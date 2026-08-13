ADVE: Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF
今日ADVE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点46.24和高点46.24进行交易。
关注Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ADVE股票今天的价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票今天的定价为46.24。它在46.24 - 46.24范围内交易，昨天的收盘价为46.33，交易量达到1。ADVE的实时价格图表显示了这些更新。
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票是否支付股息？
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF目前的价值为46.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.86%和USD。实时查看图表以跟踪ADVE走势。
如何购买ADVE股票？
您可以以46.24的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票。订单通常设置在46.24或46.54附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ADVE的实时图表更新。
如何投资ADVE股票？
投资Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF需要考虑年度范围36.74 - 47.31和当前价格46.24。许多人在以46.24或46.54下订单之前，会比较0.63%和。实时查看ADVE价格图表，了解每日变化。
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF的最高价格是47.31。在36.74 - 47.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF的绩效。
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF（ADVE）的最低价格为36.74。将其与当前的46.24和36.74 - 47.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ADVE股票是什么时候拆分的？
Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.33和25.86%中可见。
- 前一天收盘价
- 46.33
- 开盘价
- 46.24
- 卖价
- 46.24
- 买价
- 46.54
- 最低价
- 46.24
- 最高价
- 46.24
- 交易量
- 1
- 日变化
- -0.19%
- 月变化
- 0.63%
- 6个月变化
- 4.31%
- 年变化
- 25.86%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%