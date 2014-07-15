我想问下，网站里这些信号源，有没有可能作假？？？ - 页 3

论坛居然会修改上传的附件的名称。

貌似中文附件名称会改成英文的。 

 
market watch  右键 

 

 
这几个信号源感觉都还不错，可是之前好像没有见过他们，一直都没有出现过一样，然后突然出现。。有人在之前就见过这几个信号源吗？..这些信号源有没有可能作假呢？

我之前听别人说，是不是可以自己做出假数据，导入进MT4，然后再被MQL5网站记录进去？

看着这些信号源，真是手痒痒，都想订阅试试... 

你好，我刚来这个网站，都不懂怎么弄，你试过这里的信号吗，可不可以教教我，
 
有些平台做多AUD的利率都是负数。

统计下自己平台上的品种多空利息，看看哪些高，哪些低。

之前为这事编写了个脚本，分享下。

把脚本保存到 MQL4\Scripts中，重启MT4。

统计结果在MQL4\Files文件夹中。 

第一次运行时，有些品种没有列在 “市场报价”窗口(Market Watch)中，或者脚本刚刚把它列出来 ，读的数据可能异常。

再运行一次就可以了。

⊙﹏⊙‖∣好高端，我直接问的代理，让他把利息表格给我了
 
论坛居然会修改上传的附件的名称。

貌似中文附件名称会改成英文的。 

只传过图片，没试过传文件...
 
market watch  右键 

 

( ⊙ o ⊙ )  原来可以这样子，我去试试
 
你好，我刚来这个网站，都不懂怎么弄，你试过这里的信号吗，可不可以教教我，

你想知道什么？其实你可以把论坛以前的帖子都翻一遍，很多人都讨论过了...

 我刚来就是把整个论坛翻了一遍，然后就知道得差不多了

 
论坛居然会修改上传的附件的名称。

貌似中文附件名称会改成英文的。 

zip打包
 
从他的历史成交数据来看大部份都有过夜费哦,还是谨慎为妙.有点死扛单的样子.
 
你问他们取帐号和只读密码来观摩，不就可以了吗？
