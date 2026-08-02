Abraham Gold

  • 专家
  • Zheng Long Ruan
    Zheng Long Ruan

    Zheng Long Ruan

    我是目前經營四家企業的創辦人，橫跨產品設計、健康產業、行銷產業與創業育成。
    這些年來，我最大的熱情，就是陪伴他人創業，看著他們從迷惘到成長，從一無所有到穩健茁壯，這是我持續堅持的動力。
    我同時也是一位有著超過二十年交易經驗的投資人，從早期的傳統金融市場一路走來，到後來接觸數位化、自動化交易系統。
    三年前，當我第一次真正進入 EA（自動交易程式）的世界時，我深深被它吸引。它讓我第一次感受到：「交易，真的可以不用全靠自己盯盤，也能有效率地執行策略。」那種時間被釋放出來、可以專注於其他助人事業的自由感，讓我為之著迷。
    但熱情之餘，我也走過不少彎路。
  • 版本: 1.1
  • 激活: 5
Abraham Gold

Built on Conviction

為精準採收而設計

Abraham Gold 是一套為 MetaTrader 5 開發，並針對 XAUUSD 價格行為與波動特性進行最佳化的全自動交易 EA。

這套系統的設計目的，不是在一段趨勢已經非常明顯、行情已經走過大部分距離之後才追進市場。

Abraham Gold 尋找的是較短時間內，市場動能、價格展開與方向行為暫時形成一致的交易窗口。

它的核心目標很簡單：

找到窗口。
精準切入。
採收可取得的價格移動。


🎉 Launch Offer

Abraham Gold 正式上市！

為了感謝第一批支持者，我們推出限時上市優惠。

🔥 限時上市優惠

上市前三天：USD 39

三天後將恢復至：

Early Access Price：USD 199

之後，每售出 10 套，價格將調整 USD 50

最終建議售價：

USD 1,999

越早加入，越能以更優惠的價格取得 Abraham Gold，並享有後續版本更新。

Bonus

購買 Abraham Gold 的使用者，如有需要，可向作者索取目前建議的參數配置，作為不同交易環境的參考。

實際交易仍建議依照券商、資金規模及風險承受能力自行完成測試與調整。



Abraham Gold 由六個獨立配置的交易引擎組成。每個引擎觀察不同的市場節奏，從較高頻率的機會偵測，到較慢且更具選擇性的市場確認。

建議將 Abraham Gold 掛載在 XAUUSD 的 M1 圖表。EA 會自行進行內部多週期分析，並依當前市場條件，判斷適合由哪一個交易引擎進行評估。

Abraham Gold 的交易哲學

市場一直在移動，但不是每一次移動都值得交易。

當趨勢已經非常明顯時，市場往往已經走過一段距離。此時才追逐行情，可能提高承擔的風險，卻降低剩餘可取得的空間。

Abraham Gold 採用不同的思路。

它不追求盡可能長時間留在市場，也不需要捕捉一整段趨勢。

系統尋找的是合格的短週期交易窗口，只有在內部確認架構辨識到適合的機會時，才允許進場。

它的交易哲學是：

等待、確認、切入、採收。

這也是 Abraham Gold 的品牌精神：

先建立足夠確認，再執行交易。

Abraham Gold 的特色
  • 針對 XAUUSD 最佳化
  • 建議掛載於 M1 圖表
  • 內部多週期分析
  • 六個獨立交易引擎
  • 不同評估速度與市場節奏
  • 精準交易窗口偵測
  • 僅使用已完成的市場資料
  • 全自動交易執行
  • 可調整停利與停損
  • 可選擇餘額加碼
  • 最大手數與持倉數控制
  • 跨券商交易執行防護
  • 不需要外部指標
  • 不需要 DLL
  • 建議使用 Hedging 帳戶
  • 適合搭配 VPS 持續運行
六個交易引擎

