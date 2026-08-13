ACGR: American Century Large Cap Growth ETF
今日ACGR汇率已更改0.84%。当日，交易品种以低点71.19和高点71.19进行交易。
关注American Century Large Cap Growth ETF动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
ACGR股票今天的价格是多少？
American Century Large Cap Growth ETF股票今天的定价为71.19。它在71.19 - 71.19范围内交易，昨天的收盘价为70.60，交易量达到4。ACGR的实时价格图表显示了这些更新。
American Century Large Cap Growth ETF股票是否支付股息？
American Century Large Cap Growth ETF目前的价值为71.19。股息政策取决于公司，而投资者也会关注14.05%和USD。实时查看图表以跟踪ACGR走势。
如何购买ACGR股票？
您可以以71.19的当前价格购买American Century Large Cap Growth ETF股票。订单通常设置在71.19或71.49附近，而4和0.00%显示市场活动。立即关注ACGR的实时图表更新。
如何投资ACGR股票？
投资American Century Large Cap Growth ETF需要考虑年度范围60.02 - 71.91和当前价格71.19。许多人在以71.19或71.49下订单之前，会比较3.35%和。实时查看ACGR价格图表，了解每日变化。
American Century Large Cap Growth ETF股票的最高价格是多少？
在过去一年中，American Century Large Cap Growth ETF的最高价格是71.91。在60.02 - 71.91内，该股波动显著，与相比有助于发现阻力位。使用实时图表跟踪American Century Large Cap Growth ETF的绩效。
American Century Large Cap Growth ETF股票的最低价格是多少？
American Century Large Cap Growth ETF（ACGR）的最低价格为60.02。将其与当前的71.19和60.02 - 71.91进行比较，可以发现潜在的长期切入点。观看ACGR在图表上的实时走势以获取更多详细信息。
ACGR股票是什么时候拆分的？
American Century Large Cap Growth ETF历史上曾经历过股票拆分。这些变化在公司行动后的、70.60和14.05%中可见。
- 前一天收盘价
- 70.60
- 开盘价
- 71.19
- 卖价
- 71.19
- 买价
- 71.49
- 最低价
- 71.19
- 最高价
- 71.19
- 交易量
- 4
- 日变化
- 0.84%
- 月变化
- 3.35%
- 6个月变化
- 13.60%
- 年变化
- 14.05%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%