Built on Conviction

為精準採收而設計

Abraham Gold

Abraham Gold 是一套為 MetaTrader 5 開發，並針對 XAUUSD 價格行為與波動特性進行最佳化的全自動交易 EA。

這套系統的設計目的，不是在一段趨勢已經非常明顯、行情已經走過大部分距離之後才追進市場。

Abraham Gold 尋找的是較短時間內，市場動能、價格展開與方向行為暫時形成一致的交易窗口。

它的核心目標很簡單：

找到窗口。

精準切入。

採收可取得的價格移動。





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Abraham Gold 正式上市！

為了感謝第一批支持者，我們推出限時上市優惠。

🔥 限時上市優惠

上市前三天：USD 39

三天後將恢復至：

Early Access Price：USD 199

之後，每售出 10 套，價格將調整 USD 50。

最終建議售價：

USD 1,999

越早加入，越能以更優惠的價格取得 Abraham Gold，並享有後續版本更新。

Bonus

購買 Abraham Gold 的使用者，如有需要，可向作者索取目前建議的參數配置，作為不同交易環境的參考。

實際交易仍建議依照券商、資金規模及風險承受能力自行完成測試與調整。









Abraham Gold 由六個獨立配置的交易引擎組成。每個引擎觀察不同的市場節奏，從較高頻率的機會偵測，到較慢且更具選擇性的市場確認。

建議將 Abraham Gold 掛載在 XAUUSD 的 M1 圖表。EA 會自行進行內部多週期分析，並依當前市場條件，判斷適合由哪一個交易引擎進行評估。

Abraham Gold 的交易哲學

市場一直在移動，但不是每一次移動都值得交易。

當趨勢已經非常明顯時，市場往往已經走過一段距離。此時才追逐行情，可能提高承擔的風險，卻降低剩餘可取得的空間。

Abraham Gold 採用不同的思路。

它不追求盡可能長時間留在市場，也不需要捕捉一整段趨勢。

系統尋找的是合格的短週期交易窗口，只有在內部確認架構辨識到適合的機會時，才允許進場。

它的交易哲學是：

等待、確認、切入、採收。

這也是 Abraham Gold 的品牌精神：

先建立足夠確認，再執行交易。

針對 XAUUSD 最佳化

建議掛載於 M1 圖表

內部多週期分析

六個獨立交易引擎

不同評估速度與市場節奏

精準交易窗口偵測

僅使用已完成的市場資料

全自動交易執行

可調整停利與停損

可選擇餘額加碼

最大手數與持倉數控制

跨券商交易執行防護

不需要外部指標

不需要 DLL

建議使用 Hedging 帳戶

適合搭配 VPS 持續運行

Abraham Gold 的特色六個交易引擎

Abraham Gold 內建六個專有交易引擎。

六個引擎依照評估速度與市場節奏排列。前段引擎評估頻率較高，後段引擎則等待更廣、更具選擇性的市場條件。

這些名稱描述的是引擎運作特性，不代表手數大小，也不代表任何引擎具有保證較高的獲利能力。

1. Scout Engine

最先找到交易窗口

Scout 是整套系統中評估速度最快的引擎。

它持續觀察較短的市場節奏，尋找動能、價格展開與方向行為開始形成一致的早期跡象。

Scout 的目的，是在市場移動變得明顯以前，辨識合格的短時間機會。

評估頻率：極高

2. Strike Engine

快速且具選擇性的切入

Strike 在短週期機會中加入更高一層的確認。

它保留較高的反應速度，同時使用更多內部過濾，判斷是否允許進場。

評估頻率：高

3. Assault Engine

在速度與確認之間取得平衡

Assault 是整套系統的核心引擎之一。

它在交易頻率與確認強度之間取得平衡，等待更完整的內部一致性後才允許執行。

評估頻率：中高

4. Fortress Engine

過濾短期市場雜訊

Fortress 採用較慢、較有選擇性的評估節奏。

它的目的，是降低對短暫價格波動的反應，等待較清楚的方向一致性。

評估頻率：中

5. Titan Engine