Abraham Gold 內建六個專有交易引擎。

六個引擎依照評估速度與市場節奏排列。前段引擎評估頻率較高，後段引擎則等待更廣、更具選擇性的市場條件。

這些名稱描述的是引擎運作特性，不代表手數大小，也不代表任何引擎具有保證較高的獲利能力。

1. Scout Engine

最先找到交易窗口

Scout 是整套系統中評估速度最快的引擎。

它持續觀察較短的市場節奏，尋找動能、價格展開與方向行為開始形成一致的早期跡象。

Scout 的目的，是在市場移動變得明顯以前，辨識合格的短時間機會。

評估頻率：極高

2. Strike Engine

快速且具選擇性的切入

Strike 在短週期機會中加入更高一層的確認。

它保留較高的反應速度，同時使用更多內部過濾，判斷是否允許進場。

評估頻率：高

3. Assault Engine

在速度與確認之間取得平衡

Assault 是整套系統的核心引擎之一。

它在交易頻率與確認強度之間取得平衡，等待更完整的內部一致性後才允許執行。

評估頻率：中高

4. Fortress Engine

過濾短期市場雜訊

Fortress 採用較慢、較有選擇性的評估節奏。

它的目的，是降低對短暫價格波動的反應，等待較清楚的方向一致性。

評估頻率：中

5. Titan Engine

更廣的市場節奏與更高確認

Titan 觀察較廣的市場行為，並要求更強的方向持續性。

交易機會較少，但引擎會等待更完整的內部條件形成一致。

評估頻率：低

6. Legacy Engine

最廣視角的確認引擎

Legacy 是 Abraham Gold 中評估頻率最低、選擇性最高的引擎。

它觀察更廣的市場行為，作為六引擎架構中的長節奏組件。

評估頻率：極低

Abraham Gold 如何判斷市場

Abraham Gold 不依賴單一訊號。

每個引擎在允許交易前，都會評估數個內部層級。

動能啟動

系統判斷目前市場動能是否已經達到值得進一步評估的狀態。

趨勢展開

系統評估價格行為是否呈現足夠一致的展開，而不是隨機震盪。

方向確認

系統確認目前方向行為是否支持潛在交易。

執行資格

只有在必要的內部條件形成一致後，EA 才允許下單。

所有進場判斷都使用已完成的市場資料。

實際公式、參數關係與訊號排列屬於專有策略內容，不在商品頁公開。

精準採收

Abraham Gold 採用「精準採收」的設計概念。

它不需要等待一段長趨勢，也不依賴在方向已經非常明顯後追逐行情。

EA 尋找的是較短的交易窗口，希望有效率地採收其中可取得的價格移動。

系統的目的不是預測整個市場。

而是辨識合格的進場窗口，以紀律執行交易，並依照設定的出場條件完成交易。

這套設計的目的，是提高合格短週期交易機會的捕捉效率，但不代表或保證任何特定勝率、報酬或交易結果。

建議執行環境

交易平台

MetaTrader 5

建議商品

XAUUSD

Abraham Gold 針對黃金交易進行最佳化。技術上可能可以在其他商品運行，但預設配置主要以 XAUUSD 為設計對象。

建議圖表週期

M1

請將 Abraham Gold 掛載於 XAUUSD 的 M1 圖表。

圖表週期不會直接決定內部策略邏輯。EA 會自行使用內部設定的分析週期。

建議使用 M1，是為了讓 EA 能取得較頻繁的市場更新，並維持即時的交易執行。

建議帳戶類型

Hedging 帳戶

Abraham Gold 可以在 Netting 帳戶執行，但不同引擎建立的同商品持倉，可能會被交易平台合併成單一淨持倉。

若希望六個交易引擎的持倉盡可能分開管理，建議使用 Hedging 帳戶。

建議主機環境

建議使用穩定、低延遲 VPS，讓 EA 可以持續運行。

VPS 無法消除點差、滑價或券商成交差異，但可以協助維持穩定連線與不中斷的程式運作。

手數與持倉管理

Abraham Gold 支援：

  • 可調整起始手數
  • 可選擇餘額加碼
  • 自訂最大手數限制
  • 最大持倉數控制
  • 個別引擎獨立開關
  • 每個引擎使用獨立 Magic Number
  • 可調整停利
  • 可調整停損
  • 每日開盤避開時間
  • 可選擇是否計算全帳戶持倉

餘額加碼可以完全關閉。

使用真實資金前，請先測試所有手數與持倉設定。

跨券商交易執行防護

Abraham Gold 內建多項交易執行防護，以提高不同券商環境下的相容性。

手數正規化

EA 會檢查：

  • 券商最小手數
  • 券商最大手數
  • 手數階梯
  • EA 自訂最大手數
  • 券商同方向總交易量限制

保證金檢查

每次下單前，EA 都會確認帳戶是否有足夠可用保證金。

若保證金不足，EA 不會持續重複送出同一個無效要求。

止損距離檢查

停利與停損價格會依照商品的最低止損距離要求進行檢查。

成交模式偵測

EA 會自動選擇目前交易商品所支援的訂單成交模式。

交易權限檢查

系統會確認：

  • 程式是否允許自動交易
  • 帳戶是否允許交易
  • EA 是否具有交易權限
  • 商品是否允許建立新倉位

交易時段檢查

送出訂單前，EA 會確認目前商品是否處於可交易時段。

可恢復錯誤重試

遇到特定可恢復的成交錯誤時，EA 可以重新取得報價、重建訂單參數，並最多重新嘗試一次。

安裝方式
  1. 從 MQL5 Market 安裝 Abraham Gold。
  2. 在 MetaTrader 5 開啟 XAUUSD 的 M1 圖表。
  3. 將 Abraham Gold 掛載到圖表。
  4. 開啟 Algo Trading。
  5. 確認起始手數與最大持倉設定。
  6. 保持 MetaTrader 5 連線並持續運行。
  7. 有條件時，建議使用 VPS。

使用真實資金前，請先在策略測試器與模擬帳戶中測試。

預設配置

Abraham Gold 的預設配置包含：

  • 六個交易引擎預設啟用
  • 針對 XAUUSD 設計的預設參數
  • 建議掛載 M1 圖表
  • 固定起始手數
  • 餘額加碼預設關閉
  • 可調整 TP 與 SL
  • 最大持倉控制
  • 自動手數正規化
  • 保證金檢查
  • 止損距離檢查
  • 券商成交模式偵測
  • 可恢復成交錯誤重試
  • 各引擎獨立 Magic Number

預設配置只是使用起點，不代表或保證未來績效。

常見問題

應該將 EA 掛在哪一個週期？

請掛載在 XAUUSD 的 M1 圖表。

Abraham Gold 會自行進行內部多週期評估，M1 主要用於提供較頻繁的市場更新。

EA 只使用 M1 資料嗎？

不是。

M1 是建議掛載週期，但六個引擎會依照各自的內部市場節奏與分析週期進行評估。

Abraham Gold 是趨勢追蹤 EA 嗎？

不是傳統意義上的趨勢追蹤系統。

EA 的設計目的不是在行情已經明顯後追逐趨勢，而是尋找內部條件短暫形成一致的交易窗口。

Abraham Gold 是剝頭皮 EA 嗎？

它主要尋找較短週期的交易機會，但實際持倉時間仍會受到市場條件、券商成交與 TP、SL 設定影響。

Abraham Gold 使用網格嗎？

它不使用依照固定價格間距持續增加持倉的傳統網格架構。

Abraham Gold 使用馬丁嗎？

核心交易引擎不依賴馬丁式虧損恢復。

餘額加碼是獨立的手數管理功能，可以完全關閉。

可以關閉個別引擎嗎？

可以。

六個交易引擎都可以獨立開啟或關閉。

為什麼 EA 沒有開倉？

Abraham Gold 會等待符合資格的內部條件。

同時請確認：

  • Algo Trading 已開啟
  • 商品目前允許交易
  • 帳戶保證金充足
  • 尚未達到最大持倉數
  • 每日開盤避開時間未啟動
  • 歷史資料已完成載入

