文章 "在 MQL5 中构建自定义市场状态检测系统（第二部分）：智能交易系统（EA）" 新评论 MetaQuotes 2026.01.07 09:31 新文章 在 MQL5 中构建自定义市场状态检测系统（第二部分）：智能交易系统（EA）已发布： 本文详细介绍如何利用第一篇开发的状态检测器，构建一个自适应的智能交易系统（MarketRegimeEA）。该系统能够根据趋势、震荡或高波动市场，自动切换交易策略与风险参数。文中涵盖了实用的参数优化、状态过渡处理以及多时间周期指标的应用。 在本系列文章的第一部分中，我们为应对瞬息万变的市场动态这一挑战奠定了必要的基础。我们建立了坚实的统计学根基，构建了能够客观分类市场行为的 CMarketRegimeDetector 类，并开发了自定义指标（MarketRegimeIndicator），以便在图表上直观地展示这些市场状态。我们从识别问题——即静态策略在动态市场中表现衰退——迈向了开发能够识别当前主导市场状态的系统：趋势（上涨/下跌）、震荡或高波动 （链接至第一部分以供参考）。 然而，仅仅识别当前的市场状态只完成了任务的一半。真正的力量在于基于这些认知来调整我们的交易方法。无论检测器多么精密，如果其洞察力不能转化为可执行的交易决策，它终究只是一个分析工具。如果我们的交易系统能够自动换挡：在趋势强劲时部署趋势跟踪逻辑，在横盘市场中切换至均值回归策略，并在波动率飙升时调整风险参数，那会怎样？ 利用优化参数的回测展示了显著的改善，与初始运行相比，实现了正净收益和更有利的资金曲线。 作者：Sahil Bagdi abhishek maderana 2025.07.12 21:53 #1 我认为您错误地上传了相同的精炼参数图像，您能分享一下 mt5 优化后的精炼参数吗？
新文章 在 MQL5 中构建自定义市场状态检测系统（第二部分）：智能交易系统（EA）已发布：
在本系列文章的第一部分中，我们为应对瞬息万变的市场动态这一挑战奠定了必要的基础。我们建立了坚实的统计学根基，构建了能够客观分类市场行为的 CMarketRegimeDetector 类，并开发了自定义指标（MarketRegimeIndicator），以便在图表上直观地展示这些市场状态。我们从识别问题——即静态策略在动态市场中表现衰退——迈向了开发能够识别当前主导市场状态的系统：趋势（上涨/下跌）、震荡或高波动 （链接至第一部分以供参考）。
然而，仅仅识别当前的市场状态只完成了任务的一半。真正的力量在于基于这些认知来调整我们的交易方法。无论检测器多么精密，如果其洞察力不能转化为可执行的交易决策，它终究只是一个分析工具。如果我们的交易系统能够自动换挡：在趋势强劲时部署趋势跟踪逻辑，在横盘市场中切换至均值回归策略，并在波动率飙升时调整风险参数，那会怎样？
利用优化参数的回测展示了显著的改善，与初始运行相比，实现了正净收益和更有利的资金曲线。
作者：Sahil Bagdi