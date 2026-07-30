指定
1. 目前在用的EA交易，使用还可以，需要做一个一模一样参数的。
2. 授权功能：具备授权管理功能，可给他人设置授权（如授权期限、使用权限），同时可自主撤销授权。
3. 源码要求：提供完整可修改源码，本人可自由修改所有参数、策略逻辑，源码永久归属本人所有。
4. 安全保障：作者不得拥有源码操控权、查看权，不得远程干预脚本运行，不得留存源码备份及相关操作权限，杜绝源码泄露、被篡改风险。
反馈
1
等级
项目
343
29%
仲裁
36
28% / 64%
逾期
10
3%
工作中
2
等级
项目
4
0%
仲裁
1
100% / 0%
逾期
1
25%
空闲
3
等级
项目
77
58%
仲裁
6
67% / 17%
逾期
1
1%
工作中
4
等级
项目
42
43%
仲裁
2
100% / 0%
逾期
4
10%
空闲
5
等级
项目
1
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
6
等级
项目
0
0%
仲裁
0
逾期
0
空闲
7
等级
项目
20
45%
仲裁
5
40% / 20%
逾期
2
10%
工作中
发布者： 7 文章, 35 代码
8
等级
项目
31
23%
仲裁
8
25% / 63%
逾期
5
16%
空闲
项目信息
预算
30 - 200 USD
客户
所下订单1
仲裁计数0