EA之路何去何存 - 页 6

新评论
 
行，干就是了，一日外汇，终身外汇。。。
 
Liushuguang68 #:
我也是10年进入这个市场的，不过我是从业务员做起的，不过做了这么多年就没见过有赚钱的，老板那句话“不怕你赢，就怕你不来”，也许你们会说你看谁谁，又赚了多少，即使他赚的再多，早晚也进来，未来是不可预测的，所以说白了就是赌，小赌怡情大赌伤身呀！！！偶尔当做在玩就行了，还有有时间多和人打交道吧！！这行不能养家，也不能致富！！！！

十几年前总感觉这东西不求人。全凭本事吃饭，不用去要债。认为努力学习加大资金，完善ea，勤劳点，辛苦点，就可以做到养家糊口，谁知道爆仓常伴你左右，别说养家糊口，小康生活，现在就剩下裤衩了。

 
EA之路最现实可行的方案就是剥头皮
 
我用的交易商的报价和点差数据，测试设置的每个报价，延迟100MS,2021,7,01到 2022,8,01的模拟数据，超短线实盘一个多月亏损75%，也不知道问题在哪，挺迷茫的
 
894123 #:
我用的交易商的报价和点差数据，测试设置的每个报价，延迟100MS,2021,7,01到 2022,8,01的模拟数据，超短线实盘一个多月亏损75%，也不知道问题在哪，挺迷茫的

不只是交易商之间有区别，同一个交易商内部的不同账户也存在差异。

交易容不得一点马虎，一定要细心研究。

【版主秘诀】点差与账户类型 - 一般 - MQL5 算法交易论坛

【版主秘诀】点差与账户类型
【版主秘诀】点差与账户类型
  • 2020.12.06
  • www.mql5.com
大家好，我是官网版主。 本人因为需要满足各种交易战略的交易需求以及需要适当分散风险，需要时不时找新的合作平台。 刚好前几天有人问到这个题目，总结一下点差与账户类型，方便各位汇友。 首先，各个交易平台的账户名称虽然有所不同，但都是依存于交易模式。 作为基础知识，可以试试先搞懂交易模式架构的意思...
 
18689887882 高 #:

十几年前总感觉这东西不求人。全凭本事吃饭，不用去要债。认为努力学习加大资金，完善ea，勤劳点，辛苦点，就可以做到养家糊口，谁知道爆仓常伴你左右，别说养家糊口，小康生活，现在就剩下裤衩了。

同道中人不少

 
说的很对，永远有问题，那就一一解决问题，让ea再合适的时间区间和环境下运行即可
 
十年磨一劍壓，很多EA需要一直優化改善才能適應市場行情
 
呵呵，我知道答案
 
EA起码有几十万个，真正能赚点钱的，少的可怜。
1234567
新评论