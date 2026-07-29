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CADNOK: Canadian Dollar vs Norwegian Krona

6.81397 NOK 0.00829 (0.12%)
Сектор: Валюта Базовая: Канадский доллар Валюта прибыли: Норвежская крона

Курс CADNOK за сегодня изменился на 0.12%. При этом минимальная цена на торгах достигала 6.80060, а максимальная — 6.81875.

Следите за динамикой Canadian Dollar vs Norwegian Krona. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Как рассчитывается обменный курс Canadian Dollar vs Norwegian Krona?

Курс CADNOK основан на 6.81397 и 6.81427, отражая спрос в NOK. Колебания показаны в 0.14% и 6.67072 - 8.29800. Смотрите график Canadian Dollar vs Norwegian Krona в реальном времени.

Как я могу торговать CADNOK?

Торговля CADNOK осуществляется по 6.81397 или 6.81427. Отслеживайте 6.81397, 6.80060 - 6.81875 и 37647 для оценки рыночных условий. Все изменения можно найти на графике CADNOK в реальном времени.

К какому типу инструментов относится Canadian Dollar vs Norwegian Krona?

CADNOK — валютная пара, котируемая в NOK. Его цена — 6.81397, а волатильность отражается в 0.14% и -11.71%. Откройте график для отслеживания движений Canadian Dollar vs Norwegian Krona в реальном времени.

Какова волатильность CADNOK?

Волатильность CADNOK отображается в 6.80060 - 6.81875 и 6.67072 - 8.29800. Аналитики также отслеживают 0.14% и -3.55% в сравнении с 6.81397. Отслеживайте цену CADNOK на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
6.80060 6.81875
Годовой диапазон
6.67072 8.29800
Предыдущее закрытие
6.8056 8
Open
6.8043 4
Bid
6.8139 7
Ask
6.8142 7
Low
6.8006 0
High
6.8187 5
Объем
37.647 K
Дневное изменение
0.12%
Месячное изменение
0.77%
6-месячное изменение
-3.55%
Годовое изменение
-11.71%
11 августа, вторник