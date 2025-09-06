指标: 双线MACD

本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。

这个怎么下载？
 
这个怎么下载？
 
djswymf:
这个怎么下载？

点击 MACD(2lines).mq4即可下载。

 
哪里下载
 
banxitouzi:
哪里下载

https://www.mql5.com/zh/code/27603

本指标MACD(2lines)是基于国内的股票软件通达信的MCAD改编。 大家已经习惯了国内软件上的两条线的MCAD，而MT4自带的MACD只有一条线。
 
https://www.mql5.com/zh/code/27603

请问脚本在哪儿呢？没有看到😂 是不是删除了呢？我也想下载可以吗？
 
Jasmine QI:
请问脚本在哪儿呢？没有看到😂 是不是删除了呢？我也想下载可以吗？
看到了。不好意思，手机看不到我上了电脑就能找到了。非常感谢您的分享🙏
 
下载了 可是显示错误
 
双线MACD能不能编写成金叉 死叉显示信号呢
 
mengge123:
双线MACD能不能编写成金叉 死叉显示信号呢


我认为没有这个必要。

如果你要写，你可以发到论坛或者工作区看看有谁愿意的。

