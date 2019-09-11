充值遇到问题，请求大神知道，万分感激
我也遇到这样的问题了,楼主解决了吗?
求助，通过PAYPAL往账号存款，PAYPAL显示成功，但是账号没到账，请问这种情况怎么办？ 谢谢
Sergey Golubev, 2019.02.12 15:20
Wait 2 days for recalculation of your balance.
Recalculation process is automatically made after midnight Greenwich Mean Time (same as signal statistics, same as currency balance).
-------------
等待2天重新计算余额。
重新计算过程在格林威治标准时间午夜后自动进行（与信号统计相同，与货币余额相同）。
dandanchen:
没有，等老司机回帖
可以
Pay pay充值选项没有了，支付宝也不能充值，无法充值了。客服人员，抓紧时间来解决啊。
dandanchen:
我 已经解决了。
jingcheng1989:你是怎么解决的？
充值两次，用PayPal付款，第一次付款后，我被提醒付款被PayPal付款系统拒绝。第二次付款后，我会提示付款系统工作时出现错误。两次PayPal都已成功扣款，但尚未到账。 。