MT5， 为什么两个不同颜色的矩形重叠部分会发生颜色变化，是否能让最上层的绿色覆盖蓝色那块重叠部分？ 新评论 Zhang Yi 2025.12.12 05:17 如图 我的代码大致如下 ： #include <ChartObjects\ChartObjectsShapes.mqh> CChartObjectRectangle rectangle_1, rectangle_2; //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void CreateRectangle() { rectangle_1.Create(0, "rectangle_1", 0, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 150), 1.17160, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 30), 1.15840); rectangle_1.Color(clrBlue); rectangle_1.Fill(true); rectangle_1.Background(true); rectangle_2.Create(0, "rectangle_2", 0, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 130), 1.16450, iTime(_Symbol, PERIOD_CURRENT, 20), 1.15140); rectangle_2.Color(clrGreen); rectangle_2.Fill(true); rectangle_2.Background(true); ChartRedraw(); }
