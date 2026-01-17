mt5加载含中文的ea，甚至是自带文字表情都显示乱码方框是怎么回事？
mt5加载含中文的ea，甚至是自带文字表情都显示乱码方框是怎么回事？关键是去年装的mt5没有这个问题，最近新装的mt5都乱码，也就是说电脑两个mt5一个乱码一个不乱码区别在于，不乱码的很早之前装，服务器安装也是这样对新版系统都不行。
你不知怎么搞到了MT5的测试版。
阿兰·维尔莱恩, 2025.12.16 22:54
如果您由于某种原因收到了 BETA 更新，并且想要升级到最新的正式版本：
- 我们创建了一个 Telegram 频道，您可以在那里找到最新官方版本所需的 exe 文件。
- MT5终端根据您的CPU性能提供多个版本。您可以在启动MT5后的日志中查看您应该使用的版本。
我这里用的是AVX2版本，另一种可能是X64。
- 有了这些信息，你就能知道要下载哪个压缩文件了。
- 然后你只需要将当前的exe文件替换成压缩包里的文件即可。如果你不知道如何操作，那么最好不要进行此操作。
MT5重启后，您将拥有最新的官方版本。
如果您不想再收到测试版更新：
- 绝对不要连接到 MetaQuotes-Demo 服务器。
- 切勿使用 MT5 终端帮助菜单=>检查更新=>最新测试版。