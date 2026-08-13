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AIBD: Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares

47.92 USD 0.88 (1.87%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日AIBD汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点47.42和高点48.11进行交易。

关注Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

AIBD股票今天的价格是多少？

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票今天的定价为47.92。它在47.42 - 48.11范围内交易，昨天的收盘价为47.04，交易量达到9。AIBD的实时价格图表显示了这些更新。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票是否支付股息？

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注414.16%和USD。实时查看图表以跟踪AIBD走势。

如何购买AIBD股票？

您可以以47.92的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而9和1.05%显示市场活动。立即关注AIBD的实时图表更新。

如何投资AIBD股票？

投资Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares需要考虑年度范围4.49 - 64.12和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较-12.92%和。实时查看AIBD价格图表，了解每日变化。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的最高价格是64.12。在4.49 - 64.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的绩效。

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares（AIBD）的最低价格为4.49。将其与当前的47.92和4.49 - 64.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

AIBD股票是什么时候拆分的？

Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.04和414.16%中可见。

日范围
47.42 48.11
年范围
4.49 64.12
前一天收盘价
47.04
开盘价
47.42
卖价
47.92
买价
48.22
最低价
47.42
最高价
48.11
交易量
9
日变化
1.87%
月变化
-12.92%
6个月变化
386.99%
年变化
414.16%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%