指标: 双线MACD - 页 5

代码不准确，我用了发觉和默认的不一样。就是红绿柱都不对
 
和系统自带的出入很大不准
 
6502111 #:
Yang hui #:
  自己不懂不要误导别人。

  本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MACD改编，以通达信的算法为准。

  你要与国内通达信的MACD比较，而不是与MT4系统的MACD比较，这两者算法有差异，用法也不同。

  系统自带MACD的柱子和线的交叉等同于通达信MACD的两条线的交叉。

 
Automated-Trading:

双线MACD:

作者： Ziheng Zhuang

这个才是我喜欢的，谢谢分享！
