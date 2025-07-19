Mql5自定义品种 中国金融产品： A股票、期货、债券、数字货币的应用(1) - 页 2 123 新评论 Hung Wen Lin 2020.11.13 02:09 #11 樓主這篇這幾個月來反覆看了n多次了 很感謝作者的大度分享 想要完成這功能 還需要大量的工作 Jiayou Hu 2021.03.18 02:13 #12 楼主好，通过API获取数据自定义到MT5里这个办法很好，但我想问，EA的交易怎么执行呢？如果执行买卖？怎么将订单发送到期货公司呢？ kuolung Lin 2021.04.07 06:55 #13 我個人想到的做法 1 先開一個商品窗(任意商品)，建立 onTime Event ，用這個 ontime event 到 api 取得新的報價 tick ，用 CustomSymbolTick 放新資料給您要的商品 2. 才開始您要的商品，這個就可以用 onTick 來寫您的 eA ，用一般的寫法就可以了 3. 下單到 Broker 的方式，就是用 dll 建立下單介面，在要下單的地方，call 這個介面就可以了，因為您不是要下單到 mt5 原來的 broker 所以不能用原來的下單指令 ps: 我在台灣，所以台灣的期貨商的做法和大陸會有一些差異 我正努力把台灣期貨市場引入MT5 也歡迎台灣的 USER 一起討論 MetaTrader 5 中的 WebSockets MQL5 编程基础：字符串 Mars Yuan 2021.06.13 14:36 #14 Jiayou Hu: 楼主好，通过API获取数据自定义到MT5里这个办法很好，但我想问，EA的交易怎么执行呢？如果执行买卖？怎么将订单发送到期 外挂python的IB盈科的交易接口 ceshihaoma ceshi 2021.07.27 14:45 #15 牛 B 虽然看不懂 哈哈哈哈 2021.09.28 21:05 #16 还能用吗 我下载了好像用不了 wenjie xia 2022.02.24 03:36 #17 Mars Yuan #: 因论坛篇幅64000字和24小时发帖一篇限制，整体文章需要6次6天发完，各个股日线及分钟线将在后续发布 挂个外链，带大家去CSDN传搜 Zhen Yu Li 2022.03.15 03:57 #18 大才啊，收下学习了。 Wangjb 2022.07.06 13:15 #19 首先，应该要了解该软件对于K线时间的划分。这是交易最最基本的量化的东西，无论肉眼判断还是程序量化。 除非，该软件的服务器时间的0点刚好对应所交易的品种的开盘时间，但是，多个品种的开盘时间一旦不是一致，就又出现不吻合的问题，导致K线划分是错位的。 这点，除非该软件后期有所改进。 比如： 1、某品种，9点半开盘，到10点半，则是该品实际交易过程经历了一个小时，那么软件中H1的划分也刚好是一根K线。否则，就是错位的。 2、若下午是13点开盘，到14点，是该品实际交易过程经历了一个小时，那么软件中H1的划分也刚好是一根K线。否则，也就是错位的。 3、如果用到H2/H3/H4，同上逻辑，否则，又是错位。 总之，一旦属于错位，必定导致判定的趋势是错误的。 错误的判定，岂能带来正确的交易收益？ 只可能偶尔撞对罢了。 Yixin Sun 2023.02.23 04:13 #20 老师你好，文件zidiy.txt数据内容如下： 2022.11.08 21:00:00,19906818,19906818,19906818,19906818 2022.11.08 21:01:00,19905088,19905088,19905088,19905088 2022.11.08 21:02:00,19905481,19905481,19905481,19905481 2022.11.08 21:03:00,19906226,19906226,19906226,19906226 mql5脚本代码： struct prices { datetime Date; // 周期开始时间 double OPEN; // 开盘价 double HIGH; // 周期最高价 double LOW; // 周期最低价 double CLOSE; // 收盘价 }; //+------------------------------------------------------------------+ //| 脚本程序起始函数 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- 结构数组 prices arr[]; //--- 打开文件 ResetLastError(); int file_handle=FileOpen("zidiy.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_UNICODE,","); if(file_handle!