更廣的市場節奏與更高確認

Titan 觀察較廣的市場行為，並要求更強的方向持續性。

交易機會較少，但引擎會等待更完整的內部條件形成一致。

評估頻率：低

6. Legacy Engine

最廣視角的確認引擎

Legacy 是 Abraham Gold 中評估頻率最低、選擇性最高的引擎。

它觀察更廣的市場行為，作為六引擎架構中的長節奏組件。

評估頻率：極低

Abraham Gold 如何判斷市場

Abraham Gold 不依賴單一訊號。

每個引擎在允許交易前，都會評估數個內部層級。

動能啟動

系統判斷目前市場動能是否已經達到值得進一步評估的狀態。

趨勢展開

系統評估價格行為是否呈現足夠一致的展開，而不是隨機震盪。

方向確認

系統確認目前方向行為是否支持潛在交易。

執行資格

只有在必要的內部條件形成一致後，EA 才允許下單。

所有進場判斷都使用已完成的市場資料。

實際公式、參數關係與訊號排列屬於專有策略內容，不在商品頁公開。

精準採收

Abraham Gold 採用「精準採收」的設計概念。

它不需要等待一段長趨勢，也不依賴在方向已經非常明顯後追逐行情。

EA 尋找的是較短的交易窗口，希望有效率地採收其中可取得的價格移動。

系統的目的不是預測整個市場。

而是辨識合格的進場窗口，以紀律執行交易，並依照設定的出場條件完成交易。

這套設計的目的，是提高合格短週期交易機會的捕捉效率，但不代表或保證任何特定勝率、報酬或交易結果。

交易平台

建議執行環境

MetaTrader 5

建議商品

XAUUSD

Abraham Gold 針對黃金交易進行最佳化。技術上可能可以在其他商品運行，但預設配置主要以 XAUUSD 為設計對象。

建議圖表週期

M1

請將 Abraham Gold 掛載於 XAUUSD 的 M1 圖表。

圖表週期不會直接決定內部策略邏輯。EA 會自行使用內部設定的分析週期。

建議使用 M1，是為了讓 EA 能取得較頻繁的市場更新，並維持即時的交易執行。

建議帳戶類型

Hedging 帳戶

Abraham Gold 可以在 Netting 帳戶執行，但不同引擎建立的同商品持倉，可能會被交易平台合併成單一淨持倉。

若希望六個交易引擎的持倉盡可能分開管理，建議使用 Hedging 帳戶。

建議主機環境

建議使用穩定、低延遲 VPS，讓 EA 可以持續運行。

VPS 無法消除點差、滑價或券商成交差異，但可以協助維持穩定連線與不中斷的程式運作。

手數與持倉管理

Abraham Gold 支援：

可調整起始手數

可選擇餘額加碼

自訂最大手數限制

最大持倉數控制

個別引擎獨立開關

每個引擎使用獨立 Magic Number

可調整停利

可調整停損

每日開盤避開時間

可選擇是否計算全帳戶持倉

餘額加碼可以完全關閉。

使用真實資金前，請先測試所有手數與持倉設定。

跨券商交易執行防護

Abraham Gold 內建多項交易執行防護，以提高不同券商環境下的相容性。

手數正規化

EA 會檢查：

券商最小手數

券商最大手數

手數階梯

EA 自訂最大手數

券商同方向總交易量限制

保證金檢查

每次下單前，EA 都會確認帳戶是否有足夠可用保證金。

若保證金不足，EA 不會持續重複送出同一個無效要求。

止損距離檢查

停利與停損價格會依照商品的最低止損距離要求進行檢查。

成交模式偵測

EA 會自動選擇目前交易商品所支援的訂單成交模式。

交易權限檢查

系統會確認：

程式是否允許自動交易

帳戶是否允許交易

EA 是否具有交易權限

商品是否允許建立新倉位

交易時段檢查

送出訂單前，EA 會確認目前商品是否處於可交易時段。

可恢復錯誤重試

遇到特定可恢復的成交錯誤時，EA 可以重新取得報價、重建訂單參數，並最多重新嘗試一次。

從 MQL5 Market 安裝 Abraham Gold。 在 MetaTrader 5 開啟 XAUUSD 的 M1 圖表。 將 Abraham Gold 掛載到圖表。 開啟 Algo Trading。 確認起始手數與最大持倉設定。 保持 MetaTrader 5 連線並持續運行。 有條件時，建議使用 VPS。

