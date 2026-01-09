文章 "MQL5 交易工具包（第 8 部分）：如何在代码库中实现和使用历史管理 EX5 库"

在本系列的最后一篇文章中，我们将探讨如何轻松地将历史管理 EX5 库导入到 MQL5 源代码中，以处理 MetaTrader 5 账户中的交易历史记录。通过 MQL5 中简单的单行函数调用，可以高效管理和分析交易数据。此外，您还将学习如何创建不同的交易历史分析脚本，并开发基于价格的 EA 交易，作为实际用例示例。该示例 EA 利用价格数据和历史管理 EX5 库做出明智的交易决策、调整交易量，并根据先前已平仓的交易实施恢复策略。

在之前的文章中，我向大家介绍了如何开发一个强大而全面的历史管理 EX5 库，旨在简化您在 MetaTrader 5 中与交易历史记录的交互方式。这个强大的库使您能够直接从您的 MetaTrader 5 账户轻松扫描、检索、排序、分类和筛选所有类型的交易历史记录 —— 无论是已平仓头寸、挂单还是交易历史记录。在此基础上，本文将最后一步，向您展示如何有效地将历史管理库集成到您的 MQL5 项目中。

我将提供 EX5 库中可用函数的详细细分，并提供清晰的解释和实际示例。这些现实世界的用例不仅能帮助你理解每个函数是如何工作的，还能演示如何将它们应用到你的交易策略或分析工具中。无论您是希望提高编码技能的初学者，还是寻求优化工作流程的经验丰富的开发人员，本指南都将为您提供知识和工具，以充分发挥历史管理库的潜力。读完本文，您将能够自信地实施这个功能强大的库，并开始利用其函数以前所未有的效率管理交易历史记录。


作者：Wanateki Solutions LTD

 
作者您好，感谢您的代码。您测试过它的性能吗？在大量订单的 情况下速度如何？
 
您好 hini，感谢您对本文的关注。它的速度很快，即使在处理大量历史订单时，也能在几毫秒内返回查询结果，但这取决于您的电脑速度有多快。
 
Kelvin Muturi Muigua #:
你好，hini，感谢您对本文的关注。它的速度很快，即使在处理大量历史订单时，也能在几毫秒内返回查询结果，但这取决于您的电脑速度有多快。
谢谢！
