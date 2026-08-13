AIBU: Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares
今日AIBU汇率已更改-2.61%。当日，交易品种以低点66.32和高点67.57进行交易。
关注Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AIBU股票今天的价格是多少？
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票今天的定价为66.32。它在66.32 - 67.57范围内交易，昨天的收盘价为68.10，交易量达到9。AIBU的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares目前的价值为66.32。股息政策取决于公司，而投资者也会关注61.80%和USD。实时查看图表以跟踪AIBU走势。
如何购买AIBU股票？
您可以以66.32的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票。订单通常设置在66.32或66.62附近，而9和-0.35%显示市场活动。立即关注AIBU的实时图表更新。
如何投资AIBU股票？
投资Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares需要考虑年度范围32.91 - 78.96和当前价格66.32。许多人在以66.32或66.62下订单之前，会比较14.86%和。实时查看AIBU价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的最高价格是78.96。在32.91 - 78.96内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares的绩效。
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares（AIBU）的最低价格为32.91。将其与当前的66.32和32.91 - 78.96进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBU在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIBU股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily AI and Big Data Bull 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、68.10和61.80%中可见。
- 前一天收盘价
- 68.10
- 开盘价
- 66.55
- 卖价
- 66.32
- 买价
- 66.62
- 最低价
- 66.32
- 最高价
- 67.57
- 交易量
- 9
- 日变化
- -2.61%
- 月变化
- 14.86%
- 6个月变化
- 79.88%
- 年变化
- 61.80%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%