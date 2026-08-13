AIBD股票今天的价格是多少？ Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票今天的定价为47.92。它在47.42 - 48.11范围内交易，昨天的收盘价为47.04，交易量达到9。AIBD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票是否支付股息？ Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注414.16%和USD。实时查看图表以跟踪AIBD走势。

如何购买AIBD股票？ 您可以以47.92的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而9和1.05%显示市场活动。立即关注AIBD的实时图表更新。

如何投资AIBD股票？ 投资Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares需要考虑年度范围4.49 - 64.12和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较-12.92%和。实时查看AIBD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？ 在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的最高价格是64.12。在4.49 - 64.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的绩效。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？ Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares（AIBD）的最低价格为4.49。将其与当前的47.92和4.49 - 64.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。