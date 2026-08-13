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ACGR: American Century Large Cap Growth ETF

71.19 USD 0.59 (0.84%)
版块: 金融 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日ACGR汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点71.19和高点71.19进行交易。

关注American Century Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

ACGR股票今天的价格是多少？

American Century Large Cap Growth ETF股票今天的定价为71.19。它在71.19 - 71.19范围内交易，昨天的收盘价为70.60，交易量达到4。ACGR的实时价格图表显示了这些更新。

American Century Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？

American Century Large Cap Growth ETF目前的价值为71.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.05%和USD。实时查看图表以跟踪ACGR走势。

如何购买ACGR股票？

您可以以71.19的当前价格购买American Century Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在71.19或71.49附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注ACGR的实时图表更新。

如何投资ACGR股票？

投资American Century Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围60.02 - 71.91和当前价格71.19。许多人在以71.19或71.49下订单之前，会比较3.35%和。实时查看ACGR价格图表，了解每日变化。

American Century Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？

在过去一年中，American Century Large Cap Growth ETF的最高价格是71.91。在60.02 - 71.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Large Cap Growth ETF的绩效。

American Century Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？

American Century Large Cap Growth ETF（ACGR）的最低价格为60.02。将其与当前的71.19和60.02 - 71.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。

ACGR股票是什么时候拆分的？

American Century Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.60和14.05%中可见。

日范围
71.19 71.19
年范围
60.02 71.91
前一天收盘价
70.60
开盘价
71.19
卖价
71.19
买价
71.49
最低价
71.19
最高价
71.19
交易量
4
日变化
0.84%
月变化
3.35%
6个月变化
13.60%
年变化
14.05%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%