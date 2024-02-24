交易中的机器学习：理论、模型、实践和算法交易 - 页 11

我将等待CC澄清他想怎么做。

再次，我认为通过一个简单的条件来预测有退出的交易可能不是最佳的。

如果我们训练另一台机器，从已经开启的交易中学习收盘时刻呢？让我解释一下。一笔交易应该在一小时内完成--我们已经训练机器以这种方式打开交易。

对于每笔交易的开启，将有60条记录（线）的筹码--每分钟，从31分钟开始，到90分钟结束。其中约有一半的条目会在第60分钟左右被标记为1，作为一个好的出口。

这就是我所说的对应该如何解决问题的详细解释。

你怎么看？
 
Alexey Burnakov:

这是个有趣的想法。 我也有EA工作。也许我会考虑如何升级它们。但我不清楚到底需要改进什么？你需要什么来教导机器？

专家顾问有一套严格的开仓和平仓 逻辑。在机器学习中，决定是以一种稍微不同的方式作出的。

也就是说，你到底要做什么，并不十分清楚。

在这里，你可以从我上面的帖子中看到它。

我从高杆上把握大方向。但是，当你仔细观察时间时，特别是在下栏方面，有一个巨大的滞后。因此，如果是D1，但我在M5上交易，事实证明，我几乎以前天的数据作为方向。即使预测D1的30%误差，也从根本上提高了专家顾问的盈利能力，最重要的是增加了对它不会卖出的信心。

在我的案例中，我将使用指标的滞后数据进行适当的R预测。

 
桑桑尼茨-弗门科

这是我上面帖子中的一个说明。

大方向是从高杆开始的。但是，当你仔细观察时间时，特别是在下栏方面，有一个巨大的滞后。因此，如果是D1，但我在M5上交易，事实证明，我几乎以前天的数据为方向。即使预测D1的30%误差，也从根本上提高了专家顾问的盈利能力，最重要的是增加了对它不会卖出的信心。

在我的特殊情况下，我打算使用来自指标的滞后数据对R的相应预测进行分析。

好吧，这个想法大致上是清楚的。
 

我有直接的大新闻。

在出差的时候，晚上我在我的数据上运行了学习机。尝试了不同的组合方法。而且看起来像一朵石花出来了--突然之间。

因此，我一直在使用我引用的链接中的数据，进行越来越多的训练，尝试在我的博客中已经描述过的事情。但我又加了几招。例如，我选择了那些在交叉验证上有更多利润的训练参数，而不是抽象猜测的准确性。

为此，我当然要编写我的健身函数。

图中是不同预测范围和训练参数下的训练和验证的期望值对。我还使用了 "灰色区域 "的概念，即一个什么都不发生的预测空间。

正如你所看到的，我在训练中得到了相当合理的MO值，而在验证中得到了相关的值！这就是为什么我在训练和验证中都得到了相当合理的值。请注意，模拟使用的是0.00020（二十个选区）的点差。

我还计算了包括点差在内的总交易量。价值观也非常好。最大的利润是在交易数量与交易量的一定比例下实现的，所有这些都是在12小时的计划范围内。图上是所有规划范围、所有灰色区域值和模型的最佳学习参数的运行情况。见下文。


好了，为了传播这个知识，我附上一个文件，里面有所有的结果，甚至包括脚手架的训练参数。但没有投入。我的数据中的输入被选中。这将是一个小秘密。我将考虑一下实验的全部代码，或者不考虑。我现在想和这台机器的MT做整合，因为在我看来结果已经很有效了。

ǞǞǞ

 
以点为单位的总利润并不是一个指标。这个总利润与历史上获得的条数 之比，才是有参考价值的质量因素。我已经说了很久了，我只用它来做模型优化和估计。

勤奋工作会带来成果。

祝好运

 
在我看来，一个并不排除另一个。

阿列克谢克服了所有分类预测评估的明显缺点：很明显，一个正确的1点柱状预测的价值和一个10点柱状预测的价值是完全不同的。

祝贺你，阿列克谢!

 
让我解释一下。

预测提前12小时（准确地说，是724分钟）。

每个验证样本的交易数量都超过5000个。该结果是49个验证样本的平均数。每个样本内的交易以大约12小时为单位发生，也就是说，没有明显的依赖性，也没有结果的重叠性。我一会儿会发布更多的交易模拟图。结果太好。但到目前为止，一切都得到了证实。

 

