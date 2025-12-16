求助：请问哪里可以下载到历史版本的 mt5？ 新评论 joshua xin 2025.12.14 12:29 因为最近的一些版本，走势图表，面板上，中文显示异常，向安装历史版本。但是官网没有找到下载链接。 求助，谢谢。 Alain Verleyen 2025.12.16 17:21 #1 关于交易、自动化交易系统和交易策略测试的论坛 组织我们的论坛 阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50 我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新的官方版本文件。 https://t.me/MT5Exe/6 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
