MetaQuotes 10家交易商在迪拜黄金商品交易所通过MetaTrader 5提供交易 015年7月，Menacorp 成为 第一个提供MetaTrader 5 平台的DGCX会员。在不到一年的时间里，这类交易商数量增加到了10家。中东地区的主要参与者，包括阿拉伯全球大宗商品交易所，AxiTrader ME，LT 国际和Krishi Gold，都在其中。 现在，越来越多的交易者有机会利用MetaTrader 5平台提供的所有优势，交易迪拜黄金商品交易所...

MetaQuotes JFD Brokers提供在MetaTrader 5上进行德国和荷兰规模最大公司的股票交易 全球交易商都在扩展其提供的交易所产品。通过MetaTrader 5多元化金融交易平台，交易者可以投资全球多家大型企业的证券，例如Allianz（安联）、BMW（宝马）、Bayer（拜耳）、Siemens（西门子）、Heineken（喜力）和荷兰皇家壳牌。 除了之前可获得的美国股票投资组合，通过 MetaTrader 5，JFD 客户还可获得总数可达到 600支以上的实物股票交易，因此JFD所提供的产品已成为所有在线交易商中规模最大的一个交易商。此外，JFD Brokers正计划在年底前大幅度扩展投资组合并使其多样化。 JFD Brokers 成立于 2011...

MetaQuotes Forexware提供MetaTrader 5网关到CQG ( 1 ) MetaTrader 5 多元化交易平台 不断扩展其交易功能：随着最近盈透证券网关的发布CQG 平台网关也紧随其后。Forexware开发的应用程序提供了直接访问CME，CBOT，NYMEX，ICE，EUREX 和许多其他全球交易所。而能够在交易所进行交易的工具范围也尽可能的更加广泛，从期货期权变化到指数和反价差。市场深度也提供给所有这些工具。 15年多的时间以来，CQG公司已经向全球的银行，投资公司，交易商和其他主要市场参与者提供了报价。公司本身的基础设施允许其直接从交易所接收报价，无需中介机构。因此，MetaTrader 5...

MetaQuotes MetaTrader 5 的时间 & 交易量：分析交易所市场的新工具 ( 2 ) 上周五，具备时间 & 交易量选项的新版MetaTrader 5 交易平台 build 1375 官方对外发布。在市场深度窗口的时间 & 交易量功能可以使用户查看所有交易所交易事物的实时列表。 时间 & 交易量列表提供了深度的交易数据，包括每个交易的时间，方向，价格和交易量的记录。交易量显示为带有不同交易方向颜色代码的直方图： 时间 & 交易量提供了详细查看交易活动。买家和卖家不断增多的活动可以显示出证券价格相应的上涨或下跌。交易的交易量和执行速度暗示了市场参与者的信息，以及个体价格水平的重要性。虽然时间 &...

MetaQuotes 南非经纪公司28E Capital在南非期货交易所推出MetaTrader 5 领先的南非经纪公司之一28ECapital已经在南非期货交易所（South Africa Futures Exchange，简称“SAFEX”）正式推出MetaTrader 5。该平台的成功推出离不开迈达克(MetaQuotes)南非官方代理机构Derivative SystemTechnologies的积极参与。 28E Capital客户可以使用这个最受欢迎交易平台的丰富功能交易ALSI (JSE指数期货40强)和ALMI (JSE小型股指期货40强)。这个顶级南非股票交易的直接差价合约(CFD)交易将在不久的将来推出。你可以直接从28ECapital的网站http...

Hang-889 黄金跟着白银走吗？ ( 2 ) 我看白银每次涨跌比黄金领先一个周期 有参考吗

Sky All 【版主秘诀】MT5/MT4可以交易期货吗？ 23 1 2 3) 大家好，我是官网版主 有好多朋友问，MT5/MT4可以交易期货吗？ 答案是 当然可以 。 在你的交易平台足够强大的情况下， MT5/MT4的标准功能可以轻松覆盖以下类别。不需要任何额外技术支持。 ■期货 ・美元指数期货 ・波动率指数期货（CBOE VIX Index Futures） ・布伦特原油期货（Brent Crude Oil Futures） ・美油期货（WTI Crude Oil Futures） ・ 等 ■大宗商品 ・能源（原油，布伦特，天然气） ・贵金属（白金，黄金，白银 ， 铂） ・农业经济作物（玉米 ， 大豆 ， 糖 ， 咖啡，小麦） ・ 等 ■股指 ・SPX 500

Hang-889 大家都做什么品种 ( 6 ) 我想问下 大家什么品种比较和做 规律一些呀

Suibo Wen MT5中接入国内期货的合约，行情，成交量，持仓量和盘口 13 1 2) 合约 因为MT5中没有国内期货合约， 首先要通过CustomSymbolCreate在MT5里创建商品期货股指原油的全市场合约. 行情，成交量和持仓量 然后通过MQL5中的MqlRates结构 来生成行情K线 ， 该结构体如下： struct MqlRates { datetime time; // Period start time double open; // Open price double high; // The highest price of the period double low;

xiahuanjin 金属和大宗商品怎么交易 ( 5 ) 金属和大宗商品怎么交易？

r543124188 如何登录国内期货账户，如何添加国内期货行情（用于实盘和回测） ( 1 ) 1.如何登录国内期货账户， 2如何添加国内期货行情用于实盘 3 如何添加国内期货行情用于 回测

2931932749 有没有大佬知道这个是什么指标？在哪里可以买到 12 1 2) zhidao de bangwokankan xiexie

Sergey Chalyshev 停止限制 69 1 2 3 4 5 6 7) 你在 实际交易中 使用 StopLimit 吗 ？ 很明显， StopLimit 在测试器中 没有充分地发挥作用 。 在实际交易中使用它有意义吗？有什么优势和劣势？

660222 新手请问交易不了是什么原因 13 1 2) 如题所示，拜托！

flying0451 MT5如何使用CME期货数据作为真实成交量显示 目前MT5 真实账户中默认的是 跳动量 ，想使用CME期货实时数据 作为真实成交量 显示 ，大神能否指导一下 这个该如何操作，我看社区 说是在2016年就可以介入 CME期货市场数据 ，但是 不知道如何操作 ，请大神给予指导，不胜感激 我自己知道的方法 1.使用AMP 平台 模拟账户也是实施的CME 期货数据成交量，但是 只能用15天 ，必须重新注册 ，想注册AMP 真实账户 但是无法注册 2. 任意MT5真实账户，但是需要 外接 CME期货市场 真实数据 ，但是不知道如何操作