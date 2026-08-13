AIBD: Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares
今日AIBD汇率已更改1.87%。当日，交易品种以低点47.42和高点48.11进行交易。
关注Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
AIBD股票今天的价格是多少？
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票今天的定价为47.92。它在47.42 - 48.11范围内交易，昨天的收盘价为47.04，交易量达到9。AIBD的实时价格图表显示了这些更新。
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票是否支付股息？
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares目前的价值为47.92。股息政策取决于公司，而投资者也会关注414.16%和USD。实时查看图表以跟踪AIBD走势。
如何购买AIBD股票？
您可以以47.92的当前价格购买Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票。订单通常设置在47.92或48.22附近，而9和1.05%显示市场活动。立即关注AIBD的实时图表更新。
如何投资AIBD股票？
投资Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares需要考虑年度范围4.49 - 64.12和当前价格47.92。许多人在以47.92或48.22下订单之前，会比较-12.92%和。实时查看AIBD价格图表，了解每日变化。
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的最高价格是64.12。在4.49 - 64.12内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares的绩效。
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares股票的最低价格是多少？
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares（AIBD）的最低价格为4.49。将其与当前的47.92和4.49 - 64.12进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看AIBD在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
AIBD股票是什么时候拆分的？
Direxion Daily AI and Big Data Bear 2X Shares历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、47.04和414.16%中可见。
- 前一天收盘价
- 47.04
- 开盘价
- 47.42
- 卖价
- 47.92
- 买价
- 48.22
- 最低价
- 47.42
- 最高价
- 48.11
- 交易量
- 9
- 日变化
- 1.87%
- 月变化
- -12.92%
- 6个月变化
- 386.99%
- 年变化
- 414.16%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%