我的实验的最终数据。

训练有素的机器对49个验证样本的模拟交易信号（单位：点）。

49个样本的交易结果以点为单位的分布。

并对每个验证样本的平均（中位）MO与零之间的显著差异进行假设检验。

验证样本
Shapiro检验正态性P值
检验与零的差异的P值
意味着
中位数
平均距离上99%-尾数
平均距离较低的99%-尾数
1
1.11E-65
0
0.000139
0.000095
0.000146
0.000133
2
8.55E-64
0
0.000139
0.000096
0.000145
0.000133
3
8.24E-63
0
0.000137
0.000096
0.000143
0.000131
4
3.31E-66
0
0.000139
0.000095
0.000146
0.000133
5
4.64E-66
0
0.000142
0.000097
0.000149
0.000136
6
7.08E-63
0
0.000141
0.000097
0.000147
0.000135
7
8.72E-65
0
0.000135
0.000096
0.000141
0.000129
8
4.52E-65
0
0.000139
0.000096
0.000145
0.000132
9
4.31E-64
0
0.000143
0.000102
0.000149
0.000137
10
4.53E-66
0
0.000141
0.000099
0.000147
0.000134
11
8.97E-67
0
0.000143
0.000098
0.000149
0.000136
12
2.21E-63
0
0.000139
0.000102
0.000145
0.000133
13
1.16E-63
0
0.000142
0.000099
0.000148
0.000135
14
7.82E-64
0
0.000138
0.000097
0.000144
0.000132
15
1.41E-65
0
0.000146
0.000103
0.000152
0.000140
16
8.17E-63
0
0.000135
0.000097
0.000140
0.000129
17
6.54E-65
0
0.000143
0.000099
0.000149
0.000136
18
6.70E-66
0
0.000138
0.000096
0.000144
0.000132
19
1.86E-65
0
0.000143
0.000099
0.000149
0.000136
20
1.79E-66
0
0.000142
0.000098
0.000148
0.000135
21
2.37E-62
0
0.000136
0.000099
0.000142
0.000131
22
5.51E-65
0
0.000141
0.000100
0.000147
0.000135
23
7.15E-67
0
0.000142
0.000097
0.000149
0.000136
24
1.06E-65
0
0.000144
0.000102
0.000150
0.000137
25
4.01E-65
0
0.000147
0.000101
0.000153
0.000140
26
2.33E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000135
27
7.85E-65
0
0.000141
0.000100
0.000147
0.000134
28
2.07E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000134
29
2.01E-63
0
0.000140
0.000098
0.000146
0.000134
30
2.77E-64
0
0.000139
0.000098
0.000145
0.000133
31
1.43E-66
0
0.000145
0.000098
0.000151
0.000138
32
1.08E-65
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000134
33
3.47E-62
0
0.000136
0.000099
0.000141
0.000130
34
6.04E-67
0
0.000140
0.000096
0.000147
0.000134
35
2.32E-65
0
0.000145
0.000100
0.000152
0.000139
36
6.39E-65
0
0.000143
0.000098
0.000149
0.000137
37
1.10E-61
0
0.000141
0.000103
0.000147
0.000135
38
6.74E-63
0
0.000142
0.000100
0.000148
0.000136
39
2.54E-64
0
0.000141
0.000098
0.000147
0.000135
40
2.45E-64
0
0.000139
0.000098
0.000145
0.000133
41
6.25E-66
0
0.000141
0.000099
0.000148
0.000135
42
3.99E-66
0
0.000141
0.000097
0.000147
0.000135
43
1.35E-66
0
0.000142
0.000098
0.000148
0.000135
44
1.01E-63
0
0.000134
0.000097
0.000140
0.000128
45
1.56E-64
0
0.000139
0.000097
0.000145
0.000133
46
3.11E-66
0
0.000145
0.000103
0.000152
0.000139
47
6.11E-66
0
0.000138
0.000099
0.000144
0.000131
48
2.99E-66
0
0.000146
0.000101
0.000152
0.000139
49
1.84E-63
0
0.000138
0.000098
0.000144
0.000131

样本内的分布是不正常的。Wilcoxon检验显示，MO与零有显著不同。

顺便说一下，在验证样本的最后3/5部分，点数之和曲线的增长模式的变化是可以解释的。

我在样本中对5个专业的观察数量大致相等，它们的顺序如下。

dat_eurusd 
dat_audusd 
dat_gbpusd 
dat_usdcad 
dat_usdchf

我确信，对于最后三个货币对来说，波动性更高，点差也更大（我们应该采取25-30个点，而不是20个点）。因此，他们的总结果和猜测方向的百分比更好。但无论如何，输入增加的价差不会使统计数字无效。只是为了了解发生了什么事。

下午。

 
谢谢你，SanSanych。一切都在运作。我将尝试在MT4上运行它，作为开始。
 

警告。发现了代码中的一个错误，造成了很大的结果。在详细分析之前，我所有的优化都被取消了!

我在MT4上做了一个与Arom有关的专家顾问。我看到结果有一些差异，因此我做了详细的代码审查，发现了一个粗略的错误。我还没有发现任何有利可图的东西。实验继续进行。
