08进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIPI在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIPI股票是什么时候拆分的？

REX AI EQUITY PREMIUM INCOME ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、37.34和-8.54%中可见。

日范围
37.26 37.55
年范围
32.21 45.08
前一天收盘价
37.34
开盘价
37.55
卖价
37.38
买价
37.68
最低价
37.26
最高价
37.55
交易量
170
日变化
0.11%
月变化
8.00%
6个月变化
6.95%
年变化
-8.54%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%