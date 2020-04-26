MathRand()是如何生成数值的？ - 页 2 1234 新评论 Nazariy Stapyak 2010.08.06 20:38 #11 yu-sha:请告诉我MathRand()如何取值。我们能指望MathRand()在声明的范围内均匀分布吗？这里是一个例子，当然还有其他更复杂的算法... source rand.c :/*** *rand.c - random number generator * * Copyright (c) 1985-1997, Microsoft Corporation. All rights reserved. * *Purpose: * defines rand(), srand() - random number generator * *******************************************************************************/ #include <cruntime.h> #include <mtdll.h> #include <stddef.h> #include <stdlib.h> #ifndef _MT static long holdrand = 1 L; #endif /* _MT */ /*** *void srand(seed) - seed the random number generator * *Purpose: * Seeds the random number generator with the int given. Adapted from the * BASIC random number generator. * *Entry: * unsigned seed - seed to seed rand # generator with * *Exit: * None. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ void __cdecl srand ( unsigned int seed ) { #ifdef _MT _getptd()->_holdrand = (unsigned long)seed; #else /* _MT */ holdrand = (long)seed; #endif /* _MT */ } /*** *int rand() - returns a random number * *Purpose: * returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Entry: * None. * *Exit: * Returns a pseudo-random number 0 through 32767. * *Exceptions: * *******************************************************************************/ int __cdecl rand ( void ) { #ifdef _MT _ptiddata ptd = _getptd(); return( ((ptd->_holdrand = ptd->_holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16) & 0x7fff ); #else /* _MT */ return(((holdrand = holdrand * 214013 L + 2531011 L) >> 16) & 0x7fff); #endif /* _MT */ } Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 10:55 #12 需要一个RNG函数，数字Int从0到任意值。 由于Int的最大值=2,147,483,647，所以我们计算到它。 我们已经得到了这个函数。我认为分布是均匀的。 int RandomInteger(int max_vl){//случайное Int от 0 до Max Int //srand(0);//если нужна повторяемость. MathSrand(GetTickCount()) если нужна неповторяемость int r=MathRand();// от 0 до 32767. double k=32767.0; if(max_vl>32767){ r=r+MathRand()*32767;//0...32767 + 0.. 32767*32767(с шагом 32767) max=1073709056 > 1 mlrd k=k*k; if(max_vl>1073709056){// int type max alue =2 147 483 647 > 2 mlrd r=r*2+MathRand()%2;//0...2 147 483 647 > to max int number c шагом 2 + (0 или 1) k=k*2; } } return (int)MathFloor(r/k*max_vl); } Rorschach 2020.04.23 11:01 #13 该文章 有一个发电机到4294967295 Igor Makanu 2020.04.23 11:26 #14 Rorschach:该文章 有一个发电机高达4294967295 Alglib SB有一个高精度的振荡器 UPD: 我试了一下https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 ， 似乎可以工作，但MQL5中没有Alglib的文档，你应该在Alglib网站上阅读。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:52 #15 Rorschach:该文章 有一个发电机到4294967295 谢谢，我从计算速度方面进行了比较。 我在标准rand()上的函数结果是慢了2倍。虽然代码看起来简单多了... Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 11:56 #16 Igor Makanu: Alglib SB有一个高精度的振荡器 UPD: 我试了一下https://www.mql5.com/ru/forum/324066#comment_13500222 ， 似乎可以工作，但MQL5中没有Alglib的文档，你应该在Alglib网站上阅读。 我看到了，但我希望它不含alglib。此外，该函数有很多*/%。我没有比较它的速度，因为它显然更慢。 文章中的生成器可以用位移来工作--它更快。 Aleksei Kuznetsov 2020.04.23 14:35 #17 重写了我的函数以优化速度。 int RandomInteger(int max_vl){return (int)MathFloor((MathRand()+MathRand()*32767.0)/1073741824.0*max_vl);}//случайное Int от 0 до Max Int 结果发现分布是均匀的。请看博客中的实验图片https://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953 我重新写了文章中的RMS。 我丢弃了不必要的东西，这就是我得到的东西。 //если из define переместить в код RNDUint, то скорость работы увеличится на 30% для 10 млн повторов с 600 мс до 850 мс #define xor32 xx=xx^(xx<<13);xx=xx^(xx>>17);xx=xx^(xx<<5) #define xor128 t=(x^(x<<11));x=y;y=z;z=w;w=(w^(w>>19))^(t^(t>>8)) #define inidat x=123456789;y=362436069;z=521288629;w=88675123;xx=2463534242 class RNDUint{ protected: uint x,y,z,w,xx,t; public: RNDUint(void){inidat;}; ~RNDUint(void){}; uint Rand() {xor128;return(w);};//равномерное распределение на отрезке [0,UINT_MAX=4294967295]. double Rand_01() {xor128;return((double)w/UINT_MAX);};//равномерное распределение на отрезке [0,1]. void Reset() {inidat;};//сброс всех исходных значений в первоначальное состояние. void SRand(uint seed) {//установка новых исходных значений генератора.seed= [0,UINT_MAX=4294967295]. При seed=0 функция меняет начальные значения случайным образом. int i;if(seed!=0){xx=seed;}for(i=0;i<16;i++){xor32;}xor32;x=xx;xor32;y=xx;xor32;z=xx;xor32;w=xx;for(i=0;i<16;i++){xor128;} }; }; 分配结果也是平等的。 我比较了两个函数的速度，文章中的原始函数和简单的MathRand()。 文章中的原文rnd.Rand_01() - 602 ms 根据rnu.Rand_01()文章缩短 - 596 ms 我的优化版RandomInteger() - 840毫秒（旧版1200毫秒，即快25%）。 仅仅通过MathRand() - 353 ms（最快，但分布会不均匀。如果要求的数字范围大于32767，结果将被跳过。如果小于32767，例如i=31111.那么四舍五入会更频繁地出现在某些点上）。 利用优势) Rand 0 ... Max Int с равномерным распределением www.mql5.com Потребовалась функция ГСЧ с гнерацией числа Int от 0 до любого значения.Получилась такая функция. 有趣的是。在 标准库中 找到了另一个随机数 ，但它不太可能更好。

为什么要把事情搞得这么复杂？ 你可以这样做（大致上说）。 if (MathRand()%100>50) => Buy if (MathRand()%100<50) => Sell 如果你想玩一玩，或者看看它显示了什么，你可以这样做。 int x=1; if (MathRand()%100>50) x=1; if (MathRand()%100<50) x=2; Comment(x); 并看看它是如何改变数值的。

我已经重写了我的函数以优化速度。 分布是均匀的。请看博客上的实验图片https://www.mql5.com/ru/blogs/post/735953 我重写了文章中的RNG。 我丢弃了不必要的东西，这就是我得到的东西。 分布结果也是均匀的。 我把它与帮助中的分布进行了比较，我没有看到任何区别。
