【版主秘诀】MT5/MT4可以交易期货吗？
之前有人提及可以专门写一个DLL。
我觉得完全没有这个必要，如果存在误解，也希望大神补充。
他们的意思可能是交易“国内期货”
Tiecheng Fu:
他们的意思可能是交易“国内期货”
国内期货具体是指什么呀？A股股指和大宗商品都是没有问题的。
请问，如何开户呢？没看到哪个期货公司直接使用mt5交易。谢谢。
哦，你不在国内。我是想问在中国国内如何开户使用。恐怕缺乏可靠的渠道。
luckyxsky:
请问，如何开户呢？没看到哪个期货公司直接使用mt5交易。谢谢。
哦，你不在国内。我是想问在中国国内如何开户使用。恐怕缺乏可靠的渠道。
我知道几家，私信给你参考一下吧。
在国内找可靠的交易平台是没有任何问题的。
交易平台也都是做生意的，营利靠的是的是长久与用户合作的手续费。
学会避坑，远离黑心平台就好。
你可以参考一下这个帖子： 【版主直辖议题】自动交易平台择优方法论
【版主直辖议题】自动交易平台择优方法论
- 2020.09.03
- www.mql5.com
大家好 选择自动交易平台是开启算法交易旅程的第一步。 一个不靠谱的交易平台会给参与者带来噩梦般的体验，几乎不可能获取长期稳定的利益。 我总结了一下作为普通投资人应该如何选择交易平台，希望能对读者有所启发，也希望大家提出宝贵意见...
不懂啊，请教版主
如果导入新加坡富时A50来分析？？？
■股指
・China A50
gbxia:
不懂啊，请教版主
如果导入新加坡富时A50来分析？？？
■股指
・China A50
新加坡股指比较小众，我没有经验，请懂路的大神补充。
为什么美油的代码和其他平台的代码不一样呢？
hsy77127232:
为什么美油的代码和其他平台的代码不一样呢？
为什么美油的代码和其他平台的代码不一样呢？
石油代码很多种的，平台靠谱就行，不用纠结
版主，我是一小白！
我刚刚安装了MT5,请问您以上说的期货品种哪里可以看到？
我打开软件里的交易品种，只看到寥寥几个基本外汇，原油，比特币，和美股，但没有期货品种。
是我的交易平台问题吗？
大家好，我是官网版主
有好多朋友问，MT5/MT4可以交易期货吗？
答案是当然可以。
在你的交易平台足够强大的情况下，MT5/MT4的标准功能可以轻松覆盖以下类别。不需要任何额外技术支持。
■期货
・美元指数期货
・波动率指数期货（CBOE VIX Index Futures）
・布伦特原油期货（Brent Crude Oil Futures）
・美油期货（WTI Crude Oil Futures）
・等
■大宗商品
・能源（原油，布伦特，天然气）
・贵金属（白金，黄金，白银 ， 铂）
・农业经济作物（玉米，大豆，糖，咖啡，小麦）
・等
■股指
・SPX 500
・China A50
・Japan 225
・等
■债券CFD
・Euro Bund
・Japanese 10yr
・等
■加密货币CFD
・比特币
・以太币
・等
■各种货币对
・美元直盘 EURUSD，GBPUSD，USDJPY等
・交叉盘 EURGBP，AUDCAD，CHFJPY等
我个人很少玩期货，知道的分类就这么多，大神可以补充。
大分类里的小分类太多了，就不逐一列举了。
谢谢大家，希望能给大家带来帮助。
※独家经验，仅在MQL5公开。我们拥有图片和文章的版权，请勿转载，谢谢合作。