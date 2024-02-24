交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 27

mytarmailS:

你好!

我有一个想法，我想看看，但我不知道用什么工具来实现它......我需要一种能够预测未来几个点的算法，比如说3或5个点（最好是神经网络）。


ARIMA
 
我以前只从事过分类工作，所以我甚至不明白它应该是什么样子的，也不知道该如何建议别人去做，或者推荐一个R的包。

p.s. 伟大的文章Alexey

这些是推断现有趋势的软件包，例如预测。不同的花键是非常有趣的。
 
桑桑尼茨-弗门科
这些是推断现有趋势的软件包，如预测。不同的花键是非常有趣的。
这是一个比较正确的答案 )我们必须尝试不同的方法。
 
桑桑尼茨-弗门科

它看起来相当稳固。

那么，没有有用的结果吗？

当我第一次运行该算法时，在少量的初始数据上，没有积极的结果，我用y-aware pca和简单的pca都得到了大约50%的错误。现在我从mt5得到了一套更完整的数据--几乎所有的标准指标及其所有的缓冲区，有些指标用不同的参数重复了好几次。我已经为一些指标创建了专家顾问，并使用它们来优化指标参数，以获得更多的交易利润。在这样的数据上，简单的pca仍然有50%的误差，但在前面的测试中，y-aware的误差明显下降到40%。有趣的是，y-aware算法只是简单地接受了原始数据，并做出了一个分类器，在10个案例中，有6个是正确的。结论 - 你需要更多的原始数据。

但这是所有优点的止境。你需要73个标准组件才能达到95%的精确度。各部分的预测器负荷从高到低波动，没有明确的领导。也就是说，根本没有任何迹象表明可以通过某些预测因素进行选择。该模型在某种程度上是有效的，但不清楚该如何处理它以改善结果，或如何从中获得预测器的效用。

该组件的重要性。

组成部分的重要性

前5个组成部分的预测因素的负荷。

 
阿列克谢-伯纳科夫
ARIMA
但arima是基于时间序列做出决定的，我需要模型对我的数据集做出决定，即带有谓词的矩阵，并对未来几个条形的输出做出预测。
 
Dr.Trader- 我真诚地钦佩你的毅力，但在我看来，这是一个死胡同，我们需要向质量而非数量方向发展。
 
mytarmailS:
但arima是通过时间序列进行决策的，而我需要模型从我的数据集中进行决策，即带有谓词的矩阵，并输出对未来几个条形的预测。
没有人会阻止你训练一个具有多个输出神经元的神经元组--每个神经元用于不同的规划水平。同时，观察结果将是有趣的。
 
阿列克谢-伯纳科夫
没有人会阻止你训练一个具有多个输出神经元的神经网络--每个神经元用于不同的规划范围。同时，观察结果将是有趣的。
我已经这样做了，神经网络并没有在更大的范围内学习，我设置的目标是
 
Dr.Trader:

当我第一次运行该算法时，在少量的初始数据上，没有积极的结果，我用y-aware pca和简单的pca都得到了大约50%的错误。现在我从mt5得到了一套更完整的数据--几乎所有的标准指标及其所有的缓冲区，有些指标用不同的参数重复了好几次。我已经为一些指标创建了专家顾问，并使用它们来优化指标参数，以获得更多的交易利润。在这样的数据上，简单的pca仍然有50%的误差，但在前面的测试中，y-aware的误差明显下降到40%。有趣的是，y-aware算法只是简单地接受了原始数据，并做出了一个分类器，在10个案例中，有6个是正确的。结论 - 你需要更多的原始数据。

但这是所有优点的止境。你需要73个标准组件才能达到95%的精确度。各部分的预测器负荷从高到低波动，没有明确的领导。也就是说，根本没有任何迹象表明可以通过某些预测因素进行选择。该模型在某种程度上是有效的，但不清楚该如何处理它以改善结果，或如何从中获得预测器的效用。

组成部分的重要性。

预测因素在前5个成分上的负荷。

如果你把前10个（某种程度上）提高一个档次，而把其余的丢掉呢？
 
mytarmailS:
已经这样做了，神经网络不会在更大的范围内学习，我设置的目标是

它没有学会是好事，因为你在噪声上学习。但如果有的话，它将是一个圣杯，而且它将在real....。

忙着在这里努力消除噪音。这就是为什么我们采取了这么多的预测因素，希望能留下一些东西。

