我想问下，网站里这些信号源，有没有可能作假？？？

 https://www.mql5.com/zh/signals/45973#!tab=history

 

 https://www.mql5.com/zh/signals/47256#!tab=history

 

 https://www.mql5.com/zh/signals/43797#!tab=trading&page=2

 

这几个信号源感觉都还不错，可是之前好像没有见过他们，一直都没有出现过一样，然后突然出现。。有人在之前就见过这几个信号源吗？..这些信号源有没有可能作假呢？

我之前听别人说，是不是可以自己做出假数据，导入进MT4，然后再被MQL5网站记录进去？

..........我不是打广告的啊，这几个信号源作者都不是我，我只是来与大家探讨下
 
既是免费的，不妨用模拟账号试试
 
song_song:
既是免费的，不妨用模拟账号试试
嗯啊，我正在试，不过，主要是想看看他的历史数据的真实性...
 
insane007:

 https://www.mql5.com/zh/signals/45973#!tab=history  信號上傳到MV4基本上不會是假的，除非信號是在卷商網站。

 
insane007 :

zongyu818:
你以前没有见到这个信号，是因为信号提供这没有把它公开，只能他自己看得见，做不好，就不公开了，做的好就公开。

我有个信号做的一度很差， 我就把他没有公开了。

