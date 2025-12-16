求助：请问哪里可以下载到历史版本的 mt5？

因为最近的一些版本，走势图表，面板上，中文显示异常，向安装历史版本。但是官网没有找到下载链接。

求助，谢谢。

 

关于交易、自动化交易系统和交易策略测试的论坛

组织我们的论坛

阿兰·维尔莱恩, 2025.11.26 16:50

我在 Telegram 上创建了一个存档，用于提供最新的官方版本文件。

https://t.me/MT5Exe/6