可以使用 Netting 帳戶嗎？

可以，但不同引擎的同商品持倉可能會被 MetaTrader 5 合併。

建議使用 Hedging 帳戶。

一定要使用 VPS 嗎？

不是強制，但建議使用穩定、低延遲 VPS，讓 EA 能持續運行。

可以使用其他券商嗎？

可以，但結果不會完全相同。

不同券商的報價、點差、手續費、隔夜利息、商品規格與成交條件都可能影響結果。

可以修改預設參數嗎？

可以。

但修改參數可能明顯改變交易頻率、持倉曝險與風險。

正式使用前，請先在策略測試器中驗證所有修改。

回測建議

若要進行有意義的比較，請保持以下條件一致：

  • Every tick based on real ticks
  • 相同 Abraham Gold 版本
  • 相同券商
  • 相同商品規格
  • 相同測試期間
  • 相同初始資金
  • 相同槓桿
  • 相同輸入參數

不同券商可能因以下原因產生不同結果：

  • 歷史報價
  • 點差
  • 手續費
  • 隔夜利息
  • 合約大小
  • 商品小數位
  • 交易時段定義
  • Tick 資料
  • 成交條件

回測屬於歷史模擬，不代表或保證未來結果。

風險聲明

Abraham Gold 是自動交易工具，不保證獲利。

XAUUSD 與其他槓桿金融商品交易具有重大風險。

歷史回測、模擬結果與過往交易績效，不代表或保證未來結果。

實際績效可能受到以下因素影響：

  • 市場波動
  • 點差
  • 滑價
  • 手續費
  • 隔夜利息
  • 流動性
  • 券商報價
  • 商品合約規格
  • 網路延遲
  • VPS 穩定性
  • 使用者設定的手數
  • 槓桿
  • 帳戶類型

使用者應依自身財務狀況與風險承受能力，決定合適的交易設定。

使用真實資金前，請先在策略測試器與模擬帳戶中測試 Abraham Gold。

Built on Conviction

市場充滿雜訊。

明顯的趨勢，往往被發現得太晚。

Abraham Gold 不追逐每一次波動。

它等待交易窗口。

它確認交易機會。

它精準切入。

它採收市場願意提供的空間。

等待、確認、切入、採收。

Abraham Gold — Built on Conviction.


