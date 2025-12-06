文章 "从新手到专家：支撑与阻力强度指标（SRSI）"

新评论
 

新文章 从新手到专家：支撑与阻力强度指标（SRSI）已发布：

在本文中，我们将分享如何利用MQL5编程来精准定位市场关键价位——区分价格水平中的弱势与强势区域。我们将完整开发一个可用的支撑与阻力强度指标（SRSI）。

我首先从波动率指数下的一个合成交易对——波动率75（1秒）指数——在周线图上开始分析。该交易对大约在2020年推出时，起初价格较高，但很快经历了长时间的暴跌，形成了数周的强劲下跌趋势。在那段时间做空该交易对的交易者可能获得了可观的利润。然而，我的主要关注点是市场结构，特别是过去三年的市场结构。

持续的下跌趋势很可能使交易者形成了跟风做空的思维定式，预期价格会进一步下跌。然而，如下图所示，市场动态已经发生了变化。现在，更长时间周期的图表呈现出震荡盘整的结构，在更短时间周期的图表上也能观察到类似特征。这种市场状况使得摇摆不定的交易者难以找到方向。

在这种情况下，基于支撑和阻力的价格走势分析对于识别关键交易机会变得至关重要。下图展示了这种市场行为，进一步强调了采用结构化方法进行技术分析的重要性。

波动率75（1秒）指数


作者：Clemence Benjamin

 
我非常喜欢您的文章，并在外汇货币对上试用过，似乎效果不错......那么 US30 等指数呢？我试着将文本接近度设置为 0.035，结果看起来很滑稽。
 
Darz #:
我非常喜欢您的文章，并在外汇货币对上试用过，似乎效果不错......那么 US30 等指数呢？我试着将文本接近度设置为 0.035，结果看起来很滑稽。
你好，@Darz，我的好朋友。感谢您的回复！
我注意到，对于 US Tech 和其他合成货币对，由于它们的点值较高，因此需要更高的接近值。我不得不将其设置为10，然后 US Tech 上才开始出现阻力区--见下图。
我建议您尝试使用该值，直到找到适合您特定货币对的最佳设置。

谢谢！


 
Clemence Benjamin #:
你好，@Darz，我的好朋友。感谢您的回复！
我注意到，由于 US Tech 和其他合成货币对的点值较高，因此需要更高的接近值。我不得不将其设置为10，然后 US Tech 上才开始出现阻力区--见下图。
我建议您尝试使用该值，直到找到适合您特定货币对的最佳设置。

谢谢！


你好，朋友

我一直在关注您的文章，它们信息量很大。感谢您分享和传播知识。

我尝试了下面的 21 期 ATR 倍率：

gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) replaced for ...InpTextProximity；

gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) 替换为...InpMinWeakDistance)；

这帮助我获得了欧元兑美元（EURUSD）和美元兑澳元（XAUUSD）货币对的 SRZones，其数值从 1.08000 到 3000.00 之间差别很大。

对您文章的读者来说，进一步微调可能会有所帮助。这样，指标设置就能适用于大多数符号。

 
Anil Varma #:

你好，朋友

我一直在关注您的文章，它们信息量很大。感谢您分享和传播知识。

我尝试了 21 期 ATR 多头，如下所示：

gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) replaced for ...InpTextProximity；

gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) 替换为...InpMinWeakDistance；

这帮助我获得了欧元兑美元（EURUSD）和美元兑澳元（XAUUSD）货币对的 SRZones，其数值从 1.08000 到 3000.00 之间差别很大。

对您文章的读者来说，进一步微调可能会有所帮助。这样，指标设置就能适用于大多数符号。

你好，我的好朋友@Anil Varma

感谢您分享这种独特的方法！我一定会试一试。

 
Anil Varma #:

你好，朋友

我一直在关注您的文章，它们信息量很大。感谢您分享和传播知识。

我尝试了 21 期 ATR 多头，如下所示：

gTestProximity = (MathMax((75/_Digits),0.10*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) replaced for ...InpTextProximity；

gMinDistance = (MathMax((150/_Digits),0.20*getATR(rates_total - 1))); // (n*getATR(index) 替换为...InpMinWeakDistance；

这帮助我获得了欧元兑美元（EURUSD）和美元兑澳元（XAUUSD）货币对的 SRZones，其数值从 1.08000 到 3000.00 之间差别很大。

对您文章的读者来说，进一步微调可能会有所帮助。这样，指标设置就能适用于大多数符号。

您好
您能分享一下您的 ATR 指标版本吗？
 
Evgeny Fedorenko #:
您好
能否分享一下您的 ATR 指标版本？

你好@Evgeny Fedorenko

首先很抱歉回复得太晚了，实际上我已经把注意力转移到了定量金融建模课程上。

其次，我并没有为自己创建任何指标，只是尝试了克利芒斯-本杰明（Clemence Benjamin）的指标代码，并根据我帖子中的建议进行了调整。

希望能帮到您。

Clemence Benjamin
Clemence Benjamin
  • 2025.06.18
  • www.mql5.com
Trader's profile
新评论