指标: 双线MACD
Automated-Trading:这个怎么下载？
作者： Ziheng Zhuang
djswymf:
点击 MACD(2lines).mq4即可下载。
哪里下载
banxitouzi:
Ziheng Zhuang:请问脚本在哪儿呢？没有看到😂 是不是删除了呢？我也想下载可以吗？
Jasmine QI:看到了。不好意思，手机看不到我上了电脑就能找到了。非常感谢您的分享🙏
下载了 可是显示错误
双线MACD能不能编写成金叉 死叉显示信号呢
mengge123:
我认为没有这个必要。
如果你要写，你可以发到论坛或者工作区看看有谁愿意的。
双线MACD:
本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。
