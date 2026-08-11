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HBRUSD: Hedera Hashgraph Token vs US Dollar
Курс HBRUSD за сегодня изменился на -0.79%. При этом минимальная цена на торгах достигала 0.066620, а максимальная — 0.067310.
Следите за динамикой Hedera Hashgraph Token vs US Dollar. Котировки в реальном времени помогут быстро реагировать на изменения рынка. Переключаясь между различными таймфреймами, можно отслеживать тенденции и динамику курса по минутам, часам, дням, неделям и месяцам. Используйте эту информацию для прогнозирования изменений на рынке и принятия взвешенных торговых решений.
- M5
- M15
- M30
- H1
- H4
- D1
- W1
- MN
Часто задаваемые вопросы
Какова рыночная капитализация HBRUSD?
Рыночная капитализация HBRUSD рассчитывается как 0.066720, умноженная на оборотное предложение. Инвесторы также отслеживают -0.77%, 78.05% и 5191 для оценки трендов. Отслеживайте динамику HBRUSD на графике в реальном времени.
Сколько стоит Hedera Hashgraph Token vs US Dollar сегодня?
Сегодня HBRUSD торгуется по 0.066720. Дневной диапазон составляет 0.066620 - 0.067310, годовой диапазон - 0.036573 - 0.106240, объем торговли достиг 5191. Откройте график в реальном времени для Hedera Hashgraph Token vs US Dollar.
Каким было минимальное значение HBRUSD?
Самая низкая цена HBRUSD за последний год - 0.036573. Этот уровень в пределах 0.036573 - 0.106240 сравнивается с 0.066720 и 0.067250 для оценки риска снижения. Все детали изменения HBRUSD можно изучить на графике в реальном времени.
Безопасно ли инвестировать в Hedera Hashgraph Token vs US Dollar?
Безопасность инвестиций в HBRUSD зависит от его волатильности. Она меняется в пределах 0.066620 - 0.067310 и 0.036573 - 0.106240, при этом 78.05% показывает динамику, а 5191 отражает рыночный интерес. Отслеживайте изменения Hedera Hashgraph Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Каким было максимальное значение HBRUSD за всю историю?
HBRUSD достиг пика 0.106240 в пределах 0.036573 - 0.106240. Инвесторы часто сравнивают его с 0.066720 и -0.77% для оценки сопротивления. Отслеживайте ежедневные изменения цены HBRUSD на графике в реальном времени.
Как инвестировать в Hedera Hashgraph Token vs US Dollar?
Чтобы инвестировать в HBRUSD, проверьте текущие значения 0.066720, -3.46% и -30.80%, а также 0.066720 и 0.066750 перед выставлением ордеров. Проверьте цену Hedera Hashgraph Token vs US Dollar на графике в реальном времени.
Как торговать HBRUSD?
Для торговли HBRUSD отслеживайте 0.066620 - 0.067310. Сделки обычно заключаются около 0.066720 и 0.066750, в то время как 5191 и 78.05% помогают сформировать стратегию. Отслеживайте движения HBRUSD на графике в реальном времени.
- Предыдущее закрытие
- 0.067250
- Open
- 0.067240
- Bid
- 0.066720
- Ask
- 0.066750
- Low
- 0.066620
- High
- 0.067310
- Объем
- 5.191 K
- Дневное изменение
- -0.79%
- Месячное изменение
- -3.46%
- 6-месячное изменение
- -30.80%
- Годовое изменение
- 78.05%
- Акт.
-
- Прог.
- 4.00 млн
- Пред.
- 4.09 млн
- Акт.
-
- Прог.
- -0.6%
- Пред.
- -2.4%
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- Акт.
-
- Прог.
- Пред.
- 4.179%