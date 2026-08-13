AIBU股票今天的价格是多少？ Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票今天的定价为66.32。它在66.32 - 67.57范围内交易，昨天的收盘价为68.10，交易量达到9。AIBU的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares目前的价值为66.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.80%和USD。实时查看图表以跟踪AIBU走势。

如何购买AIBU股票？ 您可以以66.32的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票。订单通常设置在66.32或66.62附近，而9和-0.35%显示市场活动。立即关注AIBU的实时图表更新。

如何投资AIBU股票？ 投资Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares需要考虑年度范围32.91 - 78.96和当前价格66.32。许多人在以66.32或66.62下订单之前，会比较14.86%和。实时查看AIBU价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的最高价格是78.96。在32.91 - 78.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的绩效。

Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares（AIBU）的最低价格为32.91。将其与当前的66.32和32.91 - 78.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。