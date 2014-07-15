我想问下，网站里这些信号源，有没有可能作假？？？
这几个信号源感觉都还不错，可是之前好像没有见过他们，一直都没有出现过一样，然后突然出现。。有人在之前就见过这几个信号源吗？..这些信号源有没有可能作假呢？
我之前听别人说，是不是可以自己做出假数据，导入进MT4，然后再被MQL5网站记录进去？
看着这些信号源，真是手痒痒，都想订阅试试...
..........我不是打广告的啊，这几个信号源作者都不是我，我只是来与大家探讨下
既是免费的，不妨用模拟账号试试
song_song:嗯啊，我正在试，不过，主要是想看看他的历史数据的真实性...
既是免费的，不妨用模拟账号试试
既是免费的，不妨用模拟账号试试
insane007 :
這幾個信號源感覺都還不錯，可是之前好像沒有見過他們，一直都沒有出現過一樣，然後突然出現。。有人在之前就 見過這幾個信號源嗎？..這些信號源有沒有可能作假呢？
我之前聽別人說，是不是可以自己做出假數據，導入進MT4，然後再被MQL5網站記錄進去？
看著這些信號源，真是手癢癢，都想訂閱試試... 信號是可以造假，不過要造幾年假數據工程浩大，而且只賣幾十塊美金，不符成本.........
zongyu818:听你一说，好像也是的....
你以前没有见到这个信号，是因为信号提供这没有把它公开，只能他自己看得见，做不好，就不公开了，做的好就公开。
我有个信号做的一度很差， 我就把他没有公开了。
呵呵。
https://www.mql5.com/zh/signals/45973#!tab=history