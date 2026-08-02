指定
市面上99%普通人接触的量化EA、网格、马丁策略，本质只是程序化脚本。依靠固定参数机械执行，逻辑无法自主变化，不存在自我学习能力，也无法解读基本面消息。 而真正的专业量化体系，是一套完整的硬核工程： ✅机器学习、神经网络动态迭代策略模型 ✅全网实时财经爬虫+舆情语义分析 ✅Tick级订单簿解构，捕捉真实资金意图 ✅机房托管服务器、超低延迟网络支撑 ✅量化、算法、数据、风控全职团队协同 普通人仅凭个人很难触及真正的专业量化门槛，缺少算力、一手数据源与研发团队，能够落地使用的大多只是简易自动化交易脚本。 如果你想要布局这个级别的量化方案，欢迎联系我沟通。
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跨平台价差交易系统开发需求 500 - 1000 USD跨平台价差交易系统开发需求 Bitget—Bybit CFD 跨平台价差交易系统开发需求 一、交易目的 程序同时监控 Bitget 和 Bybit 两个 MT5 账户。 同一标的出现可盈利价差时： · 价格高的平台做空； · 价格低的平台做多； · 两边同时开仓、补仓和平仓； · 获取两个平台价格差缩小后的利润。 不判断标的涨跌，全部使用市价单，不使用交易所 API 。 二、程序结构 同一台 Windows 服务器运行： · Bitget MT5 ＋一个 EA ； · Bybit MT5 ＋一个 EA ； · 一个本地总控制程序。 两个 EA 负责读取报价、账户、持仓和执行订单。 总控制程序负责： · 比较两个平台价格； · 选择交易标的； · 计算开仓成本； · 发出开仓、补仓、平仓命令； · 处理单边成交； · 执行 8% 熔断。 三、交易标的 每个整点重新筛选一次。 规则： 1. 只统计
项目信息
预算
88+ USD
截止日期
从 1 到 3 天
客户
所下订单1
仲裁计数0