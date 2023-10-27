EA之路何去何存 - 页 6 1234567 新评论 Dang Zhang 2022.07.25 02:23 #51 行，干就是了，一日外汇，终身外汇。。。 18689887882 高 2022.08.13 03:12 #52 Liushuguang68 #: 我也是10年进入这个市场的，不过我是从业务员做起的，不过做了这么多年就没见过有赚钱的，老板那句话“不怕你赢，就怕你不来”，也许你们会说你看谁谁，又赚了多少，即使他赚的再多，早晚也进来，未来是不可预测的，所以说白了就是赌，小赌怡情大赌伤身呀！！！偶尔当做在玩就行了，还有有时间多和人打交道吧！！这行不能养家，也不能致富！！！！ 十几年前总感觉这东西不求人。全凭本事吃饭，不用去要债。认为努力学习加大资金，完善ea，勤劳点，辛苦点，就可以做到养家糊口，谁知道爆仓常伴你左右，别说养家糊口，小康生活，现在就剩下裤衩了。 zdy3824 2022.08.13 16:09 #53 EA之路最现实可行的方案就是剥头皮 894123 2022.08.14 04:59 #54 我用的交易商的报价和点差数据，测试设置的每个报价，延迟100MS,2021,7,01到 2022,8,01的模拟数据，超短线实盘一个多月亏损75%，也不知道问题在哪，挺迷茫的 Sky All 2022.08.14 08:46 #55 894123 #: 我用的交易商的报价和点差数据，测试设置的每个报价，延迟100MS,2021,7,01到 2022,8,01的模拟数据，超短线实盘一个多月亏损75%，也不知道问题在哪，挺迷茫的 不只是交易商之间有区别，同一个交易商内部的不同账户也存在差异。 交易容不得一点马虎，一定要细心研究。 【版主秘诀】点差与账户类型 - 一般 - MQL5 算法交易论坛 【版主秘诀】点差与账户类型 2020.12.06www.mql5.com 大家好，我是官网版主。 本人因为需要满足各种交易战略的交易需求以及需要适当分散风险，需要时不时找新的合作平台。 刚好前几天有人问到这个题目，总结一下点差与账户类型，方便各位汇友。 首先，各个交易平台的账户名称虽然有所不同，但都是依存于交易模式。 作为基础知识，可以试试先搞懂交易模式架构的意思... Yu Zhou Zhao 2022.09.13 17:26 #56 18689887882 高 #: 十几年前总感觉这东西不求人。全凭本事吃饭，不用去要债。认为努力学习加大资金，完善ea，勤劳点，辛苦点，就可以做到养家糊口，谁知道爆仓常伴你左右，别说养家糊口，小康生活，现在就剩下裤衩了。 同道中人不少 Zhao Ke 2022.09.15 09:43 #57 说的很对，永远有问题，那就一一解决问题，让ea再合适的时间区间和环境下运行即可 Cai Kun Yi 2022.09.21 04:21 #58 十年磨一劍壓，很多EA需要一直優化改善才能適應市場行情 zdy3824 2022.09.22 02:50 #59 呵呵，我知道答案 Xian Qin Ceng 2023.08.26 10:38 #60 EA起码有几十万个，真正能赚点钱的，少的可怜。 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我用的交易商的报价和点差数据，测试设置的每个报价，延迟100MS,2021,7,01到 2022,8,01的模拟数据，超短线实盘一个多月亏损75%，也不知道问题在哪，挺迷茫的
不只是交易商之间有区别，同一个交易商内部的不同账户也存在差异。
交易容不得一点马虎，一定要细心研究。
同道中人不少