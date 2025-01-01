015年7月，Menacorp 成为 第一个提供MetaTrader 5 平台的DGCX会员。在不到一年的时间里，这类交易商数量增加到了10家。中东地区的主要参与者，包括阿拉伯全球大宗商品交易所，AxiTrader ME，LT 国际和Krishi Gold，都在其中。 现在，越来越多的交易者有机会利用MetaTrader 5平台提供的所有优势，交易迪拜黄金商品交易所...
全球交易商都在扩展其提供的交易所产品。通过MetaTrader 5多元化金融交易平台，交易者可以投资全球多家大型企业的证券，例如Allianz（安联）、BMW（宝马）、Bayer（拜耳）、Siemens（西门子）、Heineken（喜力）和荷兰皇家壳牌。 除了之前可获得的美国股票投资组合，通过 MetaTrader 5，JFD 客户还可获得总数可达到 600支以上的实物股票交易，因此JFD所提供的产品已成为所有在线交易商中规模最大的一个交易商。此外，JFD Brokers正计划在年底前大幅度扩展投资组合并使其多样化。 JFD Brokers 成立于 2011...
集成MetaTrader 5的Claws & Horns新闻源具有日常分析莫斯科交易所俄罗斯股票交易的特性。由于交易者对这种分析功能日益增长的需求，新闻源开发者已经扩展了提供服务的列表。 Claws & Horns主要集中在蓝筹股 — 包含最大且流动性最强的俄罗斯公司，例如俄罗斯联邦储蓄银行 (SBER)，俄罗斯石油公司 (ROSN)，俄罗斯天然气工业公司(GAZP)，卢克石油公司(LKOH)，埃罗莎公司(ALRS) 和俄罗斯航空公司(AFTL)。...
MetaTrader 5 多元化交易平台 不断扩展其交易功能：随着最近盈透证券网关的发布CQG 平台网关也紧随其后。Forexware开发的应用程序提供了直接访问CME，CBOT，NYMEX，ICE，EUREX 和许多其他全球交易所。而能够在交易所进行交易的工具范围也尽可能的更加广泛，从期货期权变化到指数和反价差。市场深度也提供给所有这些工具。 15年多的时间以来，CQG公司已经向全球的银行，投资公司，交易商和其他主要市场参与者提供了报价。公司本身的基础设施允许其直接从交易所接收报价，无需中介机构。因此，MetaTrader 5...
上周五，具备时间 & 交易量选项的新版MetaTrader 5 交易平台 build 1375 官方对外发布。在市场深度窗口的时间 & 交易量功能可以使用户查看所有交易所交易事物的实时列表。 时间 & 交易量列表提供了深度的交易数据，包括每个交易的时间，方向，价格和交易量的记录。交易量显示为带有不同交易方向颜色代码的直方图： 时间 & 交易量提供了详细查看交易活动。买家和卖家不断增多的活动可以显示出证券价格相应的上涨或下跌。交易的交易量和执行速度暗示了市场参与者的信息，以及个体价格水平的重要性。虽然时间 &...
领先的南非经纪公司之一28ECapital已经在南非期货交易所（South Africa Futures Exchange，简称“SAFEX”）正式推出MetaTrader 5。该平台的成功推出离不开迈达克(MetaQuotes)南非官方代理机构Derivative SystemTechnologies的积极参与。 28E Capital客户可以使用这个最受欢迎交易平台的丰富功能交易ALSI (JSE指数期货40强)和ALMI (JSE小型股指期货40强)。这个顶级南非股票交易的直接差价合约(CFD)交易将在不久的将来推出。你可以直接从28ECapital的网站http...
