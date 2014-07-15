我想问下，网站里这些信号源，有没有可能作假？？？ - 页 3 1234 新评论 Ziheng Zhuang 2014.07.10 08:07 #21 论坛居然会修改上传的附件的名称。貌似中文附件名称会改成英文的。 enbo lu 2014.07.10 09:43 #22 insane007: 所有平台都是这样子吗？market watch 右键 Junkang Ge 2014.07.10 17:25 #23 insane007: 这几个信号源感觉都还不错，可是之前好像没有见过他们，一直都没有出现过一样，然后突然出现。。有人在之前就见过这几个信号源吗？..这些信号源有没有可能作假呢？我之前听别人说，是不是可以自己做出假数据，导入进MT4，然后再被MQL5网站记录进去？看着这些信号源，真是手痒痒，都想订阅试试... 你好，我刚来这个网站，都不懂怎么弄，你试过这里的信号吗，可不可以教教我， insane007 2014.07.10 18:42 #24 fxmeter: 有些平台做多AUD的利率都是负数。统计下自己平台上的品种多空利息，看看哪些高，哪些低。之前为这事编写了个脚本，分享下。把脚本保存到 MQL4\Scripts中，重启MT4。统计结果在MQL4\Files文件夹中。 第一次运行时，有些品种没有列在 “市场报价”窗口(Market Watch)中，或者脚本刚刚把它列出来 ，读的数据可能异常。再运行一次就可以了。⊙﹏⊙‖∣好高端，我直接问的代理，让他把利息表格给我了 insane007 2014.07.10 18:45 #25 fxmeter: 论坛居然会修改上传的附件的名称。貌似中文附件名称会改成英文的。 只传过图片，没试过传文件... insane007 2014.07.10 18:46 #26 luenbo: market watch 右键 ( ⊙ o ⊙ ) 原来可以这样子，我去试试 insane007 2014.07.10 18:48 #27 gjk: 你好，我刚来这个网站，都不懂怎么弄，你试过这里的信号吗，可不可以教教我，你想知道什么？其实你可以把论坛以前的帖子都翻一遍，很多人都讨论过了... 我刚来就是把整个论坛翻了一遍，然后就知道得差不多了 Jinsong Zhang 2014.07.11 05:11 #28 fxmeter: 论坛居然会修改上传的附件的名称。貌似中文附件名称会改成英文的。 zip打包 yongjun wu 2014.07.12 16:29 #29 从他的历史成交数据来看大部份都有过夜费哦,还是谨慎为妙.有点死扛单的样子. MEI168 2014.07.13 01:53 #30 你问他们取帐号和只读密码来观摩，不就可以了吗？ 1234 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
