有谁知道EXNESS平台为什么不能订阅市场的信号
The Provider has trading symbol called GOLD, and my broker has the same instrument, but it is called XAUUSD. Are trades on GOLD copied to XAUUSD in that case?
该提供商有交易品种称为黄金，而我的经纪商有相同的工具，但它被称为XAUUSD。在这种情况下，黄金交易是否被复制到XAUUSD？
如果用户的账户上有一个与提供商账户上的名称相同的名称，并且该交易完全符合该交易品种，交易将被复制用于该交易品种。如果交易被允许部分或禁用找到的符号，该符号被认为不适合复制，系统将继续搜索适当的符号：
- 在订户的账户上，系统搜索所有与提供商的符号相同的前六个字符的符号。例如，EURUSD == EURUSDxxx == EURUSDyyy。
- 检查每个检测到的符号的完整权限以执行交易。如果允许交易部分或完全禁止，则丢弃此类交易品种。
- 保证金计算类型将针对每个剩余的符号进行检查 - 如果是外汇交易，则认为符号适合。 CFD，期货或其他计算类型的符号被丢弃。
- 如果在进行所有检查后没有剩余符号或者找到多个符号，则认为符号映射尝试失败，并且无法复制供应商对该符号的交易。
- 如果找到一个合适的符号，它将用于复制供应商的交易。
该算法仅为金属符号提供两个例外：
- XAUUSD == GOLD
- XAGUSD ==银
在这两种情况下，只有完全执行交易的权限才会被检查。如果存在此类权限，则认为映射尝试是成功的。
示例1 ：提供商在EURUSD上有头寸，而订阅者在EURUSD上有头寸！ （反之亦然），并拥有完整的交易许可。终端自动执行映射并复制交易。
示例2 ：提供商在EURUSD上有头寸，而订阅者在EURUSD上有头寸！和EURUSD。复制是为EURUSD执行的。
示例3 ：提供商在GOLD上有仓位，而订户 - 在XAUUSD上有完全交易许可。终端自动执行映射并复制交易。
示例4 ：提供商在GOLD上有头寸，而订阅者 - 在XAUUSD上只有（只限）部分交易权限。映射被认为是不成功的，并且不执行复制。
在工具信号里显示也是成攻的，但是会提示不成攻，
Signal - #26535850 buy 0.10 GBPUSD. at 1.32590 sl: 1.32820 skipped as no symbol found
这是日志的内容。
关键是在服务台上直接以相同题目为由直接删贴，不予帮助，直接无语中！！！