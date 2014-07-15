我想问下，网站里这些信号源，有没有可能作假？？？ - 页 2

fxmeter:

你以前没有见到这个信号，是因为信号提供这没有把它公开，只能他自己看得见，做不好，就不公开了，做的好就公开。

我有个信号做的一度很差， 我就把他没有公开了。

呵呵。 

原来这样子啊，好吧，看来又出现几个看起来还可以的信号了，模拟试试去...
 

平台商为了招揽客户，是可以伪造数据的。

这在MQL5信号服务平台建站初期屡见不鲜，曾记得那个时候每月不翻几十倍，都不好意思拿出来。。。LOL

如今也有伪造的，只要有人在服务台提出质疑，他们都会去与交易商核实。

但有时候，确实会出现在一段时间内手顺，盈利暴增的情况，不过一般不会超过半年。

 
不会吧？？？现在还常见么？？？....我找出来的那三个信号有问题么？...刚刚想试试跟一下的...又吓回去了....

 

还有，我看到交易状况中有很多类似小额入金，但是图表中并没有记录，可那也不是做单的盈利啊，这种是不是有可能被记录进盈利数据了？

 

 

就像我上面那个截图一样，大额的5000出金图表有记录，但是下面那些0.77之类的小额，是入金吗？应该不是做单的盈利对吧？图表中并没有标识出来.. 

 

 
有些交易平台，比如FXCM，会把隔夜利息单独算成入金，而不是通常的算在每单的利息栏。
 
隔夜利息都可以赚？我的平台隔夜利息都是负数啊？难道这里面隔夜利息都是算是盈利么？那像我这种隔夜利息都是负数的人，不是赚的远远比信号提供者少？
 
有一个函数是计算货币对多、空两个方向的利息。

目前是做多AUD、NZD、NOK、SEK、RUB、PLN、MXN、TRY、ZAR都是正利息。

 
所有平台都是这样子吗？
 
不一定，需要自己确认。

绝大多数欧洲、美洲、亚洲、大洋洲的平台是随着各币种的官方利率调整的。

但一些中亚国家是免息的，即多空都没有利息。

 
...那就是说，我得找到一个做多AUD、NZD、NOK、SEK、RUB、PLN、MXN、TRY、ZAR是正利息的平台，才能保持与信号提供者一样的盈利了？

有可以推荐的吗？（现在论坛好像可以讨论平台了） 

 
有些平台做多AUD的利率都是负数。

统计下自己平台上的品种多空利息，看看哪些高，哪些低。

之前为这事编写了个脚本，分享下。

把脚本保存到 MQL4\Scripts中，重启MT4。

统计结果在MQL4\Files文件夹中。 

第一次运行时，有些品种没有列在 “市场报价”窗口(Market Watch)中，或者脚本刚刚把它列出来 ，读的数据可能异常。

再运行一次就可以了。