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SMART HARVEST XAU：高级回撤止损网格 SMART HARVEST XAU 是一款新一代智能交易系统 (EA)，专为把握市场回撤和价格回调机会而设计。与传统的、高风险的平均交易或马丁格尔系统不同，后者会在强劲趋势下盲目开市价单，而这款 EA 采用高度精密的智能追踪挂单网格策略。 通过使用动态买入止损单和卖出止损单，智能追踪当前市场价格，该 EA 确保仅在市场真正反转或回调时才激活新的网格层。这种独特的方法提供了更安全的入场点，大幅降低浮动回撤，并保护您的资金。 SMART HARVEST XAU 配备实时新闻过滤器、多层账户保护和交互式图表仪表盘，是您交易黄金 (XAUUSD) 和主要货币对的理想自动化交易伙伴。  高级功能与创新  智能追踪挂单（回调入场） 当价格走势不利于您时，EA 不会立即下单。相反，它会在预先计算好的距离处设置一个挂单止损单。如果趋势延续，挂单会进一步追踪价格走势。只有当价格回调时，挂单才会触发，确保您精准把握市场修正。  动态 ATR 和安全趋势网格 网格间距并非固定不变。EA 利用平均真实波幅 ​​(ATR) 指标，在市场波动剧
ProTrade EA
Jim Ariel Camarce Ignao
专家
Key Features   Automated Candle Pattern Recognition 10 Professional Patterns : Detects Bullish/Bearish Engulfing, Hammer/Shooting Star, Morning/Evening Star, Piercing/Dark Cloud, and 6 additional professional candlestick patterns Smart Filtering : Combine multiple patterns with configurable confirmation logic Volume Confirmation : Optional volume filter to validate pattern strength Multi-Timeframe Analysis : Separate execution and bias timeframes for better timing   Trading Dashboard Int
Pew Pew MT5
Wilna Barnard
专家
Pew Pew EA – MT5 均值回归网格交易智能交易系统 Pew Pew 是一款高级均值回归 Expert Advisor，配备预测型网格恢复系统，旨在适应真实市场环境。 该 EA 经过大量编码、测试和优化开发而成，使用结构化交易逻辑，根据市场波动、新闻影响和价格行为变化来调整恢复系统的运行方式。 Pew Pew 适合希望使用自动化恢复系统的交易者，并提供清晰的控制选项、专业的图表面板、内部 SL/TP 管理以及实用的风险控制功能。 Pew Pew 在 EURUSD 和 AUDCAD 上显示出有前景的结果，但并不限于这些货币对。用户也可以根据自己的测试，将其优化用于其他合适的交易品种。 推荐时间周期：M15 促销发布优惠 该 EA 当前仅向前 5 份购买者提供入门优惠价格。 之后，随着产品进一步发展，价格可能会提高。 欢迎您提供反馈。如果您有任何想法、建议或希望在此 EA 中加入的功能，请随时联系我。 如果这个 EA 对您有所帮助，我将非常感谢您留下评价。 功能特点 · 单品种交易：EA 设计用于交易其所附加图表的当前交易品种。 · 预测型网格恢复系统：恢复逻辑会根据波动率、新闻
SmartEdgeAnalyzer
Abenathi Ntwana
专家
Smart Edge Analyzer — Edge Your Risk. Master Your Market. Smart Edge Analyzer is a powerful fully automated trading robot designed for traders who want intelligent, precision-driven market entries — without lifting a finger. Originally created as a manual signal tool, Smart Edge Analyzer has been fully upgraded to place real trades automatically based on advanced technical conditions. It combines robust market analysis with a smart execution engine that protects your capital while capturing
Aurum Forest AI
Bintang Indra Maulana Firmansyah
专家
"Trading Gold shouldn't be a gamble; it should be a calculation." Aurum Forest AI is a premium Expert Advisor utilizing a Native .ONNX Machine Learning Architecture . Unlike 99% of "AI" robots on this market that use hidden Martingale, this system is built on a Random Forest Classifier trained on 10 years of institutional Gold liquidity data. ## The Neural Core Advantage: Real-Time Data Processing: Evaluates 20+ non-linear features including SMC Liquidity Sweeps , Fair Value Gaps (FVG) , and Vo
该产品的买家也购买
Quantum Titan MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (2)
专家
Quantum Titan 将机构级交易引入 Quantum 生态系统，为精准度、纪律性和经证实的实时市场表现树立了新的标准。 Titan 是为那些对黄金智能交易系统有更高期望的交易者而开发的，代表了量子交易技术的下一个发展阶段。 全球终身授权数量严格限制在 1000 个。 当1000份全部售罄后，《量子泰坦》将不再发售。 特价上市优惠价。最终价格 1999 美元。 只需5万美元初始投资即可获得实时信号：   点击此处 Quantum Titan MQL5 公共频道：   点击此处 ***购买 Quantum Titan MT5，即有机会免费获得 Quantum Emperor、Quantum King、Quantum Bitcoin、Quantum Baron、Quantum Valkyrie、Quantum OmniGold、Quantum Athena X 或 Quantum Starman！*** 详情请私信咨询！ 隆重推出量子泰坦 Quantum Titan 是我从未打算公开发布的黄金级智能交易系统。 几个月来，我一直用自己的资金私下交易 Titan，并且
Quantum Queen X MT5
Bogdan Ion Puscasu
5 (29)
专家
传奇仍在继续。女王不断进化。 欢迎来到 Quantum Queen X——传奇黄金交易系统的下一代产品，它建立在 Quantum Queen 已证明的成功之上。 Quantum Queen X 基于与 Quantum Queen 相同的成熟核心引擎构建，引入了强大的全新自定义模式，允许交易者精确选择要启用或禁用的策略。 每项策略都经过单独审查、改进和优化，以在不同的市场环境下提供更佳的性能和适应性。默认预设也得到了增强，现在包含 9 项精心挑选的策略，而非之前的 7 项，从而提供更广泛的市场覆盖和更多交易机会，同时保留了使 Quantum Queen X 成为 MQL5 平台上最成功的黄金智能交易系统的严谨交易理念。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Ma
Smart Gold Hunter
Barbaros Bulent Kortarla
4.87 (30)
专家