=INVALID_HANDLE) { //--- 读取来自数组文件的所有数据 FileReadArray(file_handle,arr); //--- 接收数组大小 int size=ArraySize(arr); Print(size); //--- 打印数组数据 for(int i=0;i<size;i++) //Print("Date = ",arr[i].DATE," Bid = ",arr[i].OPEN," Ask = ",arr[i].LOW); //Print("Total data = ",size); //--- 关闭文件 FileClose(file_handle); } else Print("File open failed, error ",GetLastError()); 读取数据为空，是怎么回事？方便指导下吗？非常感谢！ 附加的文件： zidiy.txt 1 kb 文件函数 - FileReadArray Features of the mql5 数据结构 - 历史数据结构 123 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
樓主這篇這幾個月來反覆看了n多次了
很感謝作者的大度分享 想要完成這功能 還需要大量的工作
我個人想到的做法
1 先開一個商品窗(任意商品)，建立 onTime Event ，用這個 ontime event 到 api 取得新的報價 tick ，用 CustomSymbolTick 放新資料給您要的商品
2. 才開始您要的商品，這個就可以用 onTick 來寫您的 eA ，用一般的寫法就可以了
3. 下單到 Broker 的方式，就是用 dll 建立下單介面，在要下單的地方，call 這個介面就可以了，因為您不是要下單到 mt5 原來的 broker 所以不能用原來的下單指令
ps: 我在台灣，所以台灣的期貨商的做法和大陸會有一些差異
我正努力把台灣期貨市場引入MT5 也歡迎台灣的 USER 一起討論
楼主好，通过API获取数据自定义到MT5里这个办法很好，但我想问，EA的交易怎么执行呢？如果执行买卖？怎么将订单发送到期
外挂python的IB盈科的交易接口
因论坛篇幅64000字和24小时发帖一篇限制，整体文章需要6次6天发完，各个股日线及分钟线将在后续发布
首先，应该要了解该软件对于K线时间的划分。这是交易最最基本的量化的东西，无论肉眼判断还是程序量化。
除非，该软件的服务器时间的0点刚好对应所交易的品种的开盘时间，但是，多个品种的开盘时间一旦不是一致，就又出现不吻合的问题，导致K线划分是错位的。
这点，除非该软件后期有所改进。
比如：
1、某品种，9点半开盘，到10点半，则是该品实际交易过程经历了一个小时，那么软件中H1的划分也刚好是一根K线。否则，就是错位的。
2、若下午是13点开盘，到14点，是该品实际交易过程经历了一个小时，那么软件中H1的划分也刚好是一根K线。否则，也就是错位的。
3、如果用到H2/H3/H4，同上逻辑，否则，又是错位。
总之，一旦属于错位，必定导致判定的趋势是错误的。 错误的判定，岂能带来正确的交易收益？ 只可能偶尔撞对罢了。
老师你好，文件zidiy.txt数据内容如下：
2022.11.08 21:03:00,19906226,19906226,19906226,19906226
mql5脚本代码：
struct prices
{
datetime Date; // 周期开始时间
double OPEN; // 开盘价
double HIGH; // 周期最高价
double LOW; // 周期最低价
double CLOSE; // 收盘价
};
//+------------------------------------------------------------------+
//| 脚本程序起始函数 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//--- 结构数组
prices arr[];
//--- 打开文件
ResetLastError();
int file_handle=FileOpen("zidiy.txt",FILE_READ|FILE_TXT|FILE_UNICODE,",");
if(file_handle!=INVALID_HANDLE)
{
//--- 读取来自数组文件的所有数据
FileReadArray(file_handle,arr);
//--- 接收数组大小
int size=ArraySize(arr);
Print(size);
//--- 打印数组数据
for(int i=0;i<size;i++)
//Print("Date = ",arr[i].DATE," Bid = ",arr[i].OPEN," Ask = ",arr[i].LOW);
//Print("Total data = ",size);
//--- 关闭文件
FileClose(file_handle);
}
else
Print("File open failed, error ",GetLastError());
读取数据为空，是怎么回事？方便指导下吗？非常感谢！