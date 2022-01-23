MetaQuotes鼓励MQL5.com最佳开发人员

12年以来，MQL5.com已经发展成一个强大的，汇聚数十万交易者的交易者社区。社区成员希望能够了解更多有关交易、MQL4/5编程、自动交易系统、策略测试和技术指标的信息。MQL5.com上提供的完整语言描述、各种主题的详细文章、活跃的论坛氛围、交易应用程序商店、自由职业者市场等内容，能够帮助您完成任何任务并解答您可能遇到的任何问题。

但该项目的主要价值当然是其用户，是他们为社区的发展做出巨大贡献。为了表示感谢，我们将奖励成绩最显著的贡献者：交易应用程序开发人员和自由职业者。实现（或已经实现）一定数量的市场销售额或完成自由职业者订单的每个用户都会收到一个奖牌。

奖励条件：

  • 银奖（市场） — 100次销售
  • 金奖（市场） — 500次销售
  • 银奖（自由职业者） — 完成100个订单
  • 金奖（自由职业者） — 完成500个订单


我们会尽快联系已经达到这些成就的用户。您需要填写一张表格，以便我们将奖品发送到指定地址。您是MQL5.com社区的骄傲和中坚力量。希望我们的奖品能让您感受到我们对您的感谢和认可。

这个奖励也标志着MQL5.com发展的新阶段。我们希望所有成员现在都能获得新成就的额外鼓励，同时社区也将获得发展壮大的动力。

感谢这些年来助力MQL5.com发展的所有人。我们继续携手共进。

 
感谢！
 
支持一下
 
感謝mql
 
How about 1,000 sales? lol
 
你好，我想问下订购信号，可以切换不同的交易账户使用同一个信号吗？？？？
 
感谢MQL5提供的平台服务，会一直支持下去。
 

Claus Dietrich成为首批获得该奖项的用户之一。他分享了一张他的照片

刚刚获得Market Silver Trophy（银奖）。一个不错的奖项，一个漂亮的姿势，非常感谢。

Claus Dietrich - MQL5 Market Silver Trophy（银奖）

 
本人感觉MT5没有MT4稳定！在使用MT编写ea时出现很多难以理解的事情！
 

感谢迈达克公司，奖品已经收到，沉甸甸的~~

挺漂亮呀