Smart Gold Hunter 是一款用于 MetaTrader 5 的 XAUUSD / Gold 交易 Expert Advisor。它适合希望使用无网格、无马丁格尔、真实 Stop Loss 和 Take Profit 逻辑，并且重视风险控制的黄金交易者。 您可以在购买前查看实时信号： Live Signal - IC Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2365400?source=Site +Signals+My Live Signal - Ultima Markets: https://www.mql5.com/en/signals/2376242?source=Site +Signals+My Smart Gold Hunter 不是网格 EA，也不是马丁格尔 EA。它不依赖无限加仓、恢复单或亏损后加倍手数。EA 的主要思路是用受控逻辑、保护设置和真实交易管理来交易黄金，而不是使用高风险的平均加仓方式。 该 EA 主要为 XAUUSD / Gold 设计。您可以将其用于 XAUUSD 或经纪商提供的黄金品种，例如 XAUU
The Gold Reaper MT5
Profalgo Limited
4.47 (103)
专家
道具公司已准备就绪！（ 下载道具文件 ） 警告： 目前仅剩少量存货！ 最终价格：990美元 免费获得 1 个 EA（适用于 3 个交易账户）-> 购买后请联系我 超值组合优惠   ->   点击这里 加入公开群组： 点击此处   实时信号 客户端信号 YouTube 评论 最新手册 欢迎来到黄金收割者！ 这款EA是在非常成功的Goldtrade Pro的基础上开发的，设计用于同时在多个时间框架上运行，并且可以选择将交易频率设置为从非常保守到极度波动。 该EA使用多种确认算法来寻找最佳入场价格，并在内部运行多种策略来分散交易风险。 所有交易都有止损和止盈，但同时也使用追踪止损和追踪止盈来最大限度地降低风险，并最大限度地提高每笔交易的潜力。 该系统基于非常流行且行之有效的策略：交易突破重要支撑位和阻力位的交易机会。   黄金非常适合这种策略，因为它是一种波动性很高的货币对。 系统会根据您的账户规模和最大允许回撤设置自动调整交易频率和手数！ 回测结果显示增长曲线非常稳定，回撤幅度控制得非常好，恢复速度也很快。  这款EA已经针对黄金进行了最长时间的压力测试，使用了多个经纪商的多个价格
Scalping Robot Pro MT5
MQL TOOLS SL
4.47 (141)
专家
Scalping Robot Pro is a professional trading system designed specifically for fast and precise scalping on XAUUSD using the M1 timeframe. The system is built to capture short term market movements with accurate execution and controlled risk management. It focuses on real time price behavior, momentum shifts, short term volatility, and selective grid based trade management techniques to identify high probability trading opportunities in the gold market. Scalping Robot Pro is optimized for traders
Ultimate Breakout System
Profalgo Limited
5 (46)
专家
重要的 ： 此套装仅以当前价格限量发售。    价格很快就会涨到1999美元！   已包含 100 多种策略 ，更多策略即将推出！ 额外福利 ：  从我的其他 EA 中免费 选择 5 款！   所有设置文件 + 完整设置和优化指南 视频指南 实时信号 第三方评论 新增 - 44 种策略实时信号 欢迎来到终极突破系统！ 我很高兴地向大家介绍终极突破系统，这是一款经过八年精心开发的复杂且专有的智能交易系统 (EA)。 该系统已成为MQL5市场上多款表现优异的EA的基础，其中包括备受赞誉的Gold Reaper EA。 它曾连续七个多月位居榜首，此外还有 Goldtrade Pro、Goldbot One、Indicement 和 Daytrade Pro。 终极突破系统并非仅仅是另一款EA（电子交易系统）。 它是一款专业级工具，旨在帮助交易者在任何市场和时间框架内创建无限数量的突破策略。 无论您是专注于波段交易、超短线交易还是构建多元化投资组合，该系统都能提供无与伦比的灵活性和定制化功能。 可能性无穷无尽！ 对于自营交易公司的交易员来说：   有了这个系统，您终于可以创建自己独
Lizard
Marco Scherer
4.02 (43)
专家
LIZARD 是什么？ Lizard 是一款全自动智能交易系统（EA），专为 MetaTrader 5 上的 XAUUSD（黄金）开发。它采用多策略摆动突破系统，识别图表上的关键结构位，并在精确计算的入场点放置挂单止损单。无马丁格尔。无网格。不加仓摊平。 每笔交易都设有明确的 Stop Loss 和 Take Profit，并由多层退出系统全天候自动管理。 实盘信号 - 购买前追踪真实表现： https://www.mql5.com/en/signals/2372821 工作原理 Lizard 在 H1 时间框架上持续扫描 XAUUSD 图表，寻找重要的摆动高点和摆动低点。当识别到有效结构时，它会在距离该价位经校准的位置放置 Buy Stop 或 Sell Stop 挂单。需要真正的突破才能触发，而非价格的简单触碰。 这种方法可过滤掉弱势行情，仅在动能确认时入场。 6 个独立策略在 H1 时间框架上同时运行，每个都拥有各自的 Stop Loss 和 Take Profit、追踪系统、magic number 和风险权重。 主要功能 多策略架构： 六个单独优化的策略覆盖不同的市场状况，从
ThunderGold Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
5 (7)
专家
ThunderGold Scalper ThunderGold Scalper 是一款专为 MetaTrader 5 黄金自动交易开发的智能交易系统。 该 EA 适用于 M15 周期的 XAUUSD 和 GOLD。系统通过专有的多因素决策引擎识别符合条件的交易机会，并自动管理交易仓位。 系统综合分析市场结构、趋势方向、K线质量、成交量、动量以及交易执行条件。它会耐心等待合适的市场环境，而不是持续频繁开仓。 Live Signal — TMGM 主要功能 专为 XAUUSD 和 GOLD 开发 推荐周期：M15 全自动交易 不使用网格策略 自动 Stop Loss 和 Take Profit 动态移动止损 按风险比例或固定手数计算仓位 趋势和动量过滤器 K线质量和成交量过滤器 高影响力新闻过滤器 节假日和市场关闭保护 滑点调整系统 每日交易次数限制和冷却机制 信息交易面板 针对 Exness 的自动点数调整 推荐交易条件 ThunderGold Scalper 对点差、滑点、流动性和执行速度较为敏感，因此经纪商的交易条件可能会显著影响结果。 该 EA 已在以下经纪商环境中进行测试： TM
Adaptive Gold Scalper MT5
Fan Yang
4.52 (25)
专家
Adaptive Gold Scalper Important Pre-notice: This strategy requires a long period of practical verification, and favorable trading returns cannot be guaranteed in the short run. Traders must select brokers with ultra-low order latency, minimal slippage and zero/low stop level requirement; poor broker conditions will lead to disastrous trading results. I have over 14 years of professional trading experience. With proper brokerage conditions and sufficient running time, this fully automated scalpi
Logan MT5
Thierry Ouellet
4.95 (22)
专家
