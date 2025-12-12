MT5， 为什么两个不同颜色的矩形重叠部分会发生颜色变化，是否能让最上层的绿色覆盖蓝色那块重叠部分？

如图

我的代码大致如下 ：

#include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh>
CChartObjectRectangle rectangle_1, rectangle_2;

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void CreateRectangle()
  {
   rectangle_1.Create(0, "rectangle_1", 0, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 150), 1.17160, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 30), 1.15840);
   rectangle_1.Color(clrBlue);
   rectangle_1.Fill(true);
   rectangle_1.Background(true);

   rectangle_2.Create(0, "rectangle_2", 0, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 130), 1.16450, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 20), 1.15140);
   rectangle_2.Color(clrGreen);
   rectangle_2.Fill(true);
   rectangle_2.Background(true);

   ChartRedraw();
  }
