交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 3

Dmitry Fedoseev 2016.05.28 19:21 #21

Alexey Burnakov 2016.05.28 19:22 #22

Alexey Burnakov 2016.05.28 19:23 #23

Alexey Burnakov 2016.05.28 19:34 #24

СанСаныч Фоменко 2016.05.28 19:47 #25

Alexey Burnakov 2016.05.28 20:46 #26

Dr. Trader 2016.05.28 21:08 #27

Alexey Burnakov 2016.05.28 21:16 #28

把你的卡号或电子钱包号发给我

Dr. Trader 2016.05.28 21:28 #29

Alexey Burnakov 2016.05.28 21:28 #30
你可以走抛出相同输入的路线。对于每一列的相互关系，计算出平均偏差。这样就可以找到两个最相似的列，其中一个可以被丢弃。其中，可以通过所有栏目的平均偏差来计算，等等。
从视觉上看，所有的砝码都被分为两组。如果你想按照重要/不重要来划分，那么5,11,7,1,3,9明显突出，这一组我认为足够了。
这就是正确的解决方案!
我不知道NS能做到这一点。这对我来说是一个启示。
事实证明，NS可以模拟相互作用。
我欠你一个奖。谢谢你!
诚然，国家统计局并没有给出一个关于模式类型的想法。也就是说，该模型的可解释性是有问题的。
我将在后面发布创建数据集的逻辑，并谈谈依赖关系的类型。
如果你有兴趣，可以尝试从数据集中删除任何重要的预测因子，然后重新训练NS，并输出带有权重的图片。我认为会有一个惊喜。
这已经是任务之外的事情了。为了发展这个主题。
你和NS的例子只是说NS更喜欢你提到的预测因素，而不喜欢其他。做这种事情的算法一抓一大把。
如果这样的选择是在与目标变量相关的、有预测能力的、有预测能力的预测因子中进行的，那么所有这些都是好的。
在我的实践中，在一组任意的预测因子中，总有一些预测因子与目标变量没有关系（或关系很弱）。因此，隐患在于，给定一些这样的噪声预测器或一些随机选择的值，大多数算法，包括NS，都无法在噪声预测器中区分出有信息的预测器。
因此，"炉火纯青 "被定义为一种行动，它首先从无望的、嘈杂的预测器中清除初始预测器集合，然后...
我没有用NS工作过，但随机森林 在有一定量的噪声预测器的情况下，往往会根据其内置算法丢弃有信息的预测器。因此，在噪音方面，它们具有非凡的性能，其误差小于5%!
噪声预测器的存在必然导致对模型的重新训练，这意味着对现实世界的所有影响。
你和NS的例子只是说NS更喜欢你提到的预测因素，而不喜欢其他。做这种事情的算法一抓一大把。
如果这样的选择是在与目标变量相关的、有预测能力的、有预测能力的预测因子中进行的，那么所有这些都是好的。
在我的实践中，在一组任意的预测因子中，总有一些预测因子与目标变量没有关系（或关系很弱）。因此，隐患在于，给定一些这样的噪声预测器或随机选择它们的值，大多数算法，包括NS，都不能在噪声预测器中区分出有信息的预测器。
因此，"炉火纯青 "被定义为一种行动，它首先从无望的、嘈杂的预测器中清除初始预测器集，然后...
我没有用NS工作过，但随机森林在有一定量的噪声预测器的情况下，往往会根据其内置算法丢弃有信息的预测器。因此，在噪音方面，它们具有非凡的性能，其误差小于5%!
噪声预测器的存在必然导致对模型的重新训练，这意味着对真正的
NS做得很好。
随机森林无法处理这样一个与一组变量相互作用的任务。而每个预测因子的个别显著性都有意为零。
很高兴它成功了 :), 谢谢你的奖品。
我试着去掉一个输入（4种情况）--如果我去掉input_5或input_9，那么其他的都不能工作，同样配置的神经元甚至不能学习到小于50%的误差，在更大的情况下开始只是给出0或1。
如果我删除input_20，那么一切都会好起来，结果是正确的。但有趣的是，如果我删除输入_15，那么神经元甚至不能正常训练，问题与我删除输入_5或输入_9时一样。我没有进一步测试它。
我附上了训练神经元的R代码文件，如果你有兴趣的话。基本上只是从Rattle的日志中稍作修改的代码。
那么，一般来说，这个过程是很清楚的，神经元只是试图将现有的数据纳入一些逻辑中，如果一些输入没有带来新的信息，它就将其影响降到最低，这样就不会造成伤害。我同意，它不太可能找到复杂的投入的相互关系。
另外，R中的nnet包也不完全是一个传统的神经网络。从描述来看，它应该使用二阶学习。通常在神经元中，权重是根据导数变化的，但这里是根据导数的导数变化的。而在训练过程中，会建立一种 "Hessian "矩阵，一次性存储所有训练实例的所有权重的重要数据。他们说这非常酷，这个包一定很强。https://ru.wikipedia.org/wiki/Алгоритм_Бройдена_-_Флетчера_-_Гольдфарба_-_Шанно - 我不明白，但那是如果有人是数学家，那么就会想出办法。