下午。从事外汇工作总共约7年（笑与泪），我的手仍然痒痒的，想做交易（facepalm）。 因此，计划是在Moex上进行日内交易!哎呀！液体仪器。期货或指数，最有可能的是，还没有决定到底是什么，但从根本上决定了最重要的事情 - 交易！"。 我将在这里写下我的发现、惊讶的感叹、笔记等。我希望他们能提供丰富的信息和建设性的意见。 另外，他们可能会帮助那些在这个论坛上寻找有关在证券交易所，特别是在MOEX交易的信息的人。还有来自完全陌生的交流者的信息。当然，还有那些不隐瞒其外汇过去/现在的事实的人。 在接下来的几周里，我计划开始，我需要，你知道，填写账户，选择一个经纪人，等等。
大家好，我是官网版主 有好多朋友问，MT5/MT4可以交易期货吗？ 答案是 当然可以 。 在你的交易平台足够强大的情况下， MT5/MT4的标准功能可以轻松覆盖以下类别。不需要任何额外技术支持。 ■期货 ・美元指数期货 ・波动率指数期货（CBOE VIX Index Futures） ・布伦特原油期货（Brent Crude Oil Futures） ・美油期货（WTI Crude Oil Futures） ・ 等 ■大宗商品 ・能源（原油，布伦特，天然气） ・贵金属（白金，黄金，白银 ， 铂） ・农业经济作物（玉米 ， 大豆 ， 糖 ， 咖啡，小麦） ・ 等 ■股指 ・SPX 500
合约 因为MT5中没有国内期货合约， 首先要通过CustomSymbolCreate在MT5里创建商品期货股指原油的全市场合约. 行情，成交量和持仓量 然后通过MQL5中的MqlRates结构 来生成行情K线 ， 该结构体如下： struct MqlRates { datetime time; // Period start time double open; // Open price double high; // The highest price of the period double low;
引言 Mql5自定义品种中国 A股票 期货 债券品种；使用Http 协议 通过Post模式，将Tushare金融开源数据，导入中国 A股票（除权、复权）期货 债券分钟、日线、周、月历史数据的应用。
希望有债券交易经历的交易员交流一下
我查看的下日志，我平均达到了0.7毫秒，感觉VPS延迟有点高，想请教下大家的VPS延迟是多少？谢谢
强烈要求MT5团队开发API 对接数字货币交易所 (12 1 2)
现在炒币的人应该比搞外汇的还多，为什么官方团队不去开发交易所的API，这样又能扩大一部分用户
1.如何登录国内期货账户， 2如何添加国内期货行情用于实盘 3 如何添加国内期货行情用于 回测
zhidao de bangwokankan xiexie
你在 实际交易中 使用 StopLimit 吗 ？ 很明显， StopLimit 在测试器中 没有充分地发挥作用 。 在实际交易中使用它有意义吗？有什么优势和劣势？
请问能提供MetaTrader5SDK linux版本吗，或者兼容linux系统。
最近自己订阅了信号，也购买了官方 每月10+USD的 VPS。并进行了信号迁移。 本觉得会没问题，犹如官方所说，99% 的交易，7*24小时。 可就在2022年4月14号晚间，我在外和单位领导就餐，回来发现，信号并没有同步。 图中的大部分订单，是我人工补进去。 官方的VPS 也是不管用的，我希望得到真相。
如题所示，拜托！
目前MT5 真实账户中默认的是 跳动量 ，想使用CME期货实时数据 作为真实成交量 显示 ，大神能否指导一下 这个该如何操作，我看社区 说是在2016年就可以介入 CME期货市场数据 ，但是 不知道如何操作 ，请大神给予指导，不胜感激 我自己知道的方法 1.使用AMP 平台 模拟账户也是实施的CME 期货数据成交量，但是 只能用15天 ，必须重新注册 ，想注册AMP 真实账户 但是无法注册 2. 任意MT5真实账户，但是需要 外接 CME期货市场 真实数据 ，但是不知道如何操作
本人小白，急需扫盲，谢谢各位。
MT5安装国内期货CTP后，是不是还得向国内期货公司申请才能交易？哪位朋友了解具体步骤？谢谢
A50指数研究之一63天周期趋势 (1)
大家好！ 第一次来到贵论坛，转发一个A50指数周期观点分享（因周期未完成）， 进入2023年1月31日，我们对大A50指数进行了系统研究 未来63天交易日，大盘将进入弱势时空，气运不佳，不做单，如做空间小，辛苦劳力劳心。总趋势会震荡下跌。股票较难买卖。期指以空单为原则。 附上二图，对过程的说明。
mt5手机版很多指标没有，如何添加上 (16 1 2)
就比如说系统自带的指标“走向”这一栏有十三个，但是手机版只有八个，请问如何添加上
8、基于A股的MQL5 指标应用 为了展现基于C++在MetsTrader5的IDE系统处理中国金融证券的无法比拟的优势，简单列举一些常规Python难以处理的指标应用过程。Python语言和Quantopian框架模式中国大部分应用用户的概念都是所谓“量化”，一类量化应用是将证券基本面信息参数做不同组合形成指标进行交易，另一类是将公域指标