LIMITED TIME OFFER AT 289$ Price will go up at  499$ on August 12th! Logan MT5 isn't your typical Gold Grid EA that blindly opens trade after trade, consuming your margin and putting your capital at unnecessary risk. Instead, it patiently waits for high-probability entry opportunities and uses an intelligent recovery system that combines ATR-based grid spacing with dynamic lot progression . This allows it to withstand adverse market movements that would wipe out most conventional grid EAs—incl
Zoomini
Gennady Sergienko
2.55 (11)
专家
重要信息: 支持和问题解答仅在这里提供:  https://www.mql5.com/en/users/zolia  ( Zolia - UTC/GMT: 台湾 ); Zoomini 是 GoGoPips 项目 2026 年 7 月最新研究中的一小组机器学习模型。 这些模型仅适用于 XAUUSD H1 / Gold 。 信号: www.mql5.com/en/signals/2381994 需要了解的重要事项: 这些模型只使用 一个订单 进行交易，并采用相同的 SL/TP。 支持: Netting 账户 和任何杠杆。 支持大额入金，因为交易类型为中期交易。  100% 交易活跃度 。 这意味着模型不会回避入场，并且始终处于交易状态。 这些模型经过专门训练，不是寻找方便的入场点，而是每分钟预测价格方向。 购买前完全透明 。   目前，暂时，或如果该 EA 的所有者不反对则永久，该 EA 的模型正在我们公开的 Live 排行榜上交易: 所有统计数据、所有交易，无延迟、无过滤。 购买此 EA 时，您将有机会获得新研究中的模型，该研究计划在今年 8 月完成。 这些模型背后的研究是
TwisterPro Scalper
Jorge Luiz Guimaraes De Araujo Dias
4.44 (133)
专家
更少交易。更好交易。稳定性高于一切。 • 实时信号 模式 1 实时信号 模式 2 Twister Pro EA 是一款专为 XAUUSD（黄金）M15 时间框架开发的高精度剥头皮智能交易系统。交易次数少——但每次交易都有目的。 每笔入场在开仓前须通过 5 个独立验证层，默认配置下胜率极高。 两种模式： • 模式 1（推荐）— 极高胜率，每周交易次数少。专为资金保护和纪律性交易而设计。 • 模式 2（短止损）— 止损幅度显著缩短，交易次数多于模式1。每笔亏损极小。适合希望在受控风险下增加市场曝光的交易者。 规格参数： 交易品种：XAUUSD | 时间框架：M15 最低入金：$100 | 推荐：$250 RAW SPREAD 账户必须使用 强烈推荐 VPS 无网格！每笔交易均设有止盈和止损！ 推荐券商： Exness Raw | Vantage | Fusion Markets 购买后发送消息即可获得： 完整用户指南 专属奖励 过往业绩不代表未来结果。请理性交易。
Quantum Athena X
Bogdan Ion Puscasu
5 (3)
专家
更智能的控制，更精准的操控。 欢迎来到 Quantum Athena X——新一代专注于黄金交易的系统，它在 Quantum Athena 的精准性、效率和纪律性执行的基础上更进一步。 Quantum Athena X 基于与 Quantum Athena 相同的精简核心引擎和精心挑选的 6 种策略构建而成。每项策略都针对当前的黄金市场状况进行了单独优化和改进，而全新的强大自定义模式则允许交易者精确选择启用或禁用哪些策略。 对于喜欢即插即用体验的交易者，原有的优化配置仍然可用；而对于想要创建自己个性化策略组合的交易者，自定义模式则提供了更大的灵活性。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 折扣价   价格 。     每购买 10 件，价格将上涨 50 美元。最终价格为 1999 美元。 实时信号 IC Markets：       点击这里 Quantum A
Quantum King EA
Bogdan Ion Puscasu
4.96 (214)
专家
Quantum King EA — 智能力量，为每一位交易者精炼 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. 特别推出价格 直播信号：       点击这里 MT4版本：   点击此处 量子王者频道：       点击这里 ***购买 Quantum King MT5 即可免费获得 Quantum StarMan !*** 详情请私讯询问！ 用精确和纪律来管理您的交易。 Quantum King EA 将结构化网格的优势和自适应 Martingale 的智能融入一个无缝系统 - 专为 M5 上的 AUDCAD 设计，专为希望实现稳定、可控增长的初学者和专业人士打造。 Quantum King EA 是针对 M5 时间范围内的 AUDCAD 对开发的全自动交易系统。 它将网格策略的结构与马丁格尔的自适应恢复逻辑相结合，形成了一个在所有市场阶段智能管理交易的系
Cortex IDX
Vladimir Mametov
专家
这是一款专为 MetaTrader 5 平台打造的全自动智能交易系统（Expert Advisor，EA），专门针对 US30（道琼斯工业平均指数） 交易进行了深度优化。交易逻辑结合了美国股指的典型市场特征，包括趋势行情、盘中回调以及高波动阶段，能够自动完成信号识别、开仓、持仓管理和离场操作。 EA 的核心理念是让盈利单尽可能持续运行，同时严格控制亏损风险。盈利仓位可通过智能移动止损（Trailing Stop）持续跟随趋势；当持仓出现亏损且 M1（1 分钟）周期检测到反向信号时，系统可自动提前离场，以减少不必要的回撤。 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2376781 首发优惠： 当前价格仅限前 20 位购买者。售出 20 份后，产品价格将上调 100 美元 ，调整为 599 美元 。 产品理念 本 EA 专为希望实现 US30 全自动交易的投资者设计，采用趋势跟随结合回调入场的交易策略，在市场已有明确方向时寻找更优的进场位置，而不是盲目追涨杀跌。 盈利订单可采用 移动止损 持续跟随行情，在锁定利润的同时尽可能捕捉更大的趋势；如果交易者更喜欢
Smart Gold Impulse
Barbaros Bulent Kortarla
4.11 (19)
专家
Smart Gold Impulse 现巴进入特别早鸟发布阶段。 这是我目前正在使用的 EA，并在我的 Ultima Markets 实盘信号账户上取得了令人瞩目的成绩。您可以通过 Ultima 的实盘信号结果来查看当前表现，Smart Gold Impulse 在真实的市场环境下已经展现出了非常强劲的潜力。我的 Ultima 实盘信号账户所使用的同款设置文件（set file），将仅分享给 Smart Gold Impulse 的购买者。 同时，这仍然是一个发布初始版本，而不是完全进入大众推广阶段的最终产品。之所以给出特别的发布优惠价，原因很简单：我希望早期用户能够对其进行测试、跟进结果、分享反馈，并帮助我了解 Smart Gold Impulse 在不同经纪商和账户条件下的表现。 任何人都可以在这次早鸟发布期间购买 Smart Gold Impulse 并获得我的直接支持。但是，只有 Smart Gold Hunter 的持有者才会被邀请加入特别改进小组，我们将在那里共同讨论经纪商表现、设置、更新、设置文件以及未来的优化方案。 到目前为止，我自己团在 Ultima 上的结果非常强
Gold Snap
Chen Jia Qi
4.47 (17)
专家
