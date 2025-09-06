指标: 双线MACD - 页 5 12345 新评论 6502111 2025.03.06 14:03 #41 代码不准确，我用了发觉和默认的不一样。就是红绿柱都不对 Yang hui 2025.07.19 17:57 #42 和系统自带的出入很大不准 Ziheng Zhuang 2025.07.20 01:56 #43 6502111 #: 代码不准确，我用了发觉和默认的不一样。就是红绿柱都不对 Yang hui #: 和系统自带的出入很大不准 自己不懂不要误导别人。 本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MACD改编，以通达信的算法为准。 你要与国内通达信的MACD比较，而不是与MT4系统的MACD比较，这两者算法有差异，用法也不同。 系统自带MACD的柱子和线的交叉等同于通达信MACD的两条线的交叉。 windantony 2025.09.06 07:01 #44 Automated-Trading: 双线MACD: 作者： Ziheng Zhuang 这个才是我喜欢的，谢谢分享！ 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MACD改编，以通达信的算法为准。
你要与国内通达信的MACD比较，而不是与MT4系统的MACD比较，这两者算法有差异，用法也不同。
系统自带MACD的柱子和线的交叉等同于通达信MACD的两条线的交叉。
