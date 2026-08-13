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AIBU: Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares

66.32 USD 1.78 (2.61%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIBU汇率已更改-2.61%。当日，交易品种以低点66.32和高点67.57进行交易。

关注Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

AIBU股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票今天的定价为66.32。它在66.32 - 67.57范围内交易，昨天的收盘价为68.10，交易量达到9。AIBU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares目前的价值为66.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.80%和USD。实时查看图表以跟踪AIBU走势。

如何购买AIBU股票？

您可以以66.32的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票。订单通常设置在66.32或66.62附近，而9和-0.35%显示市场活动。立即关注AIBU的实时图表更新。

如何投资AIBU股票？

投资Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares需要考虑年度范围32.91 - 78.96和当前价格66.32。许多人在以66.32或66.62下订单之前，会比较14.86%和。实时查看AIBU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的最高价格是78.96。在32.91 - 78.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares（AIBU）的最低价格为32.91。将其与当前的66.32和32.91 - 78.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIBU股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.10和61.80%中可见。

日范围
66.32 67.57
年范围
32.91 78.96
前一天收盘价
68.10
开盘价
66.55
卖价
66.32
买价
66.62
最低价
66.32
最高价
67.57
交易量
9
日变化
-2.61%
月变化
14.86%
6个月变化
79.88%
年变化
61.80%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%