Gold Snap — 黄金快速利润捕捉系统 实盘信号： https://www.mql5.com/en/signals/2362714 实盘信号2： https://www.mql5.com/en/signals/2372603 实盘信号 v2.0： https://www.mql5.com/en/signals/2379945 当前价格仅剩 3 份。价格很快将上涨至 $999。 重要： 购买后请通过私信联系我们，以获取用户指南、推荐设置、使用说明以及更新支持。 https://www.mql5.com/en/users/walter2008 欢迎加入我们的 MQL5 频道，获取产品更新与交易见解。 https://www.mql5.com/en/channels/tendmaster 在 Gold House 的长期研发与实战验证中，我们进一步确认了突破策略在黄金市场中的有效性，也验证了我们自适应参数系统在真实市场环境中的实际价值。 但对于突破系统来说，始终存在一个现实问题： 止盈太早，容易错过后续真正的大行情； 止盈太晚，又往往会经历一定程度的利润回吐。 这不是某一种策略独有
Gold Neural Core
TICK STACK LTD
5 (8)
专家
Launch Offer:   Grab Gold Naural Core and bundle it with   XAU Momentum   and get 2 free EAs of your choice from my entire MQL5 store. DM me for details. Learn how I personally manage risk when using grid systems:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767250 Read the user guide to any TickStack grid system:  https://www.mql5.com/en/blogs/post/767232 Gold Neural Core — Hyper-Scalping Grid System for XAUUSD Gold Neural Core is a high-frequency grid trading system engineered specifically for gold (X
Zerqon EA
Vladimir Lekhovitser
3.43 (28)
专家
实时交易信号 交易活动的公开实时监控： https://www.mql5.com/zh/signals/2372719 官方信息 卖家资料 官方频道 用户手册 安装说明和使用指南： 查看用户手册 Zerqon EA 是专为 XAUUSD 交易开发的自适应专家顾问。 该策略基于通过 ONNX 集成的 Deep LSTM 神经网络模型，使系统能够处理连续性的市场行为并以结构化方式分析价格动态。 该模型专注于识别黄金价格走势、波动性以及时间条件中的特定模式。 与传统固定信号不同，EA 通过训练后的神经网络框架分析市场，仅在内部模型识别到合适条件时才执行交易。 Zerqon EA 不会持续不断地进行交易。 某些时期可能完全没有任何交易，而在适合的 XAUUSD 市场阶段，系统可能会在较短时间内执行多笔交易。 每笔交易均带有预定义的 Stop Loss 和 Take Profit 参数。 同时还使用追踪止损机制来动态管理持仓。 该 EA 适用于偏好基于神经网络的黄金交易方式、重视执行控制以及接受可变交易频率的用户。 主要特点 不使用高风险交易技术，如马丁格尔 (M
Quantum Emperor MT5
Bogdan Ion Puscasu
4.86 (506)
专家
介绍     QuantumEmperor EA 是一款突破性的 MQL5 专家顾问，它正在改变您交易著名的 GBPUSD 货币对的方式！由拥有超过13年交易经验的经验丰富的交易者团队开发。 IMPORTANT! After the purchase please send me a private message to receive the installation manual and the setup instructions. ***购买 Quantum Emperor EA，即可免费获得  Quantum StarMan  !*** 私信询问更多详情 已验证信号：   点击此处 MT4版本：   点击这里 量子 EA 通道：       点击这里 每购买 10 件，价格将增加 50 美元。最终价格为 1999 美元 量子皇帝EA     采用独特的策略，将单笔交易连续拆分成五笔较小的交易。这意味着每次 EA 执行一笔交易时，它都会自动将其拆分成五个较小的仓位。 量子皇帝EA     量子帝王EA凭借其卓越的亏损交易处理方法，在众多专家顾问中脱颖而出。
Pulse Engine
Jimmy Peter Eriksson
4.06 (36)
专家
最新消息——目前仅剩少量存货，欲购从速！ 该系统的主要目标是在不使用任何有风险的鞅或网格的情况下实现长期的实时性能。  数量极其有限，现价优惠 最终价格 1499 美元 【实时信号】    |    【回测结果】    |    【设置指南】    |    【FTMO 结果】 一种不同的交易方法 Pulse Engine 不使用任何指标或特定时间框架。它采用了一种非常独特的方法，这是 MQL5 上任何其他交易系统都不采用的方法。 它交易的是日内方向性模式。这些模式是我利用自己多年来不断开发和完善的特定模式识别软件发现的。 该软件使我能够识别出市场历史上在一天中哪些时段会出现强劲的单向波动。 每个市场和每周的每一天都有其独特的走势。 这种方法之所以如此强大，是因为它不依赖于市场是处于趋势行情、反转行情还是任何特定的市场状态。其模式与这些因素完全无关。 脉冲引擎包含涵盖 六大市场的 70 多种不同模式 ，并结合超过 5万笔 交易的历史回测数据。 每个市场的回测时间均尽可能追溯至数据允许的最长时期， 外汇货币对约 20年，指数约 15 年， 加密货币 约10 年。这确保了极高的统计显
Nexorion Initium Novum EA
Valentina Zhuchkova
4.23 (26)
专家
NEXORION: Initium Novum — 确定性逻辑与算法综合体系 NEXORION 是一款基于严密流动性处理数学算法的机构级分析系统。该项目的核心理念是“计算透明化”：交易型 EA 将混沌的价格流转化为结构化的几何区域，并将决策过程直接在交易图表上进行可视化呈现。 实时信号监控 https://www.mql5.com/en/signals/2378408 https://www.mql5.com/es/signals/2372338 系统技术规格 交易资产 ：XAUUSD (黄金) 运行周期 ：H1 (1小时图) 核心方法论 ：机构流动性分析与确定性逻辑 (Institutional Liquidity Analysis & Deterministic Logic) 决策依据 ：流动性池与平衡水平的数学计算 数学架构与可视化 本系统的关键创新在于 动态计算映射 (Dynamic Computation Mapping) 。算法不仅是分析价格，更是通过以下模块构建市场的数学模型： 流动性追踪 (Liquidity Tracking) ：基于市场阶段的深度分析，精确识别买
Wave Rider EA MT5
Adam Hrncir
4.83 (46)
专家
Scalper speed with sniper entries. Built for Gold. Tired of all the fake EAs that eventually disappear? Most authors just create another EA when it fails - I wanted to do it differently. Wave Rider is my personal project built out of passion - honest, transparent EA without any fake AI or manipulated back-test that's been continuously updated for more than 6 months, that I am using myself from very first day. Check the Live signal  or Manual  or  Broker performance Version 5.x upgrade notice: Cl
XT Bitcoin Robot MT5
MQL TOOLS SL
5 (4)
专家
