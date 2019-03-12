MT5啥时候能支持Ticks和Seconds秒级历史数据测试啊！急！ - 页 2 12 新评论 WenMing Yang 2014.07.29 11:45 #11 luenbo: 我说的是模拟ticks用的控制点（control point）数量，不是tick数量。。。ticks数量还需根据tick volume，按一定规则来计算：The generation of ticks is carried out based on support points Intermediate ticks between support points are generated according to the following rules:If the number of ticks is larger than the number of points between the support points, then a "saw" is generated.If there are a number of points between the support points, then a linear sequence of ticks is generated.记录下现在的实盘ticks数据，我明天和策略测试器的对比下就知道了。对比结果记得发布一下。 enbo lu 2014.07.30 03:21 #12 测试对比结果：测试时间：7月29号 1:55:00 ~ 7月29号 2:15:59（Metaquotes Demo MT5服务器时间）实际ticks 365个，策略测试器357个。下图，蓝线是实际ticks的bid价格，红线是策略测试器ticks的bid价格。 结论：策略测试器中的tick是根据规则模拟的ticks，非实际ticks。ticks生成规则见文章。 WenMing Yang 2014.07.30 04:45 #13 luenbo: 测试对比结果：测试时间：7月29号 1:55:00 ~ 7月29号 2:15:59（Metaquotes Demo MT5服务器时间）实际ticks 365个，策略测试器357个。下图，蓝线是实际ticks的bid价格，红线是策略测试器ticks的bid价格。 结论：策略测试器中的tick是根据规则模拟的ticks，非实际ticks。ticks生成规则见文章。 看来差别还是蛮大的。 Jinsong Zhang 2014.07.30 05:31 #14 luenbo: 测试对比结果：测试时间：7月29号 1:55:00 ~ 7月29号 2:15:59（Metaquotes Demo MT5服务器时间）实际ticks 365个，策略测试器357个。下图，蓝线是实际ticks的bid价格，红线是策略测试器ticks的bid价格。 结论：策略测试器中的tick是根据规则模拟的ticks，非实际ticks。ticks生成规则见文章。 看来红线平滑些。顺便提下，tick跳动太快时，电脑记录不及的，所以实际ticks>365 Jiligulu 2017.12.26 05:27 #15 Jinsong Zhang: 我的“三角套利”ea回测好得不行，实测大失所望，就充分说明了问题……实测出现了什么问题呢？我现在也在研究三角套利 Jinsong Zhang 2017.12.27 02:22 #16 Jiligulu: 实测出现了什么问题呢？我现在也在研究三角套利要保证滑点，就保证不了成交；要保证成交，就保证不了滑点 Jinsong Zhang 2017.12.27 02:27 #17 一个充分有效的市场，是不会有很多套利机会的。要追求无风险、确定性的策略，是不科学的。 12 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我说的是模拟ticks用的控制点（control point）数量，不是tick数量。。。
ticks数量还需根据tick volume，按一定规则来计算：
Intermediate ticks between support points are generated according to the following rules:
对比结果记得发布一下。
测试对比结果：
测试时间：7月29号 1:55:00 ~ 7月29号 2:15:59（Metaquotes Demo MT5服务器时间）
实际ticks 365个，策略测试器357个。
下图，蓝线是实际ticks的bid价格，红线是策略测试器ticks的bid价格。
结论：策略测试器中的tick是根据规则模拟的ticks，非实际ticks。
ticks生成规则见文章。
我的“三角套利”ea回测好得不行，实测大失所望，就充分说明了问题……
实测出现了什么问题呢？我现在也在研究三角套利
要保证滑点，就保证不了成交；要保证成交，就保证不了滑点