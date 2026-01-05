升级后的MT5在中文字体方面存在兼容问题
5488 是测试版。问题已知。
为避免出现问题，请仅使用最新的官方版本（目前为 5430）。
阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50
我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新官方版本的 exe 文件。
请勿使用 MetaQuotes-Demo 服务器，因为它将再次更新为 beta 版。
官方在升级Version:5.00 build 548819 Dec 2025版本之后对中文字体存在严重的兼容问题，导致在显示中文方面出现乱码。
即便是使用最常规的中文字体（比如微软雅黑 黑体 宋体 楷体 ）在编译后也不能正常显示中文，只能使用日体才能勉强解决这个问题，但这在字体显示上面始终存在不好的体验。
其次在清晰度方面雾化比较严重，显示英文也存在模糊不清晰的现象，这完全与升级的初衷存在背离，软件升级是为了解决存在问题提供更稳定以及功能更强的版本，然而目前存在越升级问题越多的现象，希望版主看到之后对官方反馈该问题以便今后提供解决方案。