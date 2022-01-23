MetaQuotes鼓励MQL5.com最佳开发人员 - 页 2 12 新评论 Krist Wu 2021.12.01 09:45 #11 喜欢，想要 Yip Sin Hang 2021.12.26 14:40 #12 感謝MQL Zheng Zhang 2022.01.08 03:39 #13 leida265 liao #: 本人感觉MT5没有MT4稳定！在使用MT编写ea时出现很多难以理解的事情！ 感同身受。我也是不习惯MT5 sky moon 2022.01.09 02:24 #14 it s good Daying Cao 2022.01.17 12:45 #15 MetaQuotes: 12年以来，MQL5.com已经发展成一个强大的，汇聚数十万交易者的交易者社区。社区成员希望能够了解更多有关交易、MQL4/5编程、自动交易系统、策略测试和技术指标的信息。MQL5.com上提供的完整语言描述、各种主题的详细文章、活跃的论坛氛围、交易应用程序商店、自由职业者市场等内容，能够帮助您完成任何任务并解答您可能遇到的任何问题。 但该项目的主要价值当然是其用户，是他们为社区的发展做出巨大贡献。为了表示感谢，我们将奖励成绩最显著的贡献者：交易应用程序开发人员和自由职业者。实现（或已经实现）一定数量的市场销售额或完成自由职业者订单的每个用户都会收到一个奖牌。 奖励条件： 银奖（市场） — 100次销售 金奖（市场） — 500次销售 银奖（自由职业者） — 完成100个订单 金奖（自由职业者） — 完成500个订单 我们会尽快联系已经达到这些成就的用户。您需要填写一张表格，以便我们将奖品发送到指定地址。您是MQL5.com社区的骄傲和中坚力量。希望我们的奖品能让您感受到我们对您的感谢和认可。 这个奖励也标志着MQL5.com发展的新阶段。我们希望所有成员现在都能获得新成就的额外鼓励，同时社区也将获得发展壮大的动力。 感谢这些年来助力MQL5.com发展的所有人。我们继续携手共进。 Jinsong Zhang #: 感谢迈达克公司，奖品已经收到，沉甸甸的~~ 你好！ MQL5用什么联系你收到表格的？ 我没有收到表格，仅仅看到获得小礼物标签和 交付地址 写完交付地址，就算填写表格吗，需要写拼音的地址吧？然后等待 附加的文件： xalllll.png 179 kb 0mn22222.png 22 kb Bo Bang Xian 2022.01.17 13:35 #16 作为全职帮客户开发MT4MT5已有七年时光的我，很少在MQL5的官网冒个泡，惭愧。 Jinsong Zhang 2022.01.18 05:05 #17 Daying Cao #: 你好！ MQL5用什么联系你收到表格的？ 我没有收到表格，仅仅看到获得小礼物标签和 交付地址 写完交付地址，就算填写表格吗，需要写拼音的地址吧？然后等待 地址可以用拼音。收到DHL的货运信息后，再与DHL联系。 Zhen Yu Hu 2022.01.19 03:42 #18 请问下，MT5基于每次报价模拟仿真的算法是什么 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
感謝MQL
本人感觉MT5没有MT4稳定！在使用MT编写ea时出现很多难以理解的事情！
感同身受。我也是不习惯MT5
12年以来，MQL5.com已经发展成一个强大的，汇聚数十万交易者的交易者社区。社区成员希望能够了解更多有关交易、MQL4/5编程、自动交易系统、策略测试和技术指标的信息。MQL5.com上提供的完整语言描述、各种主题的详细文章、活跃的论坛氛围、交易应用程序商店、自由职业者市场等内容，能够帮助您完成任何任务并解答您可能遇到的任何问题。
但该项目的主要价值当然是其用户，是他们为社区的发展做出巨大贡献。为了表示感谢，我们将奖励成绩最显著的贡献者：交易应用程序开发人员和自由职业者。实现（或已经实现）一定数量的市场销售额或完成自由职业者订单的每个用户都会收到一个奖牌。
奖励条件：
我们会尽快联系已经达到这些成就的用户。您需要填写一张表格，以便我们将奖品发送到指定地址。您是MQL5.com社区的骄傲和中坚力量。希望我们的奖品能让您感受到我们对您的感谢和认可。
这个奖励也标志着MQL5.com发展的新阶段。我们希望所有成员现在都能获得新成就的额外鼓励，同时社区也将获得发展壮大的动力。
感谢这些年来助力MQL5.com发展的所有人。我们继续携手共进。
感谢迈达克公司，奖品已经收到，沉甸甸的~~
你好！
MQL5用什么联系你收到表格的？ 我没有收到表格，仅仅看到获得小礼物标签和 交付地址
写完交付地址，就算填写表格吗，需要写拼音的地址吧？然后等待
地址可以用拼音。收到DHL的货运信息后，再与DHL联系。