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ADVE: Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF

46.24 USD 0.09 (0.19%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ADVE汇率已更改-0.19%。当日，交易品种以低点46.24和高点46.24进行交易。

关注Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ADVE股票今天的价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票今天的定价为46.24。它在46.24 - 46.24范围内交易，昨天的收盘价为46.33，交易量达到1。ADVE的实时价格图表显示了这些更新。

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票是否支付股息？

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF目前的价值为46.24。股息政策取决于公司，而投资者也会关注25.86%和USD。实时查看图表以跟踪ADVE走势。

如何购买ADVE股票？

您可以以46.24的当前价格购买Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票。订单通常设置在46.24或46.54附近，而1和0.00%显示市场活动。立即关注ADVE的实时图表更新。

如何投资ADVE股票？

投资Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF需要考虑年度范围36.74 - 47.31和当前价格46.24。许多人在以46.24或46.54下订单之前，会比较0.63%和。实时查看ADVE价格图表，了解每日变化。

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF的最高价格是47.31。在36.74 - 47.31内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF的绩效。

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF股票的最低价格是多少？

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF（ADVE）的最低价格为36.74。将其与当前的46.24和36.74 - 47.31进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ADVE在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ADVE股票是什么时候拆分的？

Matthews International Funds Matthews Asia Dividend Active ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、46.33和25.86%中可见。

日范围
46.24 46.24
年范围
36.74 47.31
前一天收盘价
46.33
开盘价
46.24
卖价
46.24
买价
46.54
最低价
46.24
最高价
46.24
交易量
1
日变化
-0.19%
月变化
0.63%
6个月变化
4.31%
年变化
25.86%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%