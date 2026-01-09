文章 "MQL5 交易工具包（第 8 部分）：如何在代码库中实现和使用历史管理 EX5 库" 新评论 MetaQuotes 2026.01.09 10:37 新文章 MQL5 交易工具包（第 8 部分）：如何在代码库中实现和使用历史管理 EX5 库已发布： 在本系列的最后一篇文章中，我们将探讨如何轻松地将历史管理 EX5 库导入到 MQL5 源代码中，以处理 MetaTrader 5 账户中的交易历史记录。通过 MQL5 中简单的单行函数调用，可以高效管理和分析交易数据。此外，您还将学习如何创建不同的交易历史分析脚本，并开发基于价格的 EA 交易，作为实际用例示例。该示例 EA 利用价格数据和历史管理 EX5 库做出明智的交易决策、调整交易量，并根据先前已平仓的交易实施恢复策略。 在之前的文章中，我向大家介绍了如何开发一个强大而全面的历史管理 EX5 库，旨在简化您在 MetaTrader 5 中与交易历史记录的交互方式。这个强大的库使您能够直接从您的 MetaTrader 5 账户轻松扫描、检索、排序、分类和筛选所有类型的交易历史记录 —— 无论是已平仓头寸、挂单还是交易历史记录。在此基础上，本文将最后一步，向您展示如何有效地将历史管理库集成到您的 MQL5 项目中。 我将提供 EX5 库中可用函数的详细细分，并提供清晰的解释和实际示例。这些现实世界的用例不仅能帮助你理解每个函数是如何工作的，还能演示如何将它们应用到你的交易策略或分析工具中。无论您是希望提高编码技能的初学者，还是寻求优化工作流程的经验丰富的开发人员，本指南都将为您提供知识和工具，以充分发挥历史管理库的潜力。读完本文，您将能够自信地实施这个功能强大的库，并开始利用其函数以前所未有的效率管理交易历史记录。 作者：Wanateki Solutions LTD hini 2025.07.05 15:31 #1 作者您好，感谢您的代码。您测试过它的性能吗？在大量订单的 情况下速度如何？ Kelvin Muturi Muigua 2025.07.06 23:03 #2 您好 hini，感谢您对本文的关注。它的速度很快，即使在处理大量历史订单时，也能在几毫秒内返回查询结果，但这取决于您的电脑速度有多快。 hini 2025.07.07 00:18 #3 Kelvin Muturi Muigua #: 你好，hini，感谢您对本文的关注。它的速度很快，即使在处理大量历史订单时，也能在几毫秒内返回查询结果，但这取决于您的电脑速度有多快。 谢谢！ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
在之前的文章中，我向大家介绍了如何开发一个强大而全面的历史管理 EX5 库，旨在简化您在 MetaTrader 5 中与交易历史记录的交互方式。这个强大的库使您能够直接从您的 MetaTrader 5 账户轻松扫描、检索、排序、分类和筛选所有类型的交易历史记录 —— 无论是已平仓头寸、挂单还是交易历史记录。在此基础上，本文将最后一步，向您展示如何有效地将历史管理库集成到您的 MQL5 项目中。
我将提供 EX5 库中可用函数的详细细分，并提供清晰的解释和实际示例。这些现实世界的用例不仅能帮助你理解每个函数是如何工作的，还能演示如何将它们应用到你的交易策略或分析工具中。无论您是希望提高编码技能的初学者，还是寻求优化工作流程的经验丰富的开发人员，本指南都将为您提供知识和工具，以充分发挥历史管理库的潜力。读完本文，您将能够自信地实施这个功能强大的库，并开始利用其函数以前所未有的效率管理交易历史记录。
