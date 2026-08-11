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HBRUSD: Hedera Hashgraph Token vs US Dollar

0.066720 USD 0.000530 (0.79%)
Сектор: Криптовалюта Базовая: Доллар США Валюта прибыли: Доллар США

Курс HBRUSD за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.066620, а максимальная — 0.067310.

Следите за динамикой Hedera Hashgraph Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.

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Часто задаваемые вопросы

Какова рыночная капитализация HBRUSD?

Рыночная капитализация HBRUSD рассчитывается как 0.066720, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.77%, 78.05% и 5191 для оценки трендов. Отслеживайте динамику HBRUSD на графике в реальном времени.

Сколько стоит Hedera Hashgraph Token vs US Dollar сегодня?

Сегодня HBRUSD торгуется по 0.066720. Дневной диапазон составляет 0.066620 - 0.067310, годовой диапазон - 0.036573 - 0.106240, объем торговли достиг 5191. Откройте график в реальном времени для Hedera Hashgraph Token vs US Dollar.

Каким было минимальное значение HBRUSD?

Самая низкая цена HBRUSD за последний год - 0.036573. Этот уровень в пределах 0.036573 - 0.106240 сравнивается с 0.066720 и 0.067250 для оценки риска снижения. Все детали изменения HBRUSD можно изучить на графике в реальном времени.

Безопасно ли инвестировать в Hedera Hashgraph Token vs US Dollar?

Безопасность инвестиций в HBRUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.066620 - 0.067310 и 0.036573 - 0.106240, при этом 78.05% показывает динамику, а 5191 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Hedera Hashgraph Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Каким было максимальное значение HBRUSD за всю историю?

HBRUSD достиг пика 0.106240 в пределах 0.036573 - 0.106240. Инвесторы часто сравнивают его с 0.066720 и -0.77% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены HBRUSD на графике в реальном времени.

Как инвестировать в Hedera Hashgraph Token vs US Dollar?

Чтобы инвестировать в HBRUSD, проверьте текущие значения 0.066720, -3.46% и -30.80%, а также 0.066720 и 0.066750 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Hedera Hashgraph Token vs US Dollar на графике в реальном времени.

Как торговать HBRUSD?

Для торговли HBRUSD отслеживайте 0.066620 - 0.067310. Сделки обычно заключаются около 0.066720 и 0.066750, в то время как 5191 и 78.05% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения HBRUSD на графике в реальном времени.

Дневной диапазон
0.066620 0.067310
Годовой диапазон
0.036573 0.106240
Предыдущее закрытие
0.067250
Open
0.067240
Bid
0.066720
Ask
0.066750
Low
0.066620
High
0.067310
Объем
5.191 K
Дневное изменение
-0.79%
Месячное изменение
-3.46%
6-месячное изменение
-30.80%
Годовое изменение
78.05%
11 августа, вторник
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья
Акт.
Прог.
4.00 млн
Пред.
4.09 млн
14:00
USD
Продажи на вторичном рынке жилья м/м
Акт.
Прог.
-0.6%
Пред.
-2.4%
16:00
USD
Краткосрочный прогноз развития энергетики от EIA
Акт.
Прог.
Пред.
17:00
USD
Аукцион по размещению 3-летних казначейских облигаций
Акт.
Прог.
Пред.
4.179%