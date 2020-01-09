新版MetaTrader 5平台Build 2280 新评论 MetaQuotes 2019.12.12 15:56 MetaTrader 5平台更新将于2019年12月13日，星期五进行发布。此次更新提供了我们基于之前MetaTrader 5 build 2265主要更新后收到的反馈所进行的重要补充和修正： 程序端：修正了导致无法从没有数据的图表中删除EA交易的错误。 程序端：修正Wine下图表标题显示的问题。 MQL5：改善MQL5程序的加载和编译速度。 MQL5：双击图表现在作为单击事件传递到MQL5程序。在此之前，此类事件并未得到处理。 MQL5：修正StringTrimRight函数的操作。 Tester：修正导致设置中的测试交易品种为空的错误。这个错误可能由在不同交易品种设置的交易账户之间切换引起的。新操作：如果在当前连接的交易账户中没有找到之前选择的交易品种，那么会自动选择市场报价中第一个可用的交易品种。 MetaEditor：修正重新打开项目属性时加载应用程序图标的问题。 添加DirectX 3D可视化功能文档。 更新用户界面翻译。 基于崩溃日志进行修复。 更新将通过实时更新系统提供。 我们强烈建议安装此更新。 vcboy 2020.01.04 08:09 #1 现在新版本的配置会有问题，当我把配置好的EA，使用保存配置后，关闭程序，再次进入的时候，EA加载后会直接移出，请看图片 vcboy 2020.01.06 06:20 #2 有人解答下吗？ xiezhiqi_2 2020.01.09 16:12 #3 版主，您好，问您一个问题，目前MT5界面窗口用鼠标左键按住以后可以拖动K线，但就1分钟图表而言这个拖动有加速效果，就是说K线的移动距离要远远大于鼠标在窗口上实际移动的距离，使用起来K线乱窜感觉很不方便，MQL5里面的函数我都用遍了也没解决，您有什么办法可以取消掉这种加速效果吗？谢谢！ 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