XT Bitcoin Robot is an advanced  automated trading system  designed specifically for  BTCUSD traders  who want to take advantage of Bitcoin's market volatility without the need for constant market monitoring. The robot continuously analyzes market conditions and automatically executes trades based on its built in trading logic, helping traders stay active in the market 24 hours a day without manual intervention. The system is designed to identify trading opportunities and manage positions accor
XG Gold Robot MT5
MQL TOOLS SL
4.33 (112)
专家
The XG Gold Robot MT5 is specially designed for Gold. We decided to include this EA in our offering after extensive testing . XG Gold Robot and works perfectly with the XAUUSD, GOLD, XAUEUR pairs. XG Gold Robot has been created for all traders who like to Trade in Gold and includes additional a function that displays weekly Gold levels with the minimum and maximum displayed in the panel as well as on the chart, which will help you in manual trading. It’s a strategy based on Price Action, Cycle S
Chiroptera
Rob Josephus Maria Janssen
4.64 (47)
专家
Prop Firm Ready! Chiroptera is a non-martingale, non-grid, multi-currency Expert Advisor that operates in the quiet hours of the night. It uses single-placed trades (of all 28 pairs!) with tactically placed Take Profits and Stop Losses, that are continuously adjusted to maximize gains and minimize losses. It keeps track of past and upcoming news reports to ensure impacts are minimized and carefully measures real-time volatility to prevent impacts due to unpredictable geo-political disturbances c
SomaOil
Andrii Soma
5 (2)
专家
SomaOil 是 MetaTrader 5 的多策略突破 EA 交易，专为 WTI 原油 (XTIUSD) 打造。一张图表、一张 EA、20 个独立策略一起作为一个多元化投资组合运行。 实时信号。 为了使其在发布时就可以使用，我使用了透明的、逐步调整的定价模型： 发布价：100 USD（48 小时） 从周一起，每售出 10 份价格上调 100 USD 即使同一天售出超过 10 份，价格每天最多上调一次 早期买家锁定产品生命周期内最优惠的价格。 概念 SomaOil 没有运行往往会过度适应狭窄市场体系的单一设置，而是附带了一组精心策划的 20 个预先调整的策略，这些策略全部在单个 WTI 图表上的单个 EA 下并行运行。 每个策略都有自己的神奇数字、评论、时间范围、波动检测参数、退出、新闻距离和批次步骤。它们共享相同的执行引擎，但独立交易，因此您无需管理数十个图表即可跨时间范围和突破广度获得真正的多元化。 作品集创建 我对两个互补的样本内范围进行了优化，每个范围都具有相同的参数网格： 5组时间范围：D1、H12、H8、H4、H1 三种突破宽度变体： V1 广泛：更宽的波动，更少但更强的
The Gold Space
Ayush V Jain
5 (3)
专家
Live Signal on Vantage https://www.mql5.com/en/signals/2378090 https: // www.mql5.com/en/signals/2378091 live signal is running mode/option 1 with autolot 2 % risk. Overview:  The Gold Space is a fully automated, professional-grade Expert Advisor specifically engineered for the XAUUSD (Gold) market. Designed natively for MetaTrader 5, this EA capitalizes on high-probability volatility expansions using a precise, dynamically calculated breakout algorithm. It eliminates emotional trading by stric
Range Breakout EA with Range Filters
Jimmy Peter Eriksson
4.52 (21)
专家
更新：下一价格：599 美元，最终价格：999 美元 如果您重视诚实和为真实交易而构建的真正交易系统，而不是一个看起来完美无瑕但最终可能导致账户爆仓的直线回测，那么这可能适合您。 无马丁格尔/无网格 22个月实时信号 +250% 实时增长 【实时信号】    |  【FTMO 结果】    |  【主投资组合】  |  【回测指南】 为什么 Range Breakout EA 如此稳定？ Range Breakout EA 基于一种众所周知的市场行为：交易时段之间的波动性变化。 亚洲交易时段的波动性通常较低，形成一个狭窄的价格区间。伦敦交易时段开盘后，波动性增加，价格往往会突破该区间 并继续朝突破方向移动。 该系统会交易这种突破，并在当天晚些时候波动性开始减弱时平仓。 它不使用指标或固定时间框架，这有助于减少过拟合。系统内部使用突破过滤器来避免低质量的突破交易。 该策略在 XAUUSD、USDJPY、BTCUSD、US30 和 DE40 等货币对上表现尤为出色。 同时交易多个市场可以实现强大的分散风险能力。 加入社区！ 公众社区：  点击这里！ 请私信我并附上购
Fantastic 4 MT5
Fan Yang
3 (2)
专家
Fantastic 4 Four-in-One Trading System Introduction Fantastic 4 is an automated trading EA integrating 5 mutually independent quantitative trading logics targeting XAUUSD. After long-term research, iterative optimization, historical backtesting and live market verification, each built-in strategy has exclusive entry rules, independent order management and customized risk control modules. All strategies run separately without mutual interference. The combination of four strategies with low correl
筛选:
Peter
21
Peter 2026.08.02 16:01 
 

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Zheng Long Ruan
234
来自开发人员的回复 Zheng Long Ruan 2026.08.03 19:29
Thank you for your feedback. Wishing you a bountiful harvest.
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