求EA - 页 3 123456 新评论 Baoquan Shuai 2017.11.18 05:01 #21 for sure, this EA exists. the avg roi is 50% or so. ruyilee 2017.11.20 04:27 #22 Yongjie Wang: 我有稳定ea，1000美金起用，有需要联系我！您好，想看看您的EA可以吗？谢谢！ ruyilee 2017.11.20 04:28 #23 Baoquan Shuai: for sure, this EA exists. the avg roi is 50% or so.您好，请说中文。 Aprime 2017.11.21 07:17 #24 做各种风控把握，系统服务，EA出售，需要的联系,加qq 444891158 备注MQ [删除] 2017.11.25 10:01 #25 笔者施加洛V信(guosorr）是金融投资分析师，从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。 taitang 2017.12.05 11:18 #26 Aprime: 做各种风控把握，系统服务，EA出售，需要的联系,加qq 444891158 备注MQ taitang 2017.12.05 11:20 #27 taitang: 合作，共赢，非城勿扰，要做的就直接联系，问这问那，就不用加，很简单，有实力 QQ444891158 Yonglian Ning 2017.12.18 06:40 #28 jieshanyuan: 你有多少所谓稳定，看你如何评判什么叫稳定，不同的风险偏好者对其有不同的判断 [删除] 2017.12.24 08:24 #29 autotrader5: 有稳定获利的EA怎么会让你知道？开发者早就闷声大发财去了。。。是的呢，我有可是不会发出来，嘿嘿 Ting Chao Li 2017.12.27 01:00 #30 Guangzhou-seven: 我有，1000美金可以做，有6年的回测报告，需要的可以联系13325362597 123456 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我有稳定ea，1000美金起用，有需要联系我！
您好，想看看您的EA可以吗？谢谢！
for sure, this EA exists. the avg roi is 50% or so.
您好，请说中文。
笔者施加洛V信(guosorr）是金融投资分析师，从事金融行业多年，研究国际局势和热点事件。金融领域博大精深，每天行情波折不断，我所能做的就是用我多年的研究经验，给大家帮助。
做各种风控把握，系统服务，EA出售，需要的联系,加qq 444891158 备注MQ
合作，共赢，非城勿扰，要做的就直接联系，问这问那，就不用加，很简单，有实力 QQ444891158
jieshanyuan:
你有多少所谓稳定，看你如何评判什么叫稳定，不同的风险偏好者对其有不同的判断
有稳定获利的EA怎么会让你知道？
开发者早就闷声大发财去了。。。
是的呢，我有可是不会发出来，嘿嘿
我有，1000美金可以做，有6年的回测报告，需要的可以联系