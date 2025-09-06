指标: 双线MACD - 页 2

新评论
 
下载安装不了
 
我想通过这个指标取得柱的值，请教下如何做到？
 
wei lin:
我想通过这个指标取得柱的值，请教下如何做到？


示范脚本：

input int FastEMA = 12;
input int SlowEMA = 26;
input int MACDEMA = 9;

//+------------------------------------------------------------------+
//| Script program start function                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart()
{
//---
   double red  = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Macd(2lines)",FastEMA,SlowEMA,MACDEMA,2,0);
   double blue = iCustom(Symbol(),PERIOD_CURRENT,"Macd(2lines)",FastEMA,SlowEMA,MACDEMA,3,0);


   if(red>0&&red!=EMPTY_VALUE) //当前是红色柱子
   {
      Print("当前是红色柱子");
   }
   else if(blue<0)//否则，当前是蓝色柱子
   {
      Print("当前是蓝色柱子");
   }

}
//+------------------------------------------------------------------+
 
您好！我想在MACD指标上另外加（6，13，5）的DIF线和DEA线，但不显示MACD柱，怎么在代码中实现呢？谢谢！
 
stone1968:
您好！我想在MACD指标上另外加（6，13，5）的DIF线和DEA线，但不显示MACD柱，怎么在代码中实现呢？谢谢！

再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似：

   for(i=limit; i>=0; i--)
     {
      if(i==rates_total-1) continue;
      DIFBuffer2[i]=iMA(NULL,0,FastEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i)-iMA(NULL,0,SlowEMA,0,MODE_EMA,PRICE_CLOSE,i);
      DEABuffer2[i]=w*DIFBuffer[i]+w1*DEABuffer2[i+1];   

     }
 
Ziheng Zhuang:

再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似：

谢谢！
 
Ziheng Zhuang:

再增加2个buffer：DIFBuffer2[], DEABuffer2[] ,写法类似：

能否麻烦您帮忙写一下呢？我加进去了都不显示了，由于不懂编程，也不知道问题出在哪儿。十分感谢您的及时回复。
 
stone1968:
能否麻烦您帮忙写一下呢？我加进去了都不显示了，由于不懂编程，也不知道问题出在哪儿。十分感谢您的及时回复。


其实没有必要搞这么复杂，越复杂的系统越多冲突。

附加的文件：
MACD02lineshAAA.mq4  12 kb
 
Ziheng Zhuang:


其实没有必要搞这么复杂，越复杂的系统越多冲突。

对您万分感激的心情无法用语言表达，但还是要说：谢谢您！

 
非常好用，谢谢分享
12345
新评论