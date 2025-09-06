指标: 双线MACD - 页 2 12345 新评论 ydz371 2021.01.09 06:11 #11 下载安装不了 wei lin 2021.05.09 07:16 #12 我想通过这个指标取得柱的值，请教下如何做到？ Ziheng Zhuang 2021.05.09 13:42 #13 wei lin: 我想通过这个指标取得柱的值，请教下如何做到？ 示范脚本： input int FastEMA = 12; input int SlowEMA = 26; input int MACDEMA = 9; //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart() { //--- double red = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Macd(2lines)",FastEMA,SlowEMA,MACDEMA,2,0); double blue = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Macd(2lines)",FastEMA,SlowEMA,MACDEMA,3,0); if(red>0&&red!=EMPTY_VALUE) //当前是红色柱子 { Print("当前是红色柱子"); } else if(blue<0)//否则，当前是蓝色柱子 { Print("当前是蓝色柱子"); } } //+------------------------------------------------------------------+ stone1968 2021.08.20 11:35 #14 您好！我想在MACD指标上另外加（6，13，5）的DIF线和DEA线，但不显示MACD柱，怎么在代码中实现呢？谢谢！ Ziheng Zhuang 2021.08.20 14:46 #15 stone1968: 您好！我想在MACD指标上另外加（6，13，5）的DIF线和DEA线，但不显示MACD柱，怎么在代码中实现呢？谢谢！ 再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似： for(i=limit; i>=0; i--) { if(i==rates_total-1) continue; DIFBuffer2[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i); DEABuffer2[i]=w*DIFBuffer[i]+w1*DEABuffer2[i+1]; } stone1968 2021.08.21 16:15 #16 Ziheng Zhuang: 再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似： 谢谢！ stone1968 2021.08.21 16:51 #17 Ziheng Zhuang: 再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似： 能否麻烦您帮忙写一下呢？我加进去了都不显示了，由于不懂编程，也不知道问题出在哪儿。十分感谢您的及时回复。 Ziheng Zhuang 2021.08.22 05:39 #18 stone1968: 能否麻烦您帮忙写一下呢？我加进去了都不显示了，由于不懂编程，也不知道问题出在哪儿。十分感谢您的及时回复。 其实没有必要搞这么复杂，越复杂的系统越多冲突。 附加的文件： MACD02lineshAAA.mq4 12 kb stone1968 2021.08.22 11:54 #19 Ziheng Zhuang: 其实没有必要搞这么复杂，越复杂的系统越多冲突。 对您万分感激的心情无法用语言表达，但还是要说：谢谢您！ wolf1965777 2021.09.04 11:17 #20 非常好用，谢谢分享 12345 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
