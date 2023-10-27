EA之路何去何存 - 页 5 1234567 新评论 Zhiqiang Zhu 2019.05.21 04:26 #41 Songqing Hu: 我觉得，测试时把手续费换算成点差就比较准确了，比如IC的手续费是7美金，换算成7个点差，如果你策略是用buylimit和selllimit就不用考虑滑点，如果是用buystop或sellstop，就要适当考虑滑点问题，如果你的策略有隔夜持仓的，还要考虑隔夜利息。这些可以根据交易量和平均持仓时间统一估算后放到测试的点差设计中，我通常用10个点差测EURUSD，保证测试盈利的可靠性。IC主流货币对基本上没有超出10个点差的。基本上主流货币对平均5个点差就可以了。测试的EA是与你所在经纪商的环境相匹配的。经纪商的点差没有超过10点的，你用10个点差去测试，何必呢？再说趋势类的EA都无所谓几个点差，持仓也好几个周期。自然隔夜利息也要计算。但头皮类的对环境要求严格，持仓都几分钟就平仓，超出5个点差的，滑点超出7个点差就不行。所以测试与你所在的经纪商环境相匹配。不是点差越高越可靠，相反也不是越低越不靠谱。下面是5个点差的自己的一个头皮类EA。 Yaowen Liu 2019.05.21 08:42 #42 EA一般都可以盈利，前提是你别对他盈利期望太高，总是想着不断优化他只会越来越变形（包括频繁的手动干预）。我觉的如果所有人都用同一个EA，二八定律依然存在，赚钱的核心不是策略，而是执行力、贪婪、耐心与经验等等的复杂结合。 Zhiqiang Zhu 2019.05.31 08:56 #43 Yaowen Liu: EA一般都可以盈利，前提是你别对他盈利期望太高，总是想着不断优化他只会越来越变形（包括频繁的手动干预）。我觉的如果所有人都用同一个EA，二八定律依然存在，赚钱的核心不是策略，而是执行力、贪婪、耐心与经验等等的复杂结合。又一个不懂装懂的。虚心点会死吗？ （EA一般都盈利，赚钱核心不是策略）你这装逼装的，很厚颜无耻，傻叉啊。 真佩服你，敢在大庭广众之下，说这等无知的话。 Cheng Wang 2019.06.05 11:24 #44 其实概括也就一句话，不要拿回测结果来糊弄，不管有无策略有无逻辑，一切以实盘检验技术！外汇这行只看结果！ 刘世投资 liu 2019.06.05 11:58 #45 hello. great point . yoooouki 2019.08.08 07:38 #46 想和你聊聊，你这种EA我也有，同时我也遇到了您一样差不多的问题，想和你聊聊 Qi Mai 2022.04.28 09:15 #47 EA真的能赚钱 Qian Fei Deng 2022.05.07 10:32 #48 https://www.mql5.com/zh/signals/420860 MetaTrader 4 交易信号： DQF 01 www.mql5.com DQF 01 MetaTrader交易信号 4：群组交易，镜子交易，复制交易和账户监控 Dao Liang Ding 2022.07.23 15:14 #49 Qi Mai #: EA真的能赚钱 EA只是执行而已，赚钱与否，还得看策略逻辑 Dang Zhang 2022.07.25 02:20 #50 WEN WEI PAN #: 这种收益率是没意义的。EA讲究的是高效率，长时间持有，任何可能都会发生，基本上都是爆仓的结果，测试没用的，你要考虑到过夜费、网络故障，，，，切记！ 我大概 也这么认为 ， 1234567 新评论 您错过了交易机会： 免费交易应用程序 8,000+信号可供复制 探索金融市场的经济新闻 注册 登录 拉丁字符（不带空格） 密码将被发送至该邮箱 发生错误 使用 Google 登录 您同意网站政策和使用条款 如果您没有帐号，请注册 可以使用cookies登录MQL5.com网站。 请在您的浏览器中启用必要的设置，否则您将无法登录。 忘记您的登录名/密码？ 使用 Google 登录
我觉得，测试时把手续费换算成点差就比较准确了，比如IC的手续费是7美金，换算成7个点差，如果你策略是用buylimit和selllimit就不用考虑滑点，如果是用buystop或sellstop，就要适当考虑滑点问题，如果你的策略有隔夜持仓的，还要考虑隔夜利息。这些可以根据交易量和平均持仓时间统一估算后放到测试的点差设计中，我通常用10个点差测EURUSD，保证测试盈利的可靠性。
IC主流货币对基本上没有超出10个点差的。基本上主流货币对平均5个点差就可以了。测试的EA是与你所在经纪商的环境相匹配的。经纪商的点差没有超过10点的，你用10个点差去测试，何必呢？再说趋势类的EA都无所谓几个点差，持仓也好几个周期。自然隔夜利息也要计算。但头皮类的对环境要求严格，持仓都几分钟就平仓，超出5个点差的，滑点超出7个点差就不行。所以测试与你所在的经纪商环境相匹配。不是点差越高越可靠，相反也不是越低越不靠谱。下面是5个点差的自己的一个头皮类EA。
EA一般都可以盈利，前提是你别对他盈利期望太高，总是想着不断优化他只会越来越变形（包括频繁的手动干预）。我觉的如果所有人都用同一个EA，二八定律依然存在，赚钱的核心不是策略，而是执行力、贪婪、耐心与经验等等的复杂结合。
又一个不懂装懂的。虚心点会死吗？ （EA一般都盈利，赚钱核心不是策略）你这装逼装的，很厚颜无耻，傻叉啊。
真佩服你，敢在大庭广众之下，说这等无知的话。
EA真的能赚钱
EA只是执行而已，赚钱与否，还得看策略逻辑
这种收益率是没意义的。EA讲究的是高效率，长时间持有，任何可能都会发生，基本上都是爆仓的结果，测试没用的，你要考虑到过夜费、网络故障，，，，切记！
我大概 也这么认为 ，