新版MetaTrader 5平台Build 2280

MetaTrader 5平台更新将于2019年12月13日，星期五进行发布。此次更新提供了我们基于之前MetaTrader 5 build 2265主要更新后收到的反馈所进行的重要补充和修正：

  1. 程序端：修正了导致无法从没有数据的图表中删除EA交易的错误。
  2. 程序端：修正Wine下图表标题显示的问题。
  3. MQL5：改善MQL5程序的加载和编译速度。
  4. MQL5：双击图表现在作为单击事件传递到MQL5程序。在此之前，此类事件并未得到处理。
  5. MQL5：修正StringTrimRight函数的操作。
  6. Tester：修正导致设置中的测试交易品种为空的错误。这个错误可能由在不同交易品种设置的交易账户之间切换引起的。新操作：如果在当前连接的交易账户中没有找到之前选择的交易品种，那么会自动选择市场报价中第一个可用的交易品种。
  7. MetaEditor：修正重新打开项目属性时加载应用程序图标的问题。
  8. 添加DirectX 3D可视化功能文档。
  9. 更新用户界面翻译。
  10. 基于崩溃日志进行修复。

更新将通过实时更新系统提供。

我们强烈建议安装此更新。
 
现在新版本的配置会有问题，当我把配置好的EA，使用保存配置后，关闭程序，再次进入的时候，EA加载后会直接移出，请看图片 1 2
 
有人解答下吗？
 
版主，您好，问您一个问题，目前MT5界面窗口用鼠标左键按住以后可以拖动K线，但就1分钟图表而言这个拖动有加速效果，就是说K线的移动距离要远远大于鼠标在窗口上实际移动的距离，使用起来K线乱窜感觉很不方便，MQL5里面的函数我都用遍了也没解决，您有什么办法可以取消掉这种加速效果吗？谢谢！
