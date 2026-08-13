HBRUSD的市值是多少？ HBRUSD市值按0.065800乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-0.17%、75.60%和6231来评估趋势。使用实时图表跟踪HBRUSD表现。

今天Hedera Hashgraph Token vs US Dollar多少钱？ 今天HBRUSD的交易价格为0.065800。日范围为0.065640 - 0.066200，年边界为0.036573 - 0.106240，交易量达到6231。参见Hedera Hashgraph Token vs US Dollar的实时图表。

最低的HBRUSD价格是多少？ 过去一年的最低HBRUSD价格是0.036573。在0.036573 - 0.106240范围内，将该水平与0.065800和0.065930进行比较，以评估下行风险。观看HBRUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Hedera Hashgraph Token vs US Dollar投资安全吗？ 投资HBRUSD的安全性取决于其波动性。它在0.065640 - 0.066200和0.036573 - 0.106240范围内移动，75.60%显示绩效，6231反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar更新。

HBRUSD有史以来的最高价是多少？ HBRUSD在0.036573 - 0.106240内达到0.106240的峰值。投资者经常将其与0.065800和-0.17%进行比较，以评估阻力。实时查看HBRUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Hedera Hashgraph Token vs US Dollar？ 要投资HBRUSD，请在下单前查看当前的0.065800，查看-4.79%和-31.76%，并查看0.065800和0.065830。查看实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar价格。