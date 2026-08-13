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HBRUSD: Hedera Hashgraph Token vs US Dollar

0.065800 USD 0.000130 (0.20%)
版块: 数字加密货币 基础: 美元 盈利货币: 美元

今日HBRUSD汇率已更改-0.20%。当日，交易品种以低点0.065640和高点0.066200进行交易。

关注Hedera Hashgraph Token vs US Dollar动态。实时报价将帮助您快速应对市场变化。通过在不同的时间周期之间切换，您可以按分钟、小时、天、周和月监控汇率趋势和动态。使用这些信息来预测市场变化并做出明智的交易决策。

全屏图表
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常见问题解答

HBRUSD的市值是多少？

HBRUSD市值按0.065800乘以流通供应量计算。投资者还可以查看-0.17%、75.60%和6231来评估趋势。使用实时图表跟踪HBRUSD表现。

今天Hedera Hashgraph Token vs US Dollar多少钱？

今天HBRUSD的交易价格为0.065800。日范围为0.065640 - 0.066200，年边界为0.036573 - 0.106240，交易量达到6231。参见Hedera Hashgraph Token vs US Dollar的实时图表。

最低的HBRUSD价格是多少？

过去一年的最低HBRUSD价格是0.036573。在0.036573 - 0.106240范围内，将该水平与0.065800和0.065930进行比较，以评估下行风险。观看HBRUSD在图表上的实时移动以获取更多详细信息。

Hedera Hashgraph Token vs US Dollar投资安全吗？

投资HBRUSD的安全性取决于其波动性。它在0.065640 - 0.066200和0.036573 - 0.106240范围内移动，75.60%显示绩效，6231反映市场兴趣。请立即关注实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar更新。

HBRUSD有史以来的最高价是多少？

HBRUSD在0.036573 - 0.106240内达到0.106240的峰值。投资者经常将其与0.065800和-0.17%进行比较，以评估阻力。实时查看HBRUSD价格图表，了解每日变化。

如何投资Hedera Hashgraph Token vs US Dollar？

要投资HBRUSD，请在下单前查看当前的0.065800，查看-4.79%和-31.76%，并查看0.065800和0.065830。查看实时图表上的Hedera Hashgraph Token vs US Dollar价格。

如何交易HBRUSD？

交易HBRUSD需要监控0.065640 - 0.066200。交易通常围绕0.065800和0.065830进行，而6231和75.60%则有助于制定策略。实时查看图表以跟踪HBRUSD走势。

日范围
0.065640 0.066200
年范围
0.036573 0.106240
前一天收盘价
0.065930
开盘价
0.065910
卖价
0.065800
买价
0.065830
最低价
0.065640
最高价
0.066200
交易量
6.231 K
日变化
-0.20%
月变化
-4.79%
6个月变化
-31.76%
年变化
75.60%
13 八月, 星期四
12:30
USD
PPI月率m/m
实际值
预测值
0.5%
前值
-0.3%
12:30
USD
核心生产者物价指数(PPI)月率 m/m
实际值
预测值
0.2%
前值
0.2%
12:30
USD
初领失业金人数
实际值
预测值
213 K
前值
199 K
12:30
USD
续领失业金人数
实际值
预测值
1.777 M
前值
1.801 M
17:00
USD
30年期国债拍卖
实际值
预测值
前值
5.058%