模拟盘 VS 实盘
补充一下以免歪楼。
本帖用于讨论模拟盘与实盘，而非回测与实盘。
稳定性和一些小差别外，在本质上没有区别，区别在于你的心态，模拟盘你不怕亏损，实盘可是“真金白银”。就好比你沿着“道牙子”（路边石）走个几十米都没问题，但如果这个 “道牙子”抬高10米，估计你连爬过去的勇气都没了，“道牙子”没变，你的心变了！
Tiecheng Fu:
我個人同意這樣的說法 這是多數新手常犯的心理毛病
模擬盤做出了成績 就大張旗鼓地吆喝 盲目地進入實盤交易
全自动EA可以避免心理纠葛。
我目前用的是全自動EA 但是事實上一樣會有糾結的情況
真金白銀跟模擬盤的心理條件 就是不一樣
感同深受
实盘经纪商可以打乱ticket报价顺序的，经纪商拿到报价到客户中间有时间差，这个时间差就可以做很多文章了，举个很简单的例子，我有张订单移动止损是10个点，等价格过了我的盈亏线我的止损前移了，这个时候经纪商可以针对你的止损疯狂把接近你止损线的价格给你打过来，如果按照正常时间顺序中间可能会有一两次报价可以让我的止损线再次前移一次的，这么做可以让你本来可以获利更多的单子提前扫损出门。
你说的这个是DD平台，Dealing desk的操作范围。
但是正常平台是不会这么做的，仅限于黑平台吧。
我个人一般不会选用DD，会选择其他交易构架。
其实不管什么平台，只要把“移动”改成“指令”止损就可以了，两种不一样
如果一个平台不能如期触发订单指令（特殊情况下除外，比如规定的休开市前后片刻或者跳空等），那根本就没有考虑的意义
改成指令确实是好注意。
不知道多个点位在仓的EA能不能稳定运行。
大家好
有一位朋友私信我，为什么模拟盘跑得好好的，一到实盘就不行了。
模拟演练与实盘毒打之间确实存在很多区别。
我的答案是以下几点，希望有经验的大神补充。
■主要原因
1. 交易次序：要等到先下单的人交易完后才能轮到后下单的，会产生一些延迟。
2. 滑点：尤其在单比较大的时候，容易产生滑点。
3. K线不同：不同帐号的交易模式有所不同，模拟盘在某些平台里是单独分出来的，K线与实盘不同。
相关贴：【版主秘诀】点差与账户类型
■经常被误会的原因
1. 物理延迟：大多情况下服务器的物理位置是相同的，不会因为是实盘就比模拟盘延迟高。
2. 阴谋论：实盘就是不让你赢的被害妄想思维。。。合规平台是不会这样做的。
