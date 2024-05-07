Gold follower
- 专家
-
- 版本: 2.1
- 更新: 26 二月 2026
- 激活: 5
这款EA产品使用的交易策略来自于传统而有效的PASR策略，该策略包含了蜡烛形态判断，支撑压力位判断，当前加载的时间框架下以及周和月时间框架下的趋势判断；该产品包含了多货币对，趋势，趋势翻转等功能的自动化交易系统，没有马丁，没有网格，没有对冲，没有剥头皮；它有明确的止损位，止损方式根据当前时间框架最近收盘的蜡烛价格判断是否关闭，止盈点位默认根据EA是否检测到反向信号来判断是否关闭，当然，也可以设置目标盈利点子数或者设置跟踪止损，但强烈建议您使用默认止盈方式， 因明确设置目标止盈点子或者设置跟踪止损会让您丢失潜在更大的盈利结果 。另外，因EA的判断目前不能做到100%，所以必要时可以人工干预关闭盈利订单，这样不会影响EA的运行。
支持的时间框架：H1 H4 D1
默认配置建议运行XAUUSD H1
下面是输入参数列表：
input string EAComment = "RTNV"; //EA名称用于备注
input int MAGICMA = 891; //EA打开订单标识
input int CheckCandleNum = 5; //检查了烛台数量
input bool EnableMaxStoplessPips = true; //是否启用固定止损
input int MaxStoplessPips = 70; //固定止损点子
input bool EnableTailStopless = true; //是否启用移动跟踪止损
input double TailStoplessPips = 30; //跟踪止损点子数
input bool EnableTargetProfitPips = true; //是否启用目标盈利点子
input double TargetProfitPips = 150; //目标盈利点子数
input double FixedLotSize = 0.1; //固定开单手数
input bool EnableDynamicLotSize = false; //是否启用动态计算手数
input int LotSizeMultiplier = 200; //手数叠加计算金额间隔，200表示：账户余额叠加200$则打开订单手数叠加0.01
input int MaxPositionOrders = 5; //持仓订单最大数量
input bool EnableTimeFilter = false; //是否启用时间过滤
input string StartTime = "4:00"; //每日开始运行时间
input string StopTime = "24:00"; //每日结束运行时间
input int FastEmaPeriod = 20; //移动均线快周期
input int SlowEmaPeriod = 75; //移动均线慢周期
input double ResidualFact = 0.1; //算法误差因子
用户没有留下任何评级信息