新版编辑器出现异常

AutoComplete 框弹出到屏幕外面


Version 5.0 Build 2590

02 Sep 2020

这一版编辑器出现问题：自动补全功能框弹出到屏幕以外了，根本看不到代码提醒，望尽快解决，感谢！

 
已经在多台PC机上测试，确实存在该问题，希望管理员能及时看到并升级处理
 
Issac_czy:
我也是2590，编辑器字体放大到14以上会出现你说的问题。

自己把字体调到14或14以下吧，我猜测这样的问题官方不会重点解决。

另外，字体放这么大自己看着不难受么？

 
Li Bo:

我把字体调整到12依然存在该问题，只有 10 号字体是正常的


我这边主要是教学用的，如果字体太小同学们就看不到了，希望平台能尽快处理下！

最好是每次升级的由用户自己来选择，这种自动升级引发的问题回退都回退不了，断网情况下重新安装也无法解决，所以希望平台能让用户自己选择是否升级！

 
怎么@管理员呢这，尽快解决一下啊，现在使用起来真的很别扭
 

@Administrator

@Admin Bien

@Roman Podpora

@Admin11111

@adminhn

看到各位名字里面带有 admin 字样，不确定各位是否是管理员，如果是请帮忙反馈下问题，如果不是就很抱歉打扰您了

 
Issac_czy:

非常可惜，现在的@功能不会给被@的人发送通知。

这个课题应该由Service Desk处理，尝试沟通一下吧。

 
Issac_czy:


自动验证EA程序是不是也有问题，总显示没有交易？

 
Daying Cao:

您说的自动验证EA程序是指策略测试码？  我这边策略测试是没问题的，可以下单

 

there are no trading operations - forum thread with some suggestions/advices/codes/fixing

交易，自动交易系统和测试交易策略论坛

我创建了一个线程供开发人员审查！

Valeriy Yastremskiy09 /2007 07:34 PM

我已经写了在新要求中，有必要检查资金是否充足，如果资金不足，则应停止EA的工作。如果工作没有停止验证程序错误，则没有事务操作

  • 2017.03.31
  • www.mql5.com
I test me EA on my own broker it works okay...
