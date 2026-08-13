MANUSD: Decentraland Token vs US Dollar
今日MANUSD汇率已更改0.15%。当日，交易品种以低点0.065500和高点0.067000进行交易。
关注Decentraland Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
常见问题解答
MANUSD的市值是多少？
MANUSD市值按0.065600乘以流通供应量计算。投资者还可以查看0.00%、-77.96%和746来评估趋势。使用实时图表跟踪MANUSD表现。
今天Decentraland Token vs US Dollar多少钱？
今天MANUSD的交易价格为0.065600。日范围为0.065500 - 0.067000，年边界为0.060400 - 0.838812，交易量达到746。参见Decentraland Token vs US Dollar的实时图表。
最低的MANUSD价格是多少？
过去一年的最低MANUSD价格是0.060400。在0.060400 - 0.838812范围内，将该水平与0.065600和0.065500进行比较，以评估下行风险。观看MANUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Decentraland Token vs US Dollar投资安全吗？
投资MANUSD的安全性取决于其波动性。它在0.065500 - 0.067000和0.060400 - 0.838812范围内移动，-77.96%显示绩效，746反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Decentraland Token vs US Dollar更新。
MANUSD有史以来的最高价是多少？
MANUSD在0.060400 - 0.838812内达到0.838812的峰值。投资者经常将其与0.065600和0.00%进行比较，以评估阻力。实时查看MANUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资Decentraland Token vs US Dollar？
要投资MANUSD，请在下单前查看当前的0.065600，查看-1.20%和-30.29%，并查看0.065600和0.065630。查看实时图表上的Decentraland Token vs US Dollar价格。
如何交易MANUSD？
交易MANUSD需要监控0.065500 - 0.067000。交易通常围绕0.065600和0.065630进行，而746和-77.96%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪MANUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.065500
- 开盘价
- 0.065600
- 卖价
- 0.065600
- 买价
- 0.065630
- 最低价
- 0.065500
- 最高价
- 0.067000
- 交易量
- 746
- 日变化
- 0.15%
- 月变化
- -1.20%
- 6个月变化
- -30.29%
- 年变化
- -77.96%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
-
- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%