安裝方式

使用真實資金前，請先在策略測試器與模擬帳戶中測試。

預設配置

Abraham Gold 的預設配置包含：

六個交易引擎預設啟用

針對 XAUUSD 設計的預設參數

建議掛載 M1 圖表

固定起始手數

餘額加碼預設關閉

可調整 TP 與 SL

最大持倉控制

自動手數正規化

保證金檢查

止損距離檢查

券商成交模式偵測

可恢復成交錯誤重試

各引擎獨立 Magic Number

預設配置只是使用起點，不代表或保證未來績效。

應該將 EA 掛在哪一個週期？

常見問題

請掛載在 XAUUSD 的 M1 圖表。

Abraham Gold 會自行進行內部多週期評估，M1 主要用於提供較頻繁的市場更新。

EA 只使用 M1 資料嗎？

不是。

M1 是建議掛載週期，但六個引擎會依照各自的內部市場節奏與分析週期進行評估。

Abraham Gold 是趨勢追蹤 EA 嗎？

不是傳統意義上的趨勢追蹤系統。

EA 的設計目的不是在行情已經明顯後追逐趨勢，而是尋找內部條件短暫形成一致的交易窗口。

Abraham Gold 是剝頭皮 EA 嗎？

它主要尋找較短週期的交易機會，但實際持倉時間仍會受到市場條件、券商成交與 TP、SL 設定影響。

Abraham Gold 使用網格嗎？

它不使用依照固定價格間距持續增加持倉的傳統網格架構。

Abraham Gold 使用馬丁嗎？

核心交易引擎不依賴馬丁式虧損恢復。

餘額加碼是獨立的手數管理功能，可以完全關閉。

可以關閉個別引擎嗎？

可以。

六個交易引擎都可以獨立開啟或關閉。

為什麼 EA 沒有開倉？

Abraham Gold 會等待符合資格的內部條件。

同時請確認：

Algo Trading 已開啟

商品目前允許交易

帳戶保證金充足

尚未達到最大持倉數

每日開盤避開時間未啟動

歷史資料已完成載入

可以使用 Netting 帳戶嗎？

可以，但不同引擎的同商品持倉可能會被 MetaTrader 5 合併。

建議使用 Hedging 帳戶。

一定要使用 VPS 嗎？

不是強制，但建議使用穩定、低延遲 VPS，讓 EA 能持續運行。

可以使用其他券商嗎？

可以，但結果不會完全相同。

不同券商的報價、點差、手續費、隔夜利息、商品規格與成交條件都可能影響結果。

可以修改預設參數嗎？

可以。

但修改參數可能明顯改變交易頻率、持倉曝險與風險。

正式使用前，請先在策略測試器中驗證所有修改。

回測建議

若要進行有意義的比較，請保持以下條件一致：

Every tick based on real ticks

相同 Abraham Gold 版本

相同券商

相同商品規格

相同測試期間

相同初始資金

相同槓桿

相同輸入參數

不同券商可能因以下原因產生不同結果：

歷史報價

點差

手續費

隔夜利息

合約大小

商品小數位

交易時段定義

Tick 資料

成交條件

回測屬於歷史模擬，不代表或保證未來結果。

風險聲明

Abraham Gold 是自動交易工具，不保證獲利。

XAUUSD 與其他槓桿金融商品交易具有重大風險。

歷史回測、模擬結果與過往交易績效，不代表或保證未來結果。

實際績效可能受到以下因素影響：

市場波動

點差

滑價

手續費

隔夜利息

流動性

券商報價

商品合約規格

網路延遲

VPS 穩定性

使用者設定的手數

槓桿

帳戶類型

使用者應依自身財務狀況與風險承受能力，決定合適的交易設定。

使用真實資金前，請先在策略測試器與模擬帳戶中測試 Abraham Gold。

Built on Conviction

市場充滿雜訊。

明顯的趨勢，往往被發現得太晚。

Abraham Gold 不追逐每一次波動。

它等待交易窗口。

它確認交易機會。

它精準切入。

它採收市場願意提供的空間。

等待、確認、切入、採收。

Abraham Gold — Built on Conviction.