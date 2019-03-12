MT5啥时候能支持Ticks和Seconds秒级历史数据测试啊！急！ - 页 2

luenbo:

我说的是模拟ticks用的控制点（control point）数量，不是tick数量。。。

ticks数量还需根据tick volume，按一定规则来计算：

  • The generation of ticks is carried out based on support points

Intermediate ticks between support points are generated according to the following rules:

  1. If the number of ticks is larger than the number of points between the support points, then a "saw" is generated.
  2. If there are a number of points between the support points, then a linear sequence of ticks is generated.
记录下现在的实盘ticks数据，我明天和策略测试器的对比下就知道了。

对比结果记得发布一下。
 

测试对比结果：

测试时间：7月29号 1:55:00 ~ 7月29号 2:15:59（Metaquotes Demo MT5服务器时间）

实际ticks 365个，策略测试器357个。

下图，蓝线是实际ticks的bid价格，红线是策略测试器ticks的bid价格。

 

 结论：策略测试器中的tick是根据规则模拟的ticks，非实际ticks。

ticks生成规则见文章。 

 
看来差别还是蛮大的。
 
看来红线平滑些。顺便提下，tick跳动太快时，电脑记录不及的，所以实际ticks>365
 
Jinsong Zhang:
 我的“三角套利”ea回测好得不行，实测大失所望，就充分说明了问题……

实测出现了什么问题呢？我现在也在研究三角套利

 
Jiligulu:

实测出现了什么问题呢？我现在也在研究三角套利


要保证滑点，就保证不了成交；要保证成交，就保证不了滑点

 
一个充分有效的市场，是不会有很多套利机会的。要追求无风险、确定性的策略，是不科学的。
