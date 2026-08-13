HBRUSD: Hedera Hashgraph Token vs US Dollar
今日HBRUSD汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点0.065640和高点0.066200进行交易。
关注Hedera Hashgraph Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。
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- M30
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常见问题解答
HBRUSD的市值是多少？
HBRUSD市值按0.065800乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-0.17%、75.60%和6231来评估趋势。使用实时图表跟踪HBRUSD表现。
今天Hedera Hashgraph Token vs US Dollar多少钱？
今天HBRUSD的交易价格为0.065800。日范围为0.065640 - 0.066200，年边界为0.036573 - 0.106240，交易量达到6231。参见Hedera Hashgraph Token vs US Dollar的实时图表。
最低的HBRUSD价格是多少？
过去一年的最低HBRUSD价格是0.036573。在0.036573 - 0.106240范围内，将该水平与0.065800和0.065930进行比较，以评估下行风险。观看HBRUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。
Hedera Hashgraph Token vs US Dollar投资安全吗？
投资HBRUSD的安全性取决于其波动性。它在0.065640 - 0.066200和0.036573 - 0.106240范围内移动，75.60%显示绩效，6231反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar更新。
HBRUSD有史以来的最高价是多少？
HBRUSD在0.036573 - 0.106240内达到0.106240的峰值。投资者经常将其与0.065800和-0.17%进行比较，以评估阻力。实时查看HBRUSD价格图表，了解每日变化。
如何投资Hedera Hashgraph Token vs US Dollar？
要投资HBRUSD，请在下单前查看当前的0.065800，查看-4.79%和-31.76%，并查看0.065800和0.065830。查看实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar价格。
如何交易HBRUSD？
交易HBRUSD需要监控0.065640 - 0.066200。交易通常围绕0.065800和0.065830进行，而6231和75.60%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪HBRUSD走势。
- 前一天收盘价
- 0.065930
- 开盘价
- 0.065910
- 卖价
- 0.065800
- 买价
- 0.065830
- 最低价
- 0.065640
- 最高价
- 0.066200
- 交易量
- 6.231 K
- 日变化
- -0.20%
- 月变化
- -4.79%
- 6个月变化
- -31.76%
- 年变化
- 75.60%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.5%
- 前值
- -0.3%
- 实际值
-
- 预测值
- 0.2%
- 前值
- 0.2%
- 实际值
-
- 预测值
- 213 K
- 前值
- 199 K
- 实际值
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- 预测值
- 1.777 M
- 前值
- 1.801 M
- 实际值
-
- 预测值
- 前值
- 5.058%