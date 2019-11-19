求EA - 页 5

zxzsnb:
怎么联系
稳定EA，加我吧forex9888，有源码，兄弟
我有，在实盘中的。
 
我有一个
 
感觉好高大上的样子。
 
需要什么样的ea
中国人吹牛逼都不用交税，水平狗屎一样但都很牛逼。
 
632944040:
有没有一个稳定盈利的EA？？？？？？？？？？？？？？？

我有稳定的EA，本人自己开发的。

 

If the funds are large enough, 20,000 funds will be rolled over in two months:


Small funds, 1,000 can run - almost 35% profit every month

 

有的话，可以联系我啊

 

稳不稳定每个人的看法不一样，不过AlgoBuy网站上的EA基本上都有十年以上的复盘记录和6个月以上的实盘记录，可以免费模拟测试。

自己测一下就知道是不是符合你的要求了。

