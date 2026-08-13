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MANUSD: Decentraland Token vs US Dollar

0.065600 USD 0.000100 (0.15%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日MANUSD汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点0.065500和高点0.067000进行交易。

关注Decentraland Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
  • M5
  • M15
  • M30
  • H1
  • H4
  • D1
  • W1
  • MN

常见问题解答

MANUSD的市值是多少？

MANUSD市值按0.065600乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.00%、-77.96%和746来评估趋势。使用实时图表跟踪MANUSD表现。

今天Decentraland Token vs US Dollar多少钱？

今天MANUSD的交易价格为0.065600。日范围为0.065500 - 0.067000，年边界为0.060400 - 0.838812，交易量达到746。参见Decentraland Token vs US Dollar的实时图表。

最低的MANUSD价格是多少？

过去一年的最低MANUSD价格是0.060400。在0.060400 - 0.838812范围内，将该水平与0.065600和0.065500进行比较，以评估下行风险。观看MANUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Decentraland Token vs US Dollar投资安全吗？

投资MANUSD的安全性取决于其波动性。它在0.065500 - 0.067000和0.060400 - 0.838812范围内移动，-77.96%显示绩效，746反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Decentraland Token vs US Dollar更新。

MANUSD有史以来的最高价是多少？

MANUSD在0.060400 - 0.838812内达到0.838812的峰值。投资者经常将其与0.065600和0.00%进行比较，以评估阻力。实时查看MANUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Decentraland Token vs US Dollar？

要投资MANUSD，请在下单前查看当前的0.065600，查看-1.20%和-30.29%，并查看0.065600和0.065630。查看实时图表上的Decentraland Token vs US Dollar价格。

如何交易MANUSD？

交易MANUSD需要监控0.065500 - 0.067000。交易通常围绕0.065600和0.065630进行，而746和-77.96%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪MANUSD走势。

日范围
0.065500 0.067000
年范围
0.060400 0.838812
前一天收盘价
0.065500
开盘价
0.065600
卖价
0.065600
买价
0.065630
最低价
0.065500
最高价
0.067000
交易量
746
日变化
0.15%
月变化
-1.20%
6个月变化
-30.29%
年变化
-77.96%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%