文章 "在 IBM 量子计算机上分析所有价格变动选项"
我不确定我的上一条评论是否通过了，但我很好奇，如何将PY代码转换为meta编辑器，以便在mt5中使用该系统？
这是一篇有趣的文章，但我想对它提出批评。
- 这里选择 SHA-256 编码是很不恰当的，因为
- 加密散列 的明确设计是为了使输入中的微小变化产生伪随机、不相关的输出。
- 使用 SHA-256 哈希值作为特征表示就好像在说："首先，我小心翼翼地破坏了所有结构："首先，我小心翼翼地破坏数据中的所有结构，然后分析伪随机比特并寻找模式！
- 参数调整很弱！你明确表示，a = 70000000 和 N = 17000000 这样的常量是根据经验选取的，以便在金融时间序列 中达到最佳效果。
- 但你没有说明：
- 你是如何选择它们的？
- 是否使用了单独的保留集？
- 你是否尝试了许多组合，然后只报告了看起来最好的组合？
- 一切都在模拟器上运行，而不是在真正的 IBM 量子设备上运行。这很重要，因为
- 模拟器只是经典程序；除非与同样优化的经典算法进行比较，否则任何提速说法都无关紧要。
- 真实的硬件噪音和有限的一致性会进一步降低任何已经很弱的信号。
您的算法编码方式存在缺陷，在多个层面上都是错误的
1）无论使用什么符号或时间框架，预测总是 "0 "看跌
2）关于 SHA256，你应该看看我的同事是怎么说的。
3）您的代码中有一个错误
而不是
rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe,n_candles, offset )
put => rates = mt5.copy_rates_from_pos(symbol, timeframe, offset, n_candles)
如果你认为我只是个初学者、
看看这个网页 =>https://www.mql5.com/zh/docs/python_metatrader5/mt5copyratesfrompos_py
因此，请更正所提供的代码
Rgds
Documentation on MQL5: copy_rates_from_pos / Python Integration
- www.mql5.com
Get bars from the MetaTrader 5 terminal starting from the specified index. Parameters symbol [in] Financial instrument name, for example...
我才刚刚开始研究这个问题。根据下面这段发布于 2024 年的视频，人们可以以每月 10 分钟的速度免费开源访问 IBM 量子计算机。这似乎并不令人印象深刻，直到我们考虑到执行的高速度，以及付费访问每秒 1.60 美元的事实（见第 14 分钟及以后）：
新文章 在 IBM 量子计算机上分析所有价格变动选项已发布：
虽然大多数交易者仍然依赖经典的指标和形态，但量子计算机为我们开辟了全新的视野。借助 Qiskit 库和 IBM 的量子计算机，我们可以超越传统的技术分析，在量子层面探索市场，在那里，每一个可能的价格变动都存在于叠加态中。
但是，让我们把那些高调的声明放在一边，来看一看事实。量子计算并非能解决所有交易问题的魔杖。它是一个强大的工具，需要同时对金融市场和量子力学有深入的理解。而有趣的地方就在这里。
在本文中，我们将探讨通过结合 MetaTrader 5 和 Qiskit 来实现量子市场分析的实践方法。我们将创建一个能够通过量子状态的棱镜来分析历史数据的系统，并尝试超越市场的事件视界。我们的方法结合了经典概率论、量子相位估计（QPE）和现代机器学习方法。
为什么现在这成为了可能？首先，量子计算机已发展到可以用于解决实际问题的水平。其次，像 Qiskit 这样的库已经出现，使得普通开发者也能接触量子计算。第三，我们已经学会了如何有效地将金融数据转化为量子状态。
我们的实验始于一个简单的问题：我们能否利用量子叠加态来同时分析所有可能的价格路径？答案的结果非常引人入胜，最终演变成了一项全面的研究，我希望与 MQL5 社区分享。
作者：Yevgeniy Koshtenko