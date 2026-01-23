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CADNOK: Canadian Dollar vs Norwegian Krona
6.81653 NOK 0.00311 (0.05%)
版块: 货币 基础: 加元 盈利货币: 挪威克朗
今日CADNOK汇率已更改0.05%。当日，交易品种以低点6.80219和高点6.82061进行交易。
关注Canadian Dollar vs Norwegian Krona动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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常见问题解答
Canadian Dollar vs Norwegian Krona汇率是如何计算的？
CADNOK汇率基于6.81653和6.81683，反映了NOK的需求。波动显示在0.14%和6.67072 - 8.29800中。请查看Canadian Dollar vs Norwegian Krona的实时图表。
我如何交易CADNOK？
交易CADNOK以6.81653或6.81683完成。观察6.81653、6.80219 - 6.82061和47223以评估市场状况。CADNOK的实时价格图表显示了这些更新。
Canadian Dollar vs Norwegian Krona是什么类型的组合？
CADNOK是以NOK报价的货币对。其价格为6.81653，波动性反映在0.14%和-11.68%中。实时查看图表以跟踪Canadian Dollar vs Norwegian Krona走势。
什么是CADNOK波动性？
CADNOK波动性在6.80219 - 6.82061和6.67072 - 8.29800中可见。分析师还跟踪了0.14%和-3.51%与6.81653的对比。查看实时图表上的CADNOK价格。
日范围
6.80219 6.82061
年范围
6.67072 8.29800
- 前一天收盘价
- 6.8134 2
- 开盘价
- 6.8066 9
- 卖价
- 6.8165 3
- 买价
- 6.8168 3
- 最低价
- 6.8021 9
- 最高价
- 6.8206 1
- 交易量
- 47.223 K
- 日变化
- 0.05%
- 月变化
- 0.81%
- 6个月变化
- -3.51%
- 年变化
- -11.68%
13 八月, 星期四