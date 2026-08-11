- Обзор рынка
- Рынок акций США
- Валюты
- Криптовалюты
- Металлы
- Индексы
- Товары
MANUSD: Decentraland Token vs US Dollar
Курс MANUSD за сегодня изменился на -1.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.065600, а максимальная — 0.066800.
Следите за динамикой Decentraland Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация MANUSD?
Рыночная капитализация MANUSD рассчитывается как 0.065900, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -1.20%, -77.86% и 446 для оценки трендов. Отслеживайте динамику MANUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Decentraland Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня MANUSD торгуется по 0.065900. Дневной диапазон составляет 0.065600 - 0.066800, годовой диапазон - 0.060400 - 0.838812, объем торговли достиг 446. Откройте график в реальном времени для Decentraland Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение MANUSD?
Самая низкая цена MANUSD за последний год - 0.060400. Этот уровень в пределах 0.060400 - 0.838812 сравнивается с 0.065900 и 0.067100 для оценки риска снижения. Все детали изменения MANUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Decentraland Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в MANUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.065600 - 0.066800 и 0.060400 - 0.838812, при этом -77.86% показывает динамику, а 446 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Decentraland Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение MANUSD за всю историю?
MANUSD достиг пика 0.838812 в пределах 0.060400 - 0.838812. Инвесторы часто сравнивают его с 0.065900 и -1.20% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены MANUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Decentraland Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в MANUSD, проверьте текущие значения 0.065900, -0.75% и -29.97%, а также 0.065900 и 0.065930 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Decentraland Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать MANUSD?
Для торговли MANUSD отслеживайте 0.065600 - 0.066800. Сделки обычно заключаются около 0.065900 и 0.065930, в то время как 446 и -77.86% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения MANUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.067100
- Open
- 0.066700
- Bid
- 0.065900
- Ask
- 0.065930
- Low
- 0.065600
- High
- 0.066800
- Объем
- 446
- Дневное изменение
- -1.79%
- Месячное изменение
- -0.75%
- 6-месячное изменение
- -29.97%
- Годовое изменение
- -77.86%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%