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MANUSD: Decentraland Token vs US Dollar

0.065900 USD 0.001200 (1.79%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс MANUSD за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.065600, а максимальная — 0.066800.

Следите за динамикой Decentraland Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация MANUSD?

Рыночная капитализация MANUSD рассчитывается как 0.065900, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -1.20%, -77.86% и 446 для оценки трендов. Отслеживайте динамику MANUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Decentraland Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня MANUSD торгуется по 0.065900. Дневной диапазон составляет 0.065600 - 0.066800, годовой диапазон - 0.060400 - 0.838812, объем торговли достиг 446. Откройте график в реальном времени для Decentraland Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение MANUSD?

Самая низкая цена MANUSD за последний год - 0.060400. Этот уровень в пределах 0.060400 - 0.838812 сравнивается с 0.065900 и 0.067100 для оценки риска снижения. Все детали изменения MANUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Decentraland Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в MANUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.065600 - 0.066800 и 0.060400 - 0.838812, при этом -77.86% показывает динамику, а 446 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Decentraland Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение MANUSD за всю историю?

MANUSD достиг пика 0.838812 в пределах 0.060400 - 0.838812. Инвесторы часто сравнивают его с 0.065900 и -1.20% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены MANUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Decentraland Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в MANUSD, проверьте текущие значения 0.065900, -0.75% и -29.97%, а также 0.065900 и 0.065930 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Decentraland Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать MANUSD?

Для торговли MANUSD отслеживайте 0.065600 - 0.066800. Сделки обычно заключаются около 0.065900 и 0.065930, в то время как 446 и -77.86% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения MANUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.065600 0.066800
Годовой диапазон
0.060400 0.838812
Предыдущее закрытие
0.067100
Open
0.066700
Bid
0.065900
Ask
0.065930
Low
0.065600
High
0.066800
Объем
446
Дневное изменение
-1.79%
Месячное изменение
-0.75%
6-месячное изменение
-29.97%
Годовое изменение
-77